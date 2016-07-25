الاناقة في 100 متر مربع ..

في البداية لابد أن نعرف أن لكل غرفة في البيوت الصغيرة أهمية قصوى، لايوجد مساحة غير مهتمة أو مهملة لذا قررنا أن نبدأ في رحلتنا حول هذا المنزل وداخله من المكان الاكثر ازدحاماً في الكثير منب يوت العائلات ألا و هو غرفة المعيشة ، البداية دائماً ما تكون مليئة بالأحداث، و هنا النموذج الخاص بتلك الغرفة الصغيرة به جزئيتين أولهما هي النوافذ الزجاجية في هذا الركن تحديداً لإضفاء احساس بالمساحة الاكبر، و من جهة أخرى الستائر المعلقة في السقف التتي حينما تغلق ستصنع خصوصية فريدة و كأنها جدار و ليست نافذة، أما الاريكة البيضاء فاستخدامها بهذا اللون عبقري و لكن لا يلائم الأطفال بأي شكل من الأشكال لو فكرنا بشكل عملي، أما المنضدة في الوسط فنلاحظ انها قابلة للتمدد لذا فموضعها مثالي لأسرة في بيت نستغل كل شبر فيه