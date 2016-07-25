مكتبك بأخشاب الشجر

من المكاتب العادية الكثير ما يصيب بالممل و ربما بعد ساعات طويلة من العمل يشعرنا بالاكتئاب العرضي، و هذا لبذل مجهود كبير داخل مكان واحد معتاد لا تغيير فيه من قريب أو بعيد لما نكون عليه في أوقاتنا الأطول في المنزل، جدران و نوافذ و أرضيات و ألوان معتادة، لكن مكتبنا اليوم سيشعرك بالدهشة لا الاكتئاب و بالفضول و ليس الملل، ليس كل ذلك بسبب الاعتياد، و لكن بسبب الاختلاف الذي فيه و الذي يمتد لسنوات طويلة حتى يمكن التعود عليه أصلاً، مجرد أخشاب و كأنها من بعيد شجرة عظيمة في حديقة أنيقة و لكنها في الحقيقة مكتب أنيق ..
الناظر من بعيد سيرى دائرة خشبية و ربما لن يفقه ما هذا الشيء الكبير الغير معتاد و عند الاقتراب أكثر فاكثر سيلاحظ و جود بوابة زجاجية و شكل دائري قوسي جميل ، و أكثر فأكثر سيلاحظ وجود كرسي منفرد و مكتب أشبه بأماكن الخيال العلمي و لكن تلك المرة في قلب حديقة منزلنا و ليس في المجرات الاخرى..
يمكننا أن نرى كيف كان للمصمم من أدوات ابداعية ليمزج التصميم الخاص بالمكتب مع ما حوله من أشجار و جعلها تظلل عليه من كافة النواحي بشيء أشبه بعش العصفور، الفكرة الابداعية في التصميم ليس لها حد في الحقيقة
هذا المكتب ملحق بمنزل بالتأكيد لأنه في حديقتها و هذا المشهد من قلب المنزل، و من الملاحظ أن تأسيس المكتب جاء نابعاً من روح المنزل ذاتها بالنسبة للألوان البنية و درجاتها و في الأخشاب الواضحة في المنضدة الرئيسية في المنزل و حتى الستائر بدرجة أكثر تفتحاً ..
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بنظرة معكوسة من المكتب لداخل المنزل نلاحظ أن الشكل أو الممر المستخدم في قالبه هذا المكتبة مصمم بأعلى درجات الدقة و الاحترافية سواء للمصمم في الرسومات الهندسية أو الفنيين المنفذين ، فلاحظ العيدان الخشبية هل تلاحظ فيها أي خروج و لو بسنتيمتر واحد ، لا اعتقد
من الداخل فضاء واسع من ذرات الخشب، شيء يدعو للتأمل ، أثير الخشب البني و فوقه لون السماء الصافي و نظرة لا تنقطع بلا حدود للأعلى و عامل محفز على الانجاز بأعصاب هادئة و استرخاء فريد، كما أن استخدا الرف الخشبي أضفى مزيد من المساحة الاستيعابية لهذا المكتب
أما استخدام الاضواء هنا مثالي، باختيار اللون الأصفر في الضوء أعطى انعكاساً كبيراً مع اللون البني الفاتح الموجود في المكتب أصلاً من الخشب مما جعله يبدو و كأنه جوقة شعرية في وسط أوروبا القديمة تسبح وحدها عكس تيار الليل.. فما أجمل العمل وسط تلك الأجواء الذهبية ..!