منزل صغير فى مساحة 14 متر فقط !

عند بداية حياتك فى مكان جديد قد تبحث عن تصميم لا يكلفك الكثير خاصةً إن كانت المدينة التى تنتقل إليها تتسم بأسعار عقارات مرتفعة، بإختيار تصميم محترف تستطيع الحصول على منزل متكامل لك بمفردك أو مع شريك.

يقدم لك (هوميفاى) تصميمات متنوعة مميزة لمعمارين محترفين يجدون لك الحلول دائمًا أينما كنت من بينهم ذلك المنزل البسيط الذى يحقق بكفاءة كل متطلبات الحياة اليومية فى مساحدة 14 متر فقط.