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مكتبك بأخشاب الشجر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
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من المكاتب العادية الكثير ما يصيب بالممل و ربما بعد ساعات طويلة من العمل يشعرنا بالاكتئاب العرضي، و هذا لبذل مجهود كبير داخل مكان واحد معتاد لا تغيير فيه من قريب أو بعيد لما نكون عليه في أوقاتنا الأطول في المنزل، جدران و نوافذ و أرضيات و ألوان معتادة، لكن مكتبنا اليوم سيشعرك بالدهشة لا الاكتئاب و بالفضول و ليس الملل، ليس كل ذلك بسبب الاعتياد، و لكن بسبب الاختلاف الذي فيه و الذي يمتد لسنوات طويلة حتى يمكن التعود عليه أصلاً، مجرد أخشاب و كأنها من بعيد شجرة عظيمة في حديقة أنيقة و لكنها في الحقيقة مكتب أنيق ..

أحلى ما في الحديقة

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

الناظر من بعيد سيرى دائرة خشبية و ربما لن يفقه ما هذا الشيء الكبير الغير معتاد و عند الاقتراب أكثر فاكثر سيلاحظ و جود بوابة زجاجية و شكل دائري قوسي جميل ، و أكثر فأكثر سيلاحظ وجود كرسي منفرد و مكتب أشبه بأماكن الخيال العلمي و لكن تلك المرة في قلب حديقة منزلنا و ليس في المجرات الاخرى..

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

يمكننا أن نرى كيف كان للمصمم من أدوات ابداعية ليمزج التصميم الخاص بالمكتب مع ما حوله من أشجار و جعلها تظلل عليه من كافة النواحي بشيء أشبه بعش العصفور، الفكرة الابداعية في التصميم ليس لها حد في الحقيقة

مشهد من الداخل

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

هذا المكتب ملحق بمنزل بالتأكيد لأنه في حديقتها و هذا المشهد من قلب المنزل، و من الملاحظ أن تأسيس المكتب جاء نابعاً من روح المنزل ذاتها بالنسبة للألوان البنية و درجاتها و في الأخشاب الواضحة في المنضدة الرئيسية في المنزل و حتى الستائر بدرجة أكثر تفتحاً ..

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مشهد من الخارج

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

بنظرة معكوسة من المكتب لداخل المنزل نلاحظ أن الشكل أو الممر المستخدم في قالبه هذا المكتبة مصمم بأعلى درجات الدقة و الاحترافية سواء للمصمم في الرسومات الهندسية أو الفنيين المنفذين ، فلاحظ العيدان الخشبية هل تلاحظ فيها أي خروج و لو بسنتيمتر واحد ، لا اعتقد

بساطة

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

من الداخل فضاء واسع من ذرات الخشب، شيء يدعو للتأمل ، أثير الخشب البني و فوقه لون السماء الصافي و نظرة لا تنقطع بلا حدود للأعلى و عامل محفز على الانجاز بأعصاب هادئة و استرخاء فريد، كما أن استخدا الرف الخشبي أضفى مزيد من المساحة الاستيعابية لهذا المكتب

لحظات ذهبية

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP مرآب~ كراج
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

أما استخدام الاضواء هنا مثالي، باختيار اللون الأصفر في الضوء أعطى انعكاساً كبيراً مع اللون البني الفاتح الموجود في المكتب أصلاً من الخشب مما جعله يبدو و كأنه جوقة شعرية في وسط أوروبا القديمة تسبح وحدها عكس تيار الليل.. فما أجمل العمل وسط تلك الأجواء الذهبية ..!

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