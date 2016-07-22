لبيتٍ مختلف بستائر وأثاث منقوش

الألوان والنقوش سحر أي ركن في أي بيت، فحتى إن لم تختر أفضل سيراميك للأرضيات وإن لم تهتم كثيرًا بطلاء الحوائط بأروع الألوان، يمكنك السيطرة على الوضع من خلال الاستعانة بأثاث منقوش جديد في شكله تصحبه ستائر أنيقة بألوان مبهجة!

كـ ذلك النموذج الموضح هنا على سبيل المثال، حيث لجأ المصمم في هذه الساحة البيضاء الفضاء إلى أريكة بتصميم عصري رائع، مكتسية بفرش قطيفي الخامة متعدد النقوش والألوان، تقابلها ستائر بنفس الألوان ولكنها بشكل متوازٍ، فأحدث كليهما نقلة نوعية للغرفة من كونها هادئة وبسيطة خالية من أية تفاصيل إلى أخرى ساحرة وجريئة.