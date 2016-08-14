6 نماذج بيوت ذات طابق واحد

تعتبر بيوت الطابق الواحد من أكثر أنواع البيوت ارتساماً في مخيلتنا عندما كنا أطفالاً نرسم البيوت في قلب الخضرة و الفراشات و جداول المياة، من حينها و هذه النوعية من البيوت لها مكانة خاصة في قلوبنا، و في أرض الواقع هي من أروع أنواع التصميمات السكنية التي يبرز فيها إبداع المصمم و تمكنه من إمكانياته و ثقته بمهاراته الفنية ، الخروج عن المألوف من أمتع التجارب التي يمكن أن نجدها فيها، و المألوف منها يشعرك بالدفء و الحنين للماضي و أيام البراءة و التطلع للمستقبل، تعالوا سوياً في جولة تفقدية لباقة ممتعة من تلك النوعية من البيوت ذات الطابق الواحد ..