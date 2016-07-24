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كيف يكون مكتبك أنيقاً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية
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المكاتب هي أكثر الاماكن التي يقضي فيها الإنسان وقته خلال اليوم، فالاعمال اليوم تستحوذ على أكثر من نصف يومنا تقريباً في ساعات النهار ، سواء كانت تلك المكاتب في المنزل أو كانت في خارجه في شركة أو مؤسسة ، و لكن التصميم في حد ذاته متشابه لأقصى درجة ما بين الاثنين، و لهذا أردنا أن نجمع لكم اليوم بعض التصميمات الهندسية الحديثة لمكتب كان ضمن المكاتب التصميمة الاجمل في العالم في العام 2015 .. فإليكم النماذج الخاصة به  تباعاً

المشهد العام

Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية محلات تجارية
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

ذلك المكتب الجديد في تصميمه بألوانه الزاهية و تفصيلاته المتعددة يعتبر من الاجمل في 2015 حيث تضافرت فيه أكثر من لمحة جمالية اولها السلم الذي لايوجد حوله أسوار، مروراً باللون الأصفر الممتليء به الجدار الرئيسي في المكتب أمام المكتب نفسه، الكراسي المستخدمة جيدة و حديثة للغاية و لونها ملائم لتشكيلة الالوان البراقة في المكتب

جانب هاديء

Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية محلات تجارية
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

من زاوية أخرى فهذا المكتب يوجد به تنوع في الجهتين حيث الجهة الأولى ألوان صارخة و الجهة المقابلة تلك تعتبر هادئة كثيراً بألوان رومانسية تساعد على الابداع و التفكير و انجاز الاعمال، فبمجرد أن يلتفت الشخص للخلف فسيشعر أنه خارج تماماً منالغرفة

حائط هندسي

Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية محلات تجارية
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

الرسومات الهندسية على الحائط جعلت من المكتب بحق مكاناً للتفكير العلمي السليم ، حيث نعتقد أن المصمم أراد ذلك تماماً، أن يجعل في كل ركن في المكتب احساساً خاصاً به يختلف وفقاً لحالتك النفسية ..

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مكتبة مبتكرة

Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية محلات تجارية
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

المنضدة مستخدمة كمكتب لإنجاز الأعمال قد يسع أكثر من 4 أفراد و هو ما يعزز العمل المشترك و تبادل الادوار و الخبرات، أما عن المكتبة المعلقة كما الغابات فهي مختلفة تماماً و لكنها تسير في خطى التكرار الهندسي للمربعات التخزينية المصنوعة من الخشب المنتشرة فيها

فاصل أنيق

Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية محلات تجارية
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

تلك اللطائف الصغيرة هي التي تفرق تصميم عن آخر، فلنحاول أن نتذكر شكل الغرفة بالكامل كما عرضناها من مختلف الزوايا ، و نركز في هذا الفاصل الذي يجعل هناك بعضاً من الخصوصية أثناء العمل، هذا الفاصل قد صنع بلونه الابيض شيئاً جميلاً في شكل المكتب عامة بالإضافة لوظيفته المعروفة

بالأعلى للاسترخاء

Office 16 - CASACOR 2015, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مساحات تجارية محلات تجارية
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

هذا السلم تحديداً له شكل يوحي بأن المنطقة العليا ليست للكثير من الأفراد فقط من يشعر بالتعب و يحتاج للتفكير و التأمل عليه بالصعود فبالأعلي لا مكان سوى لفردين من خلال المقعدين الموجودين هناك، أما الطلاء و الرسم المطبع علىا لحائط فهو يسير في خطى التحفيز و التأهب لما هو قادم بشكل نفسي أكثر

بسيط من الخارج..مبهر من الداخل
مكتب أنيق يحث على العمل

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