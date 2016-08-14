6 نماذج بيوت ذات طابق واحد

تعتبر بيوت الطابق الواحد من أكثر أنواع البيوت ارتساماً في مخيلتنا عندما كنا أطفالاً نرسم البيوت في قلب الخضرة و الفراشات و جداول المياة، من حينها و هذه النوعية من البيوت لها مكانة خاصة في قلوبنا، و في أرض الواقع هي من أروع أنواع التصميمات السكنية التي يبرز فيها إبداع المصمم و تمكنه من إمكانياته و ثقته بمهاراته الفنية ، الخروج عن المألوف من أمتع التجارب التي يمكن أن نجدها فيها، و المألوف منها يشعرك بالدفء و الحنين للماضي و أيام البراءة و التطلع للمستقبل، تعالوا سوياً في جولة تفقدية لباقة ممتعة من تلك النوعية من البيوت ذات الطابق الواحد ..
تعتبر الحدود الإنشائية المصممة لتغليف المنزل من الخارج مقتبسة من الطرازات اليونانية التي اعتمدت على الاعمدة خارج القصور و المعابد و تعتبر من أهم معالمها، و هذا المنزل أيضاً لجأ للعواميد التي تحمل سقفه بشكل مبتكر حيث جعلها فواصل طبيعية و عملية لحمل السقف و لرسم شكل ديكوري مختلف في الباحة الخارجية للبيت و أيضاص نشر و تقسيم الاضواء بشكل راقي و منسق ..
إقرأ أيضاً :بيت حلم كل عائلة
الرقي لا يشترى بالمال وحده، و لكن بجوار ذلك يكون هناك لمسات قد تبدو بسيطة و لكنها مؤثرة، أدعوكم للتأمل في هذا النموذج البسيط لمنزل ذو طابق واحد به كل شيء في مسطح واحد دون سلالم أو مستويات أخرى، شعور خاص بالإنطلاق، و من أي مكان تسبح في احضان الطبيعة دون فواصل، السلالم المدرجة في المدخل حول المنزل تشعرك و كأنك ستدخل لمعبد تاريخي أثري و تعانق التاريخ بداخله، و النوافذ المتناسقة في شكل حبات العقد ترسم قصص للعشق مستحيل أن تتغير بظهور نماذج أخرى للتصميم، أما السقف فهو مثالي و لونه موفق كثيراً و متعانق مع اللون الأبيض في الجدران و الواجهة بشكل مثير
بعيداً عن الشكل التقليدي التكعيبي أو الكوفي السقف لتلك النوعية من المنازل، فإن هذا النموذج يجمع بين كونه طابق واحد و كونه حداثي بشكل صارخ، الزجاج في كل مكان جعل هناك إمكانية لرؤية 360 درجة لابداع الطبيعة في الخارج، فمن كل مكان أنت في حضن الطبيعة، الجدار بدلاً من كونه حجراً أصبح زجاجاً و هي مسألة غاية في التطورية من ناحية الأدوات المستخدمة في التأسيس عموماً
يمكن أن يكون المسبح هو العنوان الرئيسي لبيت من طابق واحد ، الطبيعة تفعل الكثير فهو مأخوذ من فكرة ريفية بامتياز و عتيقة في الوقت ذاته، فهو يجمع بين الريفية و الكلاسيكية، و هذا البيت مختلف عن النموذج السابق في جانبي الخصوصية و في الوقت ذاته الانطلاق، حيث لا يوجد جدار كامل من الزجاج و لكن فقط نوافذ كبيرة تسمح بدخول المشاهد الرائعة لقلب المنزل دون عناء ، التصميم في حد ذاته اشبه بشاليه للمصيف ، حيث تكون المتعة هنا و الاختلاف في سائر أوقات العام في قلب الجبال
في بعض الاحيان قد لا يصل الإبداع إلى أي حدود و يتخطاها، و هذا البيت تخطى حدود الإبداع و المعقول، فهو مزيج بين البيت السابق و ما قبله ، مسبح متداخل مع أسفل المنزل و يتصدر المشهد بكامله، و بيت مصنع بصخور أشبه بصخور البحر و كأنه يطل عليه من الداخل، النوافذ بديعة و الحواف الخاصة بالمسبح غاية في الجمال
في بعض الاحيان نحاول أن نخصص جزءاً به مزيد من الخصوصية مثل الجانب الأيمن في هذا البيت فنلاحظ أنه بلا نوافذ أما الجانب المتوسط فهو كله نوافذ و هو ما يجعلنا نستشف المشهد من الداخل و أنها يمكن أن تكون تلك هي الغرفة الرئيسية للمعيشة ، أما المسبح فهو تقليدي و لكن الجلسة الخارجية التي وضعت خارج المنزل بهذا الشكل المفرغ جعلته غير تقليدي