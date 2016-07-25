بالصور تجديد شقة صغيرة

شقة صغيرة في ميلان بإيطاليا غير صالحة للسكن بالمرة، المشكلة ليست بسيطة الشقة متهالكة، الجدران مشققة، الطلاء رث، الأرضيات والأسقف كل شيء مدمر بالكامل، في هذا الموضوع سنعرض لك نتيجة العمل الشاق في تحويل هذه الشقة إلى مكان صالح للسكن .
كما نجد في هذه الصورة أننا أمام منزل متهالك في حالة سيئة جدا يحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد حتى يصبح صالح للسكن، بتجديد كل شيء فيه باختيار تصميم جديد لكل من الجدران الملونة بلون الفراولة والسقف والأرضية .
هذه صورة للممر بعد تجديده وإعادة تقسيمه مرة أخرى، وطلاء الجدران بالدهان الأبيض واستخدام أبواب مشرقة، واستبدال العوارض الخشبية في السقف القديم بسقف أبيض ناصع مزود بمجموعة من لمبات الليد لضمان توفير إضاءة جيدة للمساحة، ليصبح في النهاية هذا الممر المشرق ناتج جهد وتخطيط مجموعة من الخبراء .
أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو الاستخدام الأمثل للمساحة المتاحة، وهذا ما سنراه في تحويل هذه المساحة الرثة إلى غرفة معيشة مذهلة .
تجديد هذا المنزل لم يقتصر فقط على تجديد هيكله بل شمل أيضًا إقامة سقف مزدوج وتجديد مرافق الكهرباء بالكامل بنظام عزل تام للحرارة أكثر كفاءة، فضلًا عن عزل الصوت وتجديد الأرضية لتصبح مريحة وأكثر دفء.
بعد العمل على دس الكابلات الكهربائية في السقف المزدوج، أتى دورالديكورات لكي نتاول ما أصبحت عليه والذي اعتمدت على اللونين الأبيض والأسود، واستغل الخبراء المساحة على يمين ويسار الشرفة حتى تصبح مكان مناسب للخزانات، كما سلطت الأضواء على الأريكة الرمادية الفاتحة لتتألق تحت الإضاءة المشرقة للغرفة .
في الممر الذي يربط بين غرفة المعيشة والمطبخ جمع بين متناقضين واستخدم فيه اللونين الأبيض والأسود مع إضاءة مثالية هذا التعاون جعل الممر ساحر للغاية .
قدم الخبراء أفضل ما لديهم في تجديد المطبخ من حيث الدقة في اختيار الخزائن والفصل بمهارة بين ديكور المدخل والمطبخ، مما جعل غرفة المطبخ بسيطة وأنيقة .
مثل بقية المنزل الجمام كان بمثابة مكان مهجور، بداية من السباكة التي عفا عليها الزمن حتى الجدران المشققة، دعونا نرى تدخل الخبراء لانقاذ هذا الحمام.
مستحيل أن يأتي في ذهنك فكرة أن هذا هو الحمام الذي رأيته في الصورة السابقة بعد تجديده، نجاح المصمم لا يحتاج إثبات يكفي فقط النظر إلى هذه الصورة ومقارنتها بالصورة السابقة، تم تغيير السباكة بالكامل والجدران وطلائها لتصبح غرفة الحمام نظيفة هكذا .
تحديث شامل ولافت للنظر في غرفة النوم، لكن لم يستخدم التناقض بين الألوان بها بل اعتمد الخبراء على اللون الابيض الموحد، وإضافة وسائل للترفيه والراحة مثل مكيف الهواء واللمبات الليد.
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