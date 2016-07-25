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الاناقة في 100 متر مربع ..

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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البيوت الكبيرة المساحة غالباً ما توصف بالفخامة و لكن العكس غير صحيح بالمرة، بيتنا اليوم يؤكد على تلك المقولة تماماً، حيث أن الفخامة لا يمكن أن تكون إلا باستخدام المعايير و الأدوات المنطقية لاستخدام الفن المعماري و التصميم و الديكور بما فيه من خبايا و تكنيكات قد تكون غائبة عن البعض، فالمساحة الصغيرة لها بعض الخطوات في التصميم يمكن أن تكون حلاً أمثل لمشكلة المساحة و في الوقت ذاته حلاً لمشكلة ارتفاع الميزانية و من جهة أخرى تماماً مبعثاً على الجمال و الأناقة .. بيتنا دليل على ذلك نسعد بصحبتكم فيه ..

المعيشة .. مدهشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في البداية لابد أن نعرف أن لكل غرفة في البيوت الصغيرة أهمية قصوى، لايوجد مساحة غير مهتمة أو مهملة لذا قررنا أن نبدأ في رحلتنا حول هذا المنزل وداخله من المكان الاكثر ازدحاماً في الكثير منب يوت العائلات ألا و هو غرفة المعيشة ، البداية دائماً ما تكون مليئة بالأحداث، و هنا النموذج الخاص بتلك الغرفة الصغيرة به جزئيتين أولهما هي النوافذ الزجاجية في هذا الركن تحديداً لإضفاء احساس بالمساحة الاكبر، و من جهة أخرى الستائر المعلقة في السقف التتي حينما تغلق ستصنع خصوصية فريدة و كأنها جدار و ليست نافذة، أما الاريكة البيضاء فاستخدامها بهذا اللون عبقري و لكن لا يلائم الأطفال بأي شكل من الأشكال لو فكرنا بشكل عملي، أما المنضدة في الوسط فنلاحظ انها قابلة للتمدد لذا فموضعها مثالي لأسرة في بيت نستغل كل شبر فيه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من زاوية أخرى نلاحظ أن التلفاز و ماحوله مضبط حول مربع وهمي في أقصى ركن الغرفة الرئيسية بالكامل ، كما أن الأريكة تلعب على عنصري الفصل التام عما حولها بشكلها العمودي على شكل زاوية قائمة و الناحية الاخرى المفتوحة تعتبر مدخل لها، فكأنما صنعنا غرفة داخل غرفة بكل بساطة..

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إطلالة المطبخ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تلك النظرة من الداخل سنتبعها بنظرة أخرى للخارج تطل على المشهد و المكان ذاته لنبين لكم الإبداع في التصميم، الذي يعد أوله استخدام نافذة أصغر نسبياً من الموجودة في الجهة الأخرى من غرفة المعيشة ، الألوان البيضاء صديقة المساحة الاولى لعبت دوراً كبيراً، خصوصاً مع ابراز أن المطبخ بلونه الفضي شيء مميز في هذا الفضاء الأبيض الشاسع و لكنه صغير في المساحة في الواقع

من الخارج

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من الخارج الوضع أكثر وضوحاً ، فالشكل العام من الخارج يعمل على ابراز الاحجار المكسو بها الجدار و الذي في باطنه من جهة المطبخ أبيض ناصع البياض، و هي مسألة متبعة في العديد من مدارس التصميم الحديثة باختلاف لون الداخل و الخارج

غرفة نوم بسيطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في غرفة النوم يعتبر الأثاث هو البطل الرئيسي خصوصاً مع صغر مساحتها الكلية بالطبع، و لكن هنا المصمم لجأ لألوان الفرش و الضوء الداخل من النافذة الصغيرة نسبياً لجعل الغرفة تبدو أكثر دفئاً و اتساعاً، فمثلاً لا يوجد ظهر كبير للسرير أو يوجد به زخارف و فنون زخرفية بالخشب، فقط مسند طبيعي بسيط لم ينل من المساحة بتاتاً

حمام ذكي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام يشبه كثيراً فكرة المطبخ، حيث الدفن الواضح في الجدران بالنسبة للحوض و الوحدة المرفقة به، و التي جاءت من نفس لون السرير في الصورة السابقة و هو يؤكد أن هذا الحمام خاص بالغرفة أو يتلوها في الترتيب أو يقترب منها ، نظراً لمساحة المنزل الصغيرة فعلاً و لهذا استخدم المصمم المرآة بعرض الحائط

بالصور تجديد شقة صغيرة
بيت الدفء و الأناقة

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