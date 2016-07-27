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ماذا يقول تصميم منزلك عن شخصيتك ؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion غرفة المعيشة
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ليس فقط لون ملابسك التي ترتديها هو من يدل على شخصيتك، لكن هناك الكثير من الأشياء التي تدل عليها، أهمها نمط منزلك والذي تدل عليه تفاصيل متعددة من الممكن أن تكون لوحة علقتها على جدار أحد الغرف بعد أن جلبتها معك من أحد البلاد التي قضيت فيها عطلتك السنوية لتذكرك كم كانت تلك الرحلة رائعة، أو تمثال فني هدبة من أحد الأصدقاء، أو حتى رف مصفوف عليه مجموعة من الكتب . 

إذا أتى شخص غريب إلى منزلك فأنه من الممكن أن يكون فكرة عن شخصيتك من خلال نمط منزلك، لهذا سنخبرك في هذا الموضوع كيفية توزيع مثل هذه الأشياء حتى يظهر في النمط المناسب لشخصيتك.   

1- تصميم ريفي لتقليدية أكثر

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

التصميم الريفي يربطنا أكثر بجذورنا ويخلق شعور حقيقي بالحب وهو الأقرب لقلوبنا، خاصة وأنه أنيق وكلاسيكي، والمنازل التي على الطراز الريفي تشترك مع الأخرى التي على الطراز الاسكندنافية في كونهما تشجع على زيادة الاتصال مع الطبيعة، خاصة وإن كان مضاءة جيدًا بالضوء الطبيعي والصناعي، التركيز على تلوين الجدران بألوان من الطبيعة، لتعطي في النهاية مدلول على أن الشخص المالك لهذا المنزل هو شخص تقليدي متمسك بالعادات والأعراف .

2- تصميم انتقائي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

واحدة من أفضل الاساليب التي يظهر فيها الأبداع هي التصاميم الانتقائية والتي تمثل مزيج من العناصرمثل  مجموعة من المقاعد المختلفة الشكل والحجم وأرفف تحمل بعض الصور جمعتها الأرضية الخشبية.

3- تصميم متطور

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA غرفة المعيشة
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

هذا التصميم لغرفة المعيشة يدل على أن صاحبها ذو شخصية متطورة، الجدران واأثاث حتى الألوان بسيطة ومتطورة .  

4- تصميم شبابي

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة المعيشة
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

تصميم شبابي متألق ويضم بعض العناصر الهيلكية مثل أنابيب التهوية وجدران من الطوب وأريكة ذات وسائد ملونة  سنصح الخبراء بالاعتماد على هذا التصميم في الشقق الصغيرة الديناميكية للشباب. 

5- تصميم مريح لمحبي الجلوس في المنزل

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion غرفة المعيشة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

هذا التصميم مخصص لأولئك الذين يقضون وقت كبير في المنزل، يمكنك الحصول عليه في خطوات سهلة وذلك بتصميم نافذة كبيرة حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، الجدران البيضاء، والألواح الخشبية حتى تمد الغرفة بالدفء، بالإضافة إلى مجموعة من النباتات، وأريكة رمادية بوسائد ملونة وسجادة من الجلد .    

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