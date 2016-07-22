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لبيتٍ مختلف بستائر وأثاث منقوش

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV شبابيك و أبوابستائر
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لأن كثيرين هم مَن يُتابعون كل ما يطرأ ولو بسيط على عالم الديكور يومًا تلو الآخر في محاولة منهم للتعرف على آخر اللمسات المبتكرة والمبهرة التي من شأنها تحويل بيوتهم إلى جنان ساحرة بأبسط الطرق، نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال مجموعة من النماذج العصرية لأروع الستائر والأثاث المنقوش الذي يناسب الأذواق كافة ويلهمكم بأفكار متنوعة لتطبيقها ببساطة في عوالمكم الخاصة!  

القطيفة المنقوشة تتألق في الأثاث والستائر

Jazzy, JAB JOSEF ANSTOETZ KG JAB JOSEF ANSTOETZ KG المنزلأقمشة و منسوجات
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

الألوان والنقوش سحر أي ركن في أي بيت، فحتى إن لم تختر أفضل سيراميك للأرضيات وإن لم تهتم كثيرًا بطلاء الحوائط بأروع الألوان، يمكنك السيطرة على الوضع من خلال الاستعانة بأثاث منقوش جديد في شكله تصحبه ستائر أنيقة بألوان مبهجة!

كـ ذلك النموذج الموضح هنا على سبيل المثال، حيث لجأ المصمم في هذه الساحة البيضاء الفضاء إلى أريكة بتصميم عصري رائع، مكتسية بفرش قطيفي الخامة متعدد النقوش والألوان، تقابلها ستائر بنفس الألوان ولكنها بشكل متوازٍ، فأحدث كليهما نقلة نوعية للغرفة من كونها هادئة وبسيطة خالية من أية تفاصيل إلى أخرى ساحرة وجريئة. 

غرفة معيشة مبهجة بسحر النقوش والزهور!

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

لأن غرفة المعيشة أحد أهم الغرف التي عادة ما تقضي بها الأسرة معظم أوقاتها، -سواء بمشاهدة أحد الأفلام، أو بالجلوس والاسترخاء قليلًا على أحد أرائكها، أو في جلسة سمر عائلية مرحة-، يجب أن تحرص كل الحرص على أن تجعلها عنوانًا للبهجة والحيوية طوال الوقت.

وعن أول العناصر التي يمكن أن تجعلها هكذا، فتتمثل في اختيار ألوان جرئية وملفتة للأثاث والستائر، فكما نرى هنا، رغم اختلاف نقوش الستارة عن نقوش وسائد الأريكة البيضاء، إلا أن اهتمام المصمم باختيار نفس الألوان ودقته في اختيار نقوش قريبة لبعضها البعض، أظهر جمال الغرفة وميز إطلالتها.

ركن منقوش بطابع رسمي وجمال الأحمر!

Tartans, JAB JOSEF ANSTOETZ KG JAB JOSEF ANSTOETZ KG المنزلأقمشة و منسوجات
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

أما هذا النموذج بنقوشه الكاروهات فيعطيك طابع الرسمية، ربما ساعد في ذلك أيضًا الألوان الداكنة التي استعان بها المصمم هنا، وهما الأحمر الداكن والأزرق بدرجاته المختلفة. التناسق رائع بين الستائر والكرسي، فهي نفس الخامة بنفس النقوش، كما لم يختلف الأمر كثيرًا في فرش الأرضية عنهم أيضًا، بل بالعكس جاء مكملًا لتلك اللوحة الفنية الجميلة التي أعطت للغرفة حسًا غير عادي!

ستائر منقوشة من وحي الأدغال

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV شبابيك و أبوابستائر
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

أما هنا.. فالستائر كانت إضافة لتلك الساحة الواسعة بكل المقاييس.. فلولاها لما كانت هذه الغرفة بتلك الإطلالة الساحرة!، الغريب هنا والخارج عن المألوف.. أننا لم نجد الستائر كعادتها منسدلة من أعلى النوافذ أو الشرفات!، ولكنها منسدلة من السقف، تحديدًا من فتحات تكاد تكون غير مرئية ولكنها بنهاية المطاف أظهرت جمال الاختلاف عن كل ما هو نمطي.

اختيار المصمم لتلك الستائر كان موفق بشكل كبير، حيث استطاعت بنقوشها الخضراء الحيوية أن تبدو طبيعية إلى أبعد الحدود، وبالتالي هي تعطيك من أول وهلة انطباع أنها بارزة وكأن أوراق الشجر تتأهب للسقوط منها!، هذا فضلًا عن تلاحمها مع النباتات الخضراء المزينة للجهة اليسار من الغرفة.

نقوش متلألأة بضوء الشمس

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette المنزلأقمشة و منسوجات
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

إن كنت ترغب في تمييز غرفة نومك الرئيسية أو حتى غرفة أطفالك بلمسة مختلفة، فعليك باللجوء إلى كل ما هو منقوش ومبهج الألوان، كهذا النموذج مثلًا الذي اعتمد فيه المصمم على منح غرفة النوم طابع مميز فقط من خلال فرش أبيض منقوش برسوم بسيطة بألوان زاهية ومبهجة، خصوصًا ذلك اللون البرتقالي الذي يكسي وسائد السرير وكذلك الستائر، والتي بانعكاس ضوء الشمس عليها منحتها إطلالة خاصة!    

نقوش بسيطة صنعت الفارق

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette المنزلأقمشة و منسوجات
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

هنا نموذج آخر من الستائر المنقوشة والأثاث البسيط ذو الألوان الجريئة التي على رأسها بالتأكيد اللون الأخضر الفاتح المتألق هنا بكساء كلًا من الكراسي والجدران!

لم يلجأ المصمم لاستخدام ذلك اللون الجرئ المشار إليه مسبقًا في الحائط وكذلك الستائر المنقوشة إلا بعدما اختار أولًا خلفية هادئة ومريحة للعين والتي أساسها اللون الأبيض ليضمن عدم شعور القاطنين بالازعاج خلال تطلعهم لمحتويات الغرفة، لذا عليك أن تنتبه جيدًا لهذا الأمر عند استعانتك بأثاث وديكور منقوش.  

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