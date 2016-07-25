مكتبك بأخشاب الشجر

من المكاتب العادية الكثير ما يصيب بالممل و ربما بعد ساعات طويلة من العمل يشعرنا بالاكتئاب العرضي، و هذا لبذل مجهود كبير داخل مكان واحد معتاد لا تغيير فيه من قريب أو بعيد لما نكون عليه في أوقاتنا الأطول في المنزل، جدران و نوافذ و أرضيات و ألوان معتادة، لكن مكتبنا اليوم سيشعرك بالدهشة لا الاكتئاب و بالفضول و ليس الملل، ليس كل ذلك بسبب الاعتياد، و لكن بسبب الاختلاف الذي فيه و الذي يمتد لسنوات طويلة حتى يمكن التعود عليه أصلاً، مجرد أخشاب و كأنها من بعيد شجرة عظيمة في حديقة أنيقة و لكنها في الحقيقة مكتب أنيق ..