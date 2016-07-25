الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

بالصور تجديد شقة صغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة المعيشة
Loading admin actions …

شقة صغيرة في ميلان بإيطاليا  غير صالحة للسكن بالمرة، المشكلة ليست بسيطة الشقة متهالكة، الجدران مشققة، الطلاء رث، الأرضيات والأسقف كل شيء مدمر بالكامل، في هذا الموضوع سنعرض لك نتيجة العمل الشاق في تحويل هذه الشقة إلى مكان صالح للسكن . 

الممر قديمًا

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

كما نجد في هذه الصورة أننا أمام منزل متهالك في حالة سيئة جدا يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد حتى يصبح صالح للسكن،  بتجديد كل شيء فيه باختيار تصميم جديد لكل من الجدران الملونة بلون الفراولة والسقف والأرضية . 

الممر بعد التجديد

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella شبابيك
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

هذه صورة للممر بعد تجديده وإعادة تقسيمه مرة أخرى، وطلاء الجدران بالدهان الأبيض واستخدام أبواب مشرقة، واستبدال العوارض الخشبية في السقف القديم بسقف أبيض ناصع مزود بمجموعة من لمبات الليد لضمان توفير إضاءة جيدة للمساحة، ليصبح في النهاية هذا الممر المشرق ناتج جهد وتخطيط مجموعة من الخبراء . 

غرفة المعيشة قديمًا

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو الاستخدام الأمثل للمساحة المتاحة، وهذا ما سنراه في تحويل هذه المساحة الرثة إلى غرفة معيشة مذهلة .

سقف مزدوج

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

تجديد هذا المنزل لم يقتصر فقط على تجديد هيكله بل شمل أيضًا إقامة سقف مزدوج وتجديد مرافق الكهرباء بالكامل بنظام عزل تام للحرارة أكثر كفاءة، فضلًا عن عزل الصوت وتجديد الأرضية لتصبح مريحة وأكثر دفء. 

غرفة المعيشة بعد التجديد

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة المعيشة
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

بعد العمل على دس الكابلات الكهربائية في السقف المزدوج، أتى دورالديكورات لكي نتاول ما أصبحت عليه والذي اعتمدت على اللونين الأبيض والأسود، واستغل الخبراء المساحة على يمين ويسار الشرفة حتى تصبح مكان مناسب للخزانات، كما سلطت الأضواء على الأريكة الرمادية الفاتحة لتتألق تحت الإضاءة المشرقة للغرفة .  

النور والظلام

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella جدران
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

في الممر الذي يربط بين غرفة المعيشة والمطبخ جمع بين متناقضين واستخدم فيه اللونين الأبيض والأسود مع إضاءة مثالية هذا التعاون جعل الممر ساحر للغاية . 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المطبخ بعد التجديد

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella مطبخ
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

قدم الخبراء أفضل ما لديهم في تجديد المطبخ من حيث الدقة في اختيار الخزائن والفصل  بمهارة بين ديكور المدخل والمطبخ، مما جعل غرفة المطبخ بسيطة وأنيقة .

الحمام قديمًا

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

مثل بقية المنزل الجمام كان بمثابة مكان مهجور، بداية من السباكة التي عفا عليها الزمن حتى الجدران المشققة، دعونا نرى تدخل الخبراء لانقاذ هذا الحمام.  

الحمام بعد التجديد

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella حمام
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

مستحيل أن يأتي في ذهنك فكرة أن هذا هو الحمام الذي رأيته في الصورة السابقة بعد تجديده، نجاح المصمم لا يحتاج إثبات يكفي فقط النظر إلى هذه الصورة ومقارنتها بالصورة السابقة، تم تغيير السباكة بالكامل والجدران وطلائها لتصبح غرفة الحمام نظيفة هكذا .  

غرفة النوم

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة نوم
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

تحديث شامل ولافت للنظر في غرفة النوم، لكن لم يستخدم التناقض بين الألوان بها بل اعتمد الخبراء على اللون الابيض الموحد، وإضافة وسائل للترفيه والراحة مثل مكيف الهواء واللمبات الليد.  

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 واجهات مكسيكية حديثة للمساحات الصغيرة

المنزل الصخري أجمل ما يكون
شاركنا برأيك أي غرفة أذهلك تجديدها؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً