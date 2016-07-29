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بيوت جذابة.. لكل الجيوب

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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لا تكون المعادلة صحيحة حينما نقول أن المبلغ القليل سيحقق لك  بيت جذاب من مختلف الجوانب، و لكنها تكون أكثر دقة و مصداقية حينما تعكس و تكون البيت الجذاب كيف نحققه بواسطه مبلغ قليل و هنا الإجابة واضحة و في كلمة واحدة، هي الديكور ، و لكن ليس أي ديكور، فقط التصميم الإبداعي هو من يستطيع تحقيق ذلك على ارض الواقع، فليس المال القليل هو من يشتري منتج رديء و لكن يمكن المال القليل أن يشترى منتجاً عالي الجودة و لكن من خامات أخرى أو يستغني عن كماليات أخرى كانت تستهلك الميزانية ..

من الجانب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا البيت من زاوية أخرى يمثل نقلة من الواجهة للجانبين، فقلة التكلفة أمر شائع في هذا التصميم، من الجوانب تم التخلي تماماً عن النوافذ الطولية الاعلى تكلفة و استبدالها بنوافذ صغيرة تؤدي الغرض منها

واجهة أنيقة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الجيوب و الميزانية تطلب أفضل الأشياء بأقل الأسعار و التكاليف، فما يمكن أن نفعله هنا هو أن نعوض غياب بعض الأشياء بأشياء أخرى نحن في حاجة ضرورية بشكل أكبر لها بالمقارنة بما سنتخلى عنه، و في هذا المنزل تم التخلي عن مسبح أمام المدخل الرئيسي للمنزل و تم عمل المظلة الخارجية من الاخشاب و لو ركزنا قليلاً في النوافذ سنجدها خشبية من الطراز الأقدم و لكنها تؤدي وظيفة احكام الغلق بشكل أكبر من النوافذ الاحدث، الاعمدة ليس بها زخارف كبرى و لكنها ضرورية للسقف الخشبي أو المظلة أما النوافذ المنتشرة حول البيت فتم تركيزها كلها في جانب واحد لتقليل التكاليف حينما يمتد سعر متر الزجاج بطريقة متصلة أحسن من تكسيره و شرائه منفصلاً

مساحة أكبر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يمكن ان تكون المساحات الداخلية للبيوت أكثر جمالاً لو لم نضع فيها أثاثاً كثيراً غير مستحباً، فهذه المنضدة في الوسط تؤدي غرضين أولهما مكتب لانهاء الاعمال و ممكن أن تكون مكاناً لتناول الطعام ، و بعيداً عن الزخارف الكثيرة تم فتح الحائط على المطبخ خلفه و الاكتفاء بزهرية بها نوع واحد فقط من النبات، و هو ما اعطى شكلاً جذاباً للغرفة

لمسة ابداعية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تلك الفكرة الجمالية بفتح الجدار لينظر على المطبخ فكرة رائعة خصوصاص و أنها وفرت فكرة زخرفة و طلاء الحائط أو جلب برواز عليه أو تزيينه بالنباتات الطبيعية الخضراء و تم الاكتفاء كما أوضحنا بتلك الزهرية الأنيقة البسيطة أيضاً

غرفة معيشة بسيطة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لجأ هنا المصمم لتقليل النفقات بشكل واضح فلا يوجد صوراً أو زخارف ليست ذات جدوى على الحائط الابيض و استمر في نهجه عن طريق استخدام زهرية زرع باللون الأصفر في قلب الغرفة أما المنضدة الصغيرة و الكبيرة فجاءت من الخشب و ليس الزجاج أو الألومنيوم المكلفين بالمقارنة بالخشب ..

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اقتباس آخر

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم أيضاً نجد فكرة البيت الاول في الواجهة منفذة بدقة و هي قلة استخدام النوافذ الطولية و هنا زاد عن البيت الأول بقلة اللجوء أصلاً لحامل السقف سواء خشباً كان أم أحجار

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