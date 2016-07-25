الاناقة في 100 متر مربع ..

البيوت الكبيرة المساحة غالباً ما توصف بالفخامة و لكن العكس غير صحيح بالمرة، بيتنا اليوم يؤكد على تلك المقولة تماماً، حيث أن الفخامة لا يمكن أن تكون إلا باستخدام المعايير و الأدوات المنطقية لاستخدام الفن المعماري و التصميم و الديكور بما فيه من خبايا و تكنيكات قد تكون غائبة عن البعض، فالمساحة الصغيرة لها بعض الخطوات في التصميم يمكن أن تكون حلاً أمثل لمشكلة المساحة و في الوقت ذاته حلاً لمشكلة ارتفاع الميزانية و من جهة أخرى تماماً مبعثاً على الجمال و الأناقة .. بيتنا دليل على ذلك نسعد بصحبتكم فيه ..
في البداية لابد أن نعرف أن لكل غرفة في البيوت الصغيرة أهمية قصوى، لايوجد مساحة غير مهتمة أو مهملة لذا قررنا أن نبدأ في رحلتنا حول هذا المنزل وداخله من المكان الاكثر ازدحاماً في الكثير منب يوت العائلات ألا و هو غرفة المعيشة ، البداية دائماً ما تكون مليئة بالأحداث، و هنا النموذج الخاص بتلك الغرفة الصغيرة به جزئيتين أولهما هي النوافذ الزجاجية في هذا الركن تحديداً لإضفاء احساس بالمساحة الاكبر، و من جهة أخرى الستائر المعلقة في السقف التتي حينما تغلق ستصنع خصوصية فريدة و كأنها جدار و ليست نافذة، أما الاريكة البيضاء فاستخدامها بهذا اللون عبقري و لكن لا يلائم الأطفال بأي شكل من الأشكال لو فكرنا بشكل عملي، أما المنضدة في الوسط فنلاحظ انها قابلة للتمدد لذا فموضعها مثالي لأسرة في بيت نستغل كل شبر فيه
من زاوية أخرى نلاحظ أن التلفاز و ماحوله مضبط حول مربع وهمي في أقصى ركن الغرفة الرئيسية بالكامل ، كما أن الأريكة تلعب على عنصري الفصل التام عما حولها بشكلها العمودي على شكل زاوية قائمة و الناحية الاخرى المفتوحة تعتبر مدخل لها، فكأنما صنعنا غرفة داخل غرفة بكل بساطة..
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تلك النظرة من الداخل سنتبعها بنظرة أخرى للخارج تطل على المشهد و المكان ذاته لنبين لكم الإبداع في التصميم، الذي يعد أوله استخدام نافذة أصغر نسبياً من الموجودة في الجهة الأخرى من غرفة المعيشة ، الألوان البيضاء صديقة المساحة الاولى لعبت دوراً كبيراً، خصوصاً مع ابراز أن المطبخ بلونه الفضي شيء مميز في هذا الفضاء الأبيض الشاسع و لكنه صغير في المساحة في الواقع
من الخارج الوضع أكثر وضوحاً ، فالشكل العام من الخارج يعمل على ابراز الاحجار المكسو بها الجدار و الذي في باطنه من جهة المطبخ أبيض ناصع البياض، و هي مسألة متبعة في العديد من مدارس التصميم الحديثة باختلاف لون الداخل و الخارج
في غرفة النوم يعتبر الأثاث هو البطل الرئيسي خصوصاً مع صغر مساحتها الكلية بالطبع، و لكن هنا المصمم لجأ لألوان الفرش و الضوء الداخل من النافذة الصغيرة نسبياً لجعل الغرفة تبدو أكثر دفئاً و اتساعاً، فمثلاً لا يوجد ظهر كبير للسرير أو يوجد به زخارف و فنون زخرفية بالخشب، فقط مسند طبيعي بسيط لم ينل من المساحة بتاتاً
الحمام يشبه كثيراً فكرة المطبخ، حيث الدفن الواضح في الجدران بالنسبة للحوض و الوحدة المرفقة به، و التي جاءت من نفس لون السرير في الصورة السابقة و هو يؤكد أن هذا الحمام خاص بالغرفة أو يتلوها في الترتيب أو يقترب منها ، نظراً لمساحة المنزل الصغيرة فعلاً و لهذا استخدم المصمم المرآة بعرض الحائط