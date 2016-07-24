بيت أسيوي على الطراز الاسكندينافي

الطراز الاسكندنافي يمتاز بسحره المودرن مع مزجه بالطبيعة باستخدام الأخشاب كأساس مع المحافظة علي العملية والإنطباع الجمالي و قد جذب هذا الطراز إنتباه الكثيرين مؤخراً ممن يرغبون في التجديد فكيف يمكنك تنفيذ هذا الطراز؟ دعونا نجيب عن هذا التساؤل من خلال جولتنا اليوم و التي تقدم لنا هذا المنزل الكائن في سيول في كوريا من تصميم 홍예디자인، و الذي يوفر جواً مبهجاً و تصميماً أنيقاً مع التركيز علي التناسب مع روح العائلة و الأنشطة المختلفة.