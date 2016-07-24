كيف يكون مكتبك أنيقاً

المكاتب هي أكثر الاماكن التي يقضي فيها الإنسان وقته خلال اليوم، فالاعمال اليوم تستحوذ على أكثر من نصف يومنا تقريباً في ساعات النهار ، سواء كانت تلك المكاتب في المنزل أو كانت في خارجه في شركة أو مؤسسة ، و لكن التصميم في حد ذاته متشابه لأقصى درجة ما بين الاثنين، و لهذا أردنا أن نجمع لكم اليوم بعض التصميمات الهندسية الحديثة لمكتب كان ضمن المكاتب التصميمة الاجمل في العالم في العام 2015 .. فإليكم النماذج الخاصة به تباعاً