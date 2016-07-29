بيوت جذابة.. لكل الجيوب

لا تكون المعادلة صحيحة حينما نقول أن المبلغ القليل سيحقق لك بيت جذاب من مختلف الجوانب، و لكنها تكون أكثر دقة و مصداقية حينما تعكس و تكون البيت الجذاب كيف نحققه بواسطه مبلغ قليل و هنا الإجابة واضحة و في كلمة واحدة، هي الديكور ، و لكن ليس أي ديكور، فقط التصميم الإبداعي هو من يستطيع تحقيق ذلك على ارض الواقع، فليس المال القليل هو من يشتري منتج رديء و لكن يمكن المال القليل أن يشترى منتجاً عالي الجودة و لكن من خامات أخرى أو يستغني عن كماليات أخرى كانت تستهلك الميزانية ..