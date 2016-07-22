بيت مساحته 50 متر لكن مميز

في سيول، العاصمة الكورية، وفي منطقة مكتظة بالسكان، بني هذا المنزل المتواضع من قبل شركة Hangul House، لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة، والحصول على تصميم مريح ودافئ وعملي في الوقت ذاته.

صمم المنزل من طابق واحد، مع بناء خارجي متواضع للغاية، إلا أن داخله عصري وأنيق، ومفعم بأجواء دافئة مُريحة، سيطر عليها اللون الأبيض مع لمسات محايدة بالأسود والرمادي. لنذهب في جولة بين غرفه..