كيف يكون مكتبك أنيقاً

المكاتب هي أكثر الاماكن التي يقضي فيها الإنسان وقته خلال اليوم، فالاعمال اليوم تستحوذ على أكثر من نصف يومنا تقريباً في ساعات النهار ، سواء كانت تلك المكاتب في المنزل أو كانت في خارجه في شركة أو مؤسسة ، و لكن التصميم في حد ذاته متشابه لأقصى درجة ما بين الاثنين، و لهذا أردنا أن نجمع لكم اليوم بعض التصميمات الهندسية الحديثة لمكتب كان ضمن المكاتب التصميمة الاجمل في العالم في العام 2015 .. فإليكم النماذج الخاصة به تباعاً
ذلك المكتب الجديد في تصميمه بألوانه الزاهية و تفصيلاته المتعددة يعتبر من الاجمل في 2015 حيث تضافرت فيه أكثر من لمحة جمالية اولها السلم الذي لايوجد حوله أسوار، مروراً باللون الأصفر الممتليء به الجدار الرئيسي في المكتب أمام المكتب نفسه، الكراسي المستخدمة جيدة و حديثة للغاية و لونها ملائم لتشكيلة الالوان البراقة في المكتب
من زاوية أخرى فهذا المكتب يوجد به تنوع في الجهتين حيث الجهة الأولى ألوان صارخة و الجهة المقابلة تلك تعتبر هادئة كثيراً بألوان رومانسية تساعد على الابداع و التفكير و انجاز الاعمال، فبمجرد أن يلتفت الشخص للخلف فسيشعر أنه خارج تماماً منالغرفة
الرسومات الهندسية على الحائط جعلت من المكتب بحق مكاناً للتفكير العلمي السليم ، حيث نعتقد أن المصمم أراد ذلك تماماً، أن يجعل في كل ركن في المكتب احساساً خاصاً به يختلف وفقاً لحالتك النفسية ..
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المنضدة مستخدمة كمكتب لإنجاز الأعمال قد يسع أكثر من 4 أفراد و هو ما يعزز العمل المشترك و تبادل الادوار و الخبرات، أما عن المكتبة المعلقة كما الغابات فهي مختلفة تماماً و لكنها تسير في خطى التكرار الهندسي للمربعات التخزينية المصنوعة من الخشب المنتشرة فيها
تلك اللطائف الصغيرة هي التي تفرق تصميم عن آخر، فلنحاول أن نتذكر شكل الغرفة بالكامل كما عرضناها من مختلف الزوايا ، و نركز في هذا الفاصل الذي يجعل هناك بعضاً من الخصوصية أثناء العمل، هذا الفاصل قد صنع بلونه الابيض شيئاً جميلاً في شكل المكتب عامة بالإضافة لوظيفته المعروفة
هذا السلم تحديداً له شكل يوحي بأن المنطقة العليا ليست للكثير من الأفراد فقط من يشعر بالتعب و يحتاج للتفكير و التأمل عليه بالصعود فبالأعلي لا مكان سوى لفردين من خلال المقعدين الموجودين هناك، أما الطلاء و الرسم المطبع علىا لحائط فهو يسير في خطى التحفيز و التأهب لما هو قادم بشكل نفسي أكثر