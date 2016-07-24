قبل وبعد: المنزل المهجوروالتغيرالجذري

نحن نؤمن أن مستقبل العمارة يتضمن إعادة إحياء الأفكار التي زادت ملائمتها لعصرنا بشكل ملحوظ في السنين الأخيرة. كلنا نعلم مدي أهمية الصيانة و الترميم في الحفاظ علي التراث التاريخي و لكن هذا الفرع من العمارة مفيد للغاية أيضاً لكل من يرغب في تجديد منزله.

المشروع الذي سنستعرضه معاً اليوم كان مبني ليس له قيمة سوقية بالمعني المفهوم فأراد ملاكه إعادة تشكيله لمنحه روحاً جديدة و جعله قابلاً للسكن. إعادة التأهيل تمت من قبل مكتب المقاولات DECORANDO – INNER SPACES. النتائج المترتبة علي إعادة البناء و التنظيم مذهلة، فتعالوا ترى معاً الصور التي تظهر قبل و بعد و نحاول إكتشاف الفرق.