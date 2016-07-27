ماذا يقول تصميم منزلك عن شخصيتك ؟

ليس فقط لون ملابسك التي ترتديها هو من يدل على شخصيتك، لكن هناك الكثير من الأشياء التي تدل عليها، أهمها نمط منزلك والذي تدل عليه تفاصيل متعددة من الممكن أن تكون لوحة علقتها على جدار أحد الغرف بعد أن جلبتها معك من أحد البلاد التي قضيت فيها عطلتك السنوية لتذكرك كم كانت تلك الرحلة رائعة، أو تمثال فني هدبة من أحد الأصدقاء، أو حتى رف مصفوف عليه مجموعة من الكتب .

إذا أتى شخص غريب إلى منزلك فأنه من الممكن أن يكون فكرة عن شخصيتك من خلال نمط منزلك، لهذا سنخبرك في هذا الموضوع كيفية توزيع مثل هذه الأشياء حتى يظهر في النمط المناسب لشخصيتك.