بالصور تجديد شقة صغيرة

شقة صغيرة في ميلان بإيطاليا غير صالحة للسكن بالمرة، المشكلة ليست بسيطة الشقة متهالكة، الجدران مشققة، الطلاء رث، الأرضيات والأسقف كل شيء مدمر بالكامل، في هذا الموضوع سنعرض لك نتيجة العمل الشاق في تحويل هذه الشقة إلى مكان صالح للسكن .