الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: المنزل المهجوروالتغيرالجذري

Marwa Hasan Marwa Hasan
Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Loading admin actions …

نحن نؤمن أن مستقبل العمارة يتضمن إعادة إحياء الأفكار التي زادت ملائمتها لعصرنا بشكل ملحوظ في السنين الأخيرة. كلنا نعلم مدي أهمية الصيانة و الترميم في الحفاظ علي التراث التاريخي و لكن هذا الفرع من العمارة مفيد للغاية أيضاً لكل من يرغب في تجديد منزله.

المشروع الذي سنستعرضه معاً اليوم كان مبني ليس له قيمة سوقية بالمعني المفهوم فأراد ملاكه إعادة تشكيله لمنحه روحاً جديدة و جعله قابلاً للسكن. إعادة التأهيل تمت من قبل مكتب المقاولات DECORANDO – INNER SPACES. النتائج المترتبة علي إعادة البناء و التنظيم مذهلة، فتعالوا ترى معاً الصور التي تظهر قبل و بعد و نحاول إكتشاف الفرق.

قبل: مبني مهجور أو أطلال الماضي

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

قبل البدء كان المبني متهالك تماماً متأثراً بعامل الزمن. كان السقف ساقطاً ولم يتبقي من المبني سوي الحوائط والفتحات كما كان هناك تهدماً يسد الطريق المؤدي إلي الخارج، كل هذا كان يقف حائلاً بين هذا البيت وقابليته للسكنه، مبرزاً بوضوح حاجته الماسة إلي الكثير و الكثير من الإصلاحات والعمل.

علي الرغم من الإمكانات الهائلة للأرض المحيطة إلا أن سوء حالة الموقع كانت تتطلب التدخل و إصلاح ما يحيط بالمبني كذلك.

بعد: حياة بعد موت

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

بعد إنتهاء العمل كانت النتيجة مثيرة للإعجاب. فقد تم إستغلال هيكل المبني وحوائطه و أعيد تأهيلها. حلت النوافذ الواسعة محل الفجوات مانحةً المنزل إطلالةً علي المنظر الطبيعي مع السماح للضوء الطبيعي بأن يغمر المساحات الداخلية.

تم تجريد المنزل من الحوائط القديمة و تعرية الحجارة لإعطاء مظهرا ريفياً جمالياً يتلائم تماما مع البيئة المحيطة و مع الهيكل القديم.

قبل: حديقة جرداء

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

الفناء الخلفي للمنزل كان به تربة خصبة و صالحة لزراعة النباتات وهو ما كان يقوي علاقة المبني بالطبيعة المحيطة و لكن قبل إعادة التأهيل و كما توضح الصورة كم كانت تلك الحديقة الكبيرة في حالة يرثي لها فبعدما كانت تستخدم لحصاد الخيرات التي تنمو بها أصبحت جدباء مهملة، مما كان يستدعي تدخلاً سريعاً و هو ما نستطيع أن نراه في الصورة التالية.

بعد: حشائش ممتدة

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

حيث أن أعمال إعادة التأهيل إمتدت إلي الخارج فقد تم التركيز أيضاً علي الحديقة المهجورة و التي تم إحلالها بالحشائش. فهذا تحول يبعث علي الإنبهار، الآن يمكن لقاطني المنزل الاستمتاع بالحشائش الوافرة و الحديقة الممتدة التي تتناسب مع مختلف الأنشطة و المناسبات كما يعد هذا حلاً مناسباً أكثر يتناسب مع نمط الحياة العصرية.

بعد: شرفة مثالية

Restauro Rural, Decorando - Inner Spaces Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces

Decorando - Inner Spaces
Decorando – Inner Spaces
Decorando - Inner Spaces

نختتم هذا المقال بواحد من أكثر أجزاء هذا المنزل تميزاً، شرفة بديعة مثالية لكل المناسبات مع مميزات لا تعد و لا تحصي مما يتيح تنوعاً هائلاً من الإستخدامات الممكنة و التي لا تعبأ بأي حالة جو أو فصل من فصول السنة فالمكان مغطي و محمي والشرفة تسمح بقضاء الوقت في الخارج حتي في الأجواء الممطرة أو العوامل الجوية الأخري.

8 تصميمات مثالية لغرفة المعيشة
ما رأيك في إعادة الإحياء هذه؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً