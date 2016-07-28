6 مميزات لسكن الابناء بجانب الوالدين

إذا كنت على وشك البت في السكن مع الديك تحت سقف واحد سنحاول مساعدتك في اتخاذ القرار الصائب، فـهناك بعض النقاط الهامة التي تؤثر على هذا القرار مثل كم عمر والديك، وهل هم يحتاجون مساعدتك ام لا، في كل الأحوال سيكونا سعيدان بخطوة اقترابك منهم والسكن معهما في منزل واحد، وفي هذا الموضوع نعرض لك نصائح الخبراء للتخطيط لهذا الأمر .