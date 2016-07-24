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بيت أسيوي على الطراز الاسكندينافي

Marwa Hasan Marwa Hasan
북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 مطبخ
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الطراز الاسكندنافي يمتاز بسحره المودرن مع مزجه بالطبيعة باستخدام الأخشاب كأساس مع المحافظة علي العملية والإنطباع الجمالي و قد جذب هذا الطراز إنتباه الكثيرين مؤخراً ممن يرغبون في التجديد فكيف يمكنك تنفيذ هذا الطراز؟ دعونا نجيب عن هذا التساؤل من خلال جولتنا اليوم و التي تقدم لنا هذا المنزل الكائن في سيول في كوريا من تصميم 홍예디자인، و الذي يوفر جواً مبهجاً و تصميماً أنيقاً مع التركيز علي التناسب مع روح العائلة و الأنشطة المختلفة.

تصميم أسيوي

북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 مطبخ
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

التصميم البسيط مع الخطوط المستقيمة والواضحة، تخصيص شبه فراغات، و اللخامات الطبيعية كلها محددات من الطراز الأسيوي. ففي هذا الفراغ المفتوح نلاحظ عمل كونتر عالي ليقسم الفراغ و لكن ليعطي أيضاً عمق و إتساع للفراغ. كما أنه يسمح بدخول الإضاءة من خلال الشبابيك العالية في المطبخ إلى فراغ غرفة الطعام.

مائدة طعام خشبية

북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 غرفة المعيشة
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

المائدة الخشبية في حجرة تناول الطعام أنيقة، فعندما يحين وقت الطعام تجتمع العائلة علي تلك المائدة و عادة ما يكون هناك مكتباً لقراءة كتاب أو مشاهدة التلفاز. المصابيح المعلقة و التي تلقي بضوءها علي المائدة من فوقها هي ذات تصميم استثنائي ذو إحساس مودرن عالي. إذا كنت تفكر بتنفيذ هذا الطراز فعليك بمائدة خشبية كبيرة كما في الصورة. نلاحظ أيضاً استغلال الحائط المقابل للطاولة لعمل دولاب لتخزين الكتب و الأغراض المختلفة.

المطبخ الأنيق

북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 مطبخ
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

على الرغم من ضيق المساحة المنفذ عليها المطبخ و لكنه مصمم بطريقة ذكية، حيث أن سطح العمل و مساحة الطبيخ تأخذ شكل حرف L فقط و تم استغلال الضلع الأخر المقابل في عمل خزانات لاستخدام أمثل للمساحة و لتوفير خزانات لكافة الأغراض الموجودة في المطبخ.

غرفة النوم الهادئة

북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 غرفة نوم
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

الغرفة على الطراز المودرن، و رغم بساطتها إلا أنها تعبر عن ذوق رفيع باختيار الألوان الفاتحة في خامات التشطيب، الأثاث، و المفروشات. و الجميل في هذه الغرفة و المثير للإهتمام هو لون الحائط الموضوع عليه السرير، فقد أعطى الغرفة لمسه لون هادئ و ساحر لكسر برودة اللون الأبيض.

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الحمام الأنيق

북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 حمام
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

أما الحمام فنلاحظ تجليده بالبلاطات بيضاء اللون، الأبيض لون رائع عند استخدامه في الحمامات فهو لون يعبر عن النظافة و النقاء. ولكن في هذا المثال تم تغليف حوائط الحمام بأكملها باللون الأبيض، و هنا يأتي الموزايك الأسود لتغليف حوض الاستحمام من الداخل و لإعطاء الحمام لمسة رائعة كسرت اللون الأبيضو أعطت ملمساً مختلفاً و تأثير بصري مميز.

북유럽느낌 물씬 20평 빌라 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 غرفة الاطفال
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인
شاهد بساطة التصميم.. فيلا متألقة بالحس الريفي
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