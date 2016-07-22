بيت مساحته 50 متر لكن مميز

في سيول، العاصمة الكورية، وفي منطقة مكتظة بالسكان، بني هذا المنزل المتواضع من قبل شركة Hangul House، لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة، والحصول على تصميم مريح ودافئ وعملي في الوقت ذاته.
صمم المنزل من طابق واحد، مع بناء خارجي متواضع للغاية، إلا أن داخله عصري وأنيق، ومفعم بأجواء دافئة مُريحة، سيطر عليها اللون الأبيض مع لمسات محايدة بالأسود والرمادي. لنذهب في جولة بين غرفه..
من الخارج، تبدو واجهة المنزل غير جذابة بعض الشيء، فالتصميم بسيط للغاية، بناء أسمنتي تم طلائه باللون الأبيض، وقد أحيط بسياج حديدية طليت باللون ذاته، مع شرفة خشبية تطل على المساحة الرملية المحيطة، التي تزينت باثنتين من الشجيرات الصغيرة، فيما صمم مدخل المنزل بلمسات خشبية، مع باب عصري يبدو حديث التصميم.
بالدخول إلى المنزل، تحتبس أنفاسنا من هول المفاجأة! هل كنت تتوقع رؤية مثل هذا التصميم الداخلي لذات المنزل ذو الواجهة المتواضعة!!
غرفة معيشة عصرية بأسلوب المينيمال، أنيقة ومريحة للغاية، حيث الجدران قد اكتست باللون الأبيض، وكذلك الأرضية والسقف، فيما وضعت شاشة تلفاز مسطحة كبيرة، باللون الأسود المناقض، فوق سطح خزانة خشبية باللون البني، واستند كلاهما إلى الجدار، بجانب الأبواب الزجاجية المنزلقة، التي حلت محل الجدار الأيمن، وللحصول على الخصوصية، تمت تغطيتها بستائر بيضاء قابلة للطي.
في الجدار المقابل، تم وضع أريكة وحيدة وأمامها منضدة سوداء لامعة، لاكتمال اللوحة اللونية المتناقضة الجاذبة للعين، فيما تركزت الإضاءات في شكل وحدات صغيرة مثبتة في السف.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية الجدار المقابل للتفاز، وقد وضعت أريكة رمادية بسيطة بتصميم عصري أنيق، وإلى جانبيها يمينًا ويسارًا، نوافذ زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف، لتجعل من الغرفة أشبه بكابينة زجاجية، يتسلل إليها أكبر قدر ممكن من الضوء، لتتمتع بإشراقة طبيعية لا منافس لها.
ننتقل إلى المطبخ، الذي يتمتع بمساحة كبيرة، جعلت من الأفضل تضمين طاولة الطعام معه، وقد سيطر الأبيض أيضًا على الجدران والسقف والأرضية، مع تطبيق الحد الأدنى من الأثاث، حيث تم تصميم المطبخ على خط أفقي واحد، بمستويين علوي وسفلي، لتوفير أكبر قدر من الخزانات من أجل الترتيب والنظام، وقد تلون الجزء العلوي بالأبيض اللامع، بينما اتخذ السفلي لونًا رماديًا عمليًا، يتناسب مع بلاطات السيراميك الرمادية الصغيرة، التي تراصت إلى جانب بعضها البعض، في المساحة بين المستوى العلوي والسفلي من المطبخ.
أما عن طاولة الطعام، فقد اتخذت تصميمًا بسيطًا ورقيقًا من الخشب البني اللامع، دون تخل أي لمسات أو ألوان أخرى، لتعكس الضوء الساقط عليها من المصباح المعلق في السقف، وأيضًا الضوء الطبيعي النافذ من الأبواب الزجاجية خلفها.
مازال الأبيض مسيطرًا حتى في ركن الدراسة والعمل هذا، حيث تلونت به الجدران والسقف، فيما تلونت بلاطات السيراميك في الأرضية باللون الرمادي.
على عكس باقي المنزل الذي يتمتع باسلوب المينيمال، وتطبيق الحد الأدنى من الأثاث لتوفير أكبر قدر من الفضاء المريح، تبدو هذه الغرفة مزدحمة بعض الشيء، حيث وضع المكتب أسفل النافذة، فيما صممت مكتبتان كبيرتان يمينًا ويسارًا، مع الكثير من الأرفف لترتيب وحفظ الكتب، كما وضعت وحدة أدراج بيضاء إلى جانب المكتبة اليسرى، ومكتب خشبي أخر في الجهة المقابلة للنافذة.
تلك هي إحدى غرف النوم الثلاثة التي يتمتع بها المنزل، وبمجرد الدخول إليها، ندرك أنها قد صممت لغرض وحيد، فقط النوم! الغرفة تخلو من كل شيء فيما عدا سرير مزدوج، مع فراش أسود يناقض الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، وتتمتع الغرفة بإشراقة طبيعية مصدرها النافذة الصغيرة القابعة في أحد الزوايا، وقد وضع أسفلها كرسيان خشبيان.
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