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منزل صغير فى مساحة 14 متر فقط !

هنادى موسى هنادى موسى
Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة المعيشة Green
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عند بداية حياتك فى مكان جديد قد تبحث عن تصميم لا يكلفك الكثير خاصةً إن كانت المدينة التى تنتقل إليها تتسم بأسعار عقارات مرتفعة، بإختيار تصميم محترف تستطيع الحصول على منزل متكامل لك بمفردك أو مع شريك.

يقدم لك (هوميفاى)  تصميمات متنوعة مميزة لمعمارين محترفين يجدون لك الحلول دائمًا أينما كنت من بينهم ذلك المنزل البسيط الذى يحقق بكفاءة كل متطلبات الحياة اليومية فى مساحدة 14 متر فقط.

غرفة المعيشة

Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة المعيشة Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

خصصت المساحة الأكبر بالمنزل لغرفة المعيشة التى تربط بين كل غرف المنزل، فتم تخصيص كل ركن بالغرفة ليؤدى وظيفة مختلفة وعملية.

فى اليمين تم وضع الأريكة الكبيرة لتقابل النافذة الكبيرة التى تطل على طبيعة خلابة، وصممت مكتبة كبيرة شاملة لمقتنياتك المفضلة من كتب وتحف.

وفى اليسار كان مكان الطاولة بجوار النوافذ الزجاجية.

طاولة متعددة الأغراض

Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة المعيشة Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

من الطرق التى توفر فى مساحة الغرفة استخدام الأثاث لاكثر من غرض، مثل تلك الطاولة التى يمكن استخدامها كطاولة طعام مزودة ببنش لجلوس أكثر من فرد أثناء تناول الطعام ثم إعادته لوضعه أسفل الطاولة بالتالى لا يشغل حيز فى الغرفة، كما يتم استخدام الطاولة كمكتب للعمل أيضًا .

كما يمكن وضع كرسى أيضًا كخيار بديل فى حالة الرغبة للعمل بوضع مريح.

إنارة مركزة

Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة المعيشة Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

تم تركيب إنارة مركزة فوق الطاولة لتزود الإضاءة الليلية أثناء تناول الطعام أو العمل مما يمكنك بالإستمتاع بالمنظر الطبيعى عبر النافذة بدون تحريك الطاولة للحصول على إنارة قوية.

أريكة مريحة

Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة المعيشة Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

من المهم اختيار قطع أثاث مريحة بسبب الاعتماد على الغرفة لكل فى كل الوظائف ولأن الإستخدام المتكرر لقطعة واحدة يحتاج لجودة عالية تزيد من عمره الإفتراضى.

غرفة نوم سحرية

Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة نوم Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

تجاور غرفة النوم غرفة المعيشة وبسبب الدقة فى تصميم الباب قطعة ديكور فنية لا يبدو كمجرد باب لغرفة بل جدار أنيق وأضيف بعض إكسسوارت الديكور السيطة من ساعة وطاولة تحتوى على إصيص من الزرع لإضافة روح الطبيعة بالمكان ولو بلمسة بسيطة.

الغرفة من الداخل

Colorful Small House, housetherapy housetherapy غرفة نوم Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

أكثر مايميز ذلك المنزل النوافذ التى تربطه بالطبيعة الخلابة وتنيره بإضاءة حيوية مريحة، وتتناغم ألوان الجدار مع الستائر ومفارش السرير، واستغلال مساحة السرير من أسفل لتوفير وحدات تخزين لا تشغل حيز إضافى فى الغرفة.

كما تضيف الأباجورة الصغيرة لمسة هدوء بالجو العام للغرفة وديكور مميز.

مطبخ عملى بسيط

Colorful Small House, housetherapy housetherapy مطبخ Green
housetherapy

housetherapy
housetherapy
housetherapy

رغم موقع المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة إلا أنه تميز باستغلال مثالى للركن البسيط الذى خصص للمطبخ، مما يضفى عليه سمة العملية لما يشمله من وحدات تخزين متعددة بجانب الأدوات الاساسية من حوض وموقد . 

ويقابله حمام صغير تتناسق ألوان جدرانه مع الأرضية مما يضفى المزيد من الراحة بالمنزل كذلك ألوان المطبخ وباب المنزل.

9 أفكار مميزة لإضاءة الحمام
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