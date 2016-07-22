لبيتٍ مختلف بستائر وأثاث منقوش

لأن كثيرين هم مَن يُتابعون كل ما يطرأ ولو بسيط على عالم الديكور يومًا تلو الآخر في محاولة منهم للتعرف على آخر اللمسات المبتكرة والمبهرة التي من شأنها تحويل بيوتهم إلى جنان ساحرة بأبسط الطرق، نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال مجموعة من النماذج العصرية لأروع الستائر والأثاث المنقوش الذي يناسب الأذواق كافة ويلهمكم بأفكار متنوعة لتطبيقها ببساطة في عوالمكم الخاصة!
الألوان والنقوش سحر أي ركن في أي بيت، فحتى إن لم تختر أفضل سيراميك للأرضيات وإن لم تهتم كثيرًا بطلاء الحوائط بأروع الألوان، يمكنك السيطرة على الوضع من خلال الاستعانة بأثاث منقوش جديد في شكله تصحبه ستائر أنيقة بألوان مبهجة!
كـ ذلك النموذج الموضح هنا على سبيل المثال، حيث لجأ المصمم في هذه الساحة البيضاء الفضاء إلى أريكة بتصميم عصري رائع، مكتسية بفرش قطيفي الخامة متعدد النقوش والألوان، تقابلها ستائر بنفس الألوان ولكنها بشكل متوازٍ، فأحدث كليهما نقلة نوعية للغرفة من كونها هادئة وبسيطة خالية من أية تفاصيل إلى أخرى ساحرة وجريئة.
لأن غرفة المعيشة أحد أهم الغرف التي عادة ما تقضي بها الأسرة معظم أوقاتها، -سواء بمشاهدة أحد الأفلام، أو بالجلوس والاسترخاء قليلًا على أحد أرائكها، أو في جلسة سمر عائلية مرحة-، يجب أن تحرص كل الحرص على أن تجعلها عنوانًا للبهجة والحيوية طوال الوقت.
وعن أول العناصر التي يمكن أن تجعلها هكذا، فتتمثل في اختيار ألوان جرئية وملفتة للأثاث والستائر، فكما نرى هنا، رغم اختلاف نقوش الستارة عن نقوش وسائد الأريكة البيضاء، إلا أن اهتمام المصمم باختيار نفس الألوان ودقته في اختيار نقوش قريبة لبعضها البعض، أظهر جمال الغرفة وميز إطلالتها.
أما هذا النموذج بنقوشه الكاروهات فيعطيك طابع الرسمية، ربما ساعد في ذلك أيضًا الألوان الداكنة التي استعان بها المصمم هنا، وهما الأحمر الداكن والأزرق بدرجاته المختلفة. التناسق رائع بين الستائر والكرسي، فهي نفس الخامة بنفس النقوش، كما لم يختلف الأمر كثيرًا في فرش الأرضية عنهم أيضًا، بل بالعكس جاء مكملًا لتلك اللوحة الفنية الجميلة التي أعطت للغرفة حسًا غير عادي!
أما هنا.. فالستائر كانت إضافة لتلك الساحة الواسعة بكل المقاييس.. فلولاها لما كانت هذه الغرفة بتلك الإطلالة الساحرة!، الغريب هنا والخارج عن المألوف.. أننا لم نجد الستائر كعادتها منسدلة من أعلى النوافذ أو الشرفات!، ولكنها منسدلة من السقف، تحديدًا من فتحات تكاد تكون غير مرئية ولكنها بنهاية المطاف أظهرت جمال الاختلاف عن كل ما هو نمطي.
اختيار المصمم لتلك الستائر كان موفق بشكل كبير، حيث استطاعت بنقوشها الخضراء الحيوية أن تبدو طبيعية إلى أبعد الحدود، وبالتالي هي تعطيك من أول وهلة انطباع أنها بارزة وكأن أوراق الشجر تتأهب للسقوط منها!، هذا فضلًا عن تلاحمها مع النباتات الخضراء المزينة للجهة اليسار من الغرفة.
إن كنت ترغب في تمييز غرفة نومك الرئيسية أو حتى غرفة أطفالك بلمسة مختلفة، فعليك باللجوء إلى كل ما هو منقوش ومبهج الألوان، كهذا النموذج مثلًا الذي اعتمد فيه المصمم على منح غرفة النوم طابع مميز فقط من خلال فرش أبيض منقوش برسوم بسيطة بألوان زاهية ومبهجة، خصوصًا ذلك اللون البرتقالي الذي يكسي وسائد السرير وكذلك الستائر، والتي بانعكاس ضوء الشمس عليها منحتها إطلالة خاصة!
هنا نموذج آخر من الستائر المنقوشة والأثاث البسيط ذو الألوان الجريئة التي على رأسها بالتأكيد اللون الأخضر الفاتح المتألق هنا بكساء كلًا من الكراسي والجدران!
لم يلجأ المصمم لاستخدام ذلك اللون الجرئ المشار إليه مسبقًا في الحائط وكذلك الستائر المنقوشة إلا بعدما اختار أولًا خلفية هادئة ومريحة للعين والتي أساسها اللون الأبيض ليضمن عدم شعور القاطنين بالازعاج خلال تطلعهم لمحتويات الغرفة، لذا عليك أن تنتبه جيدًا لهذا الأمر عند استعانتك بأثاث وديكور منقوش.
ننصحكم بقراءة المقال التالي: شرفات قديمه تحولت إلى أخرى مذهله !