ماذا يقول تصميم منزلك عن شخصيتك ؟

ليس فقط لون ملابسك التي ترتديها هو من يدل على شخصيتك، لكن هناك الكثير من الأشياء التي تدل عليها، أهمها نمط منزلك والذي تدل عليه تفاصيل متعددة من الممكن أن تكون لوحة علقتها على جدار أحد الغرف بعد أن جلبتها معك من أحد البلاد التي قضيت فيها عطلتك السنوية لتذكرك كم كانت تلك الرحلة رائعة، أو تمثال فني هدبة من أحد الأصدقاء، أو حتى رف مصفوف عليه مجموعة من الكتب .
إذا أتى شخص غريب إلى منزلك فأنه من الممكن أن يكون فكرة عن شخصيتك من خلال نمط منزلك، لهذا سنخبرك في هذا الموضوع كيفية توزيع مثل هذه الأشياء حتى يظهر في النمط المناسب لشخصيتك.
التصميم الريفي يربطنا أكثر بجذورنا ويخلق شعور حقيقي بالحب وهو الأقرب لقلوبنا، خاصة وأنه أنيق وكلاسيكي، والمنازل التي على الطراز الريفي تشترك مع الأخرى التي على الطراز الاسكندنافية في كونهما تشجع على زيادة الاتصال مع الطبيعة، خاصة وإن كان مضاءة جيدًا بالضوء الطبيعي والصناعي، التركيز على تلوين الجدران بألوان من الطبيعة، لتعطي في النهاية مدلول على أن الشخص المالك لهذا المنزل هو شخص تقليدي متمسك بالعادات والأعراف .
واحدة من أفضل الاساليب التي يظهر فيها الأبداع هي التصاميم الانتقائية والتي تمثل مزيج من العناصرمثل مجموعة من المقاعد المختلفة الشكل والحجم وأرفف تحمل بعض الصور جمعتها الأرضية الخشبية.
هذا التصميم لغرفة المعيشة يدل على أن صاحبها ذو شخصية متطورة، الجدران واأثاث حتى الألوان بسيطة ومتطورة .
تصميم شبابي متألق ويضم بعض العناصر الهيلكية مثل أنابيب التهوية وجدران من الطوب وأريكة ذات وسائد ملونة سنصح الخبراء بالاعتماد على هذا التصميم في الشقق الصغيرة الديناميكية للشباب.
هذا التصميم مخصص لأولئك الذين يقضون وقت كبير في المنزل، يمكنك الحصول عليه في خطوات سهلة وذلك بتصميم نافذة كبيرة حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، الجدران البيضاء، والألواح الخشبية حتى تمد الغرفة بالدفء، بالإضافة إلى مجموعة من النباتات، وأريكة رمادية بوسائد ملونة وسجادة من الجلد .
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