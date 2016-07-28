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6 مميزات لسكن الابناء بجانب الوالدين

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz منازل
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إذا كنت على وشك البت في السكن مع الديك تحت سقف واحد سنحاول مساعدتك في اتخاذ القرار الصائب، فـهناك بعض النقاط الهامة التي تؤثر على هذا القرار مثل كم عمر والديك، وهل هم يحتاجون مساعدتك ام لا، في كل الأحوال سيكونا سعيدان بخطوة اقترابك منهم والسكن معهما في منزل واحد، وفي هذا الموضوع نعرض لك نصائح الخبراء للتخطيط لهذا الأمر .  

توفير المال

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira منازل White
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

إذا كان والديك في سن الشيخوخة ويسكنان منزل كبير وحدهما يمكنك الاستعانة بالخبراء لتقسيم مساحة المنزل إلى طابقين مستقلين تمامًا عن بعضها، فكرة عملية للسكن بجانب والديك وفي نفس الوقت توفر أموالك .  

استخدام الأرض المملوكة لوالديك

Twinneys, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd منازل
Designscape Architects Ltd

Twinneys

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

إذا أردت التخطيط لمنزل أحلامك وشراء  قطعة أرض لتبني عليها منزلك، ففي الأمر مغامرة كبيرة يمكنك شراء قطعة أرض وبناء منزل تكتشف بعد أن تكون سحبت كل ما لديك من مال في بناءه أنه ليس منزل أحلامك الذي خططت له كثيرًا، ماذا لو استغليت قطعة الأرض الخاصة بوالديك لبناء منزل أحلامك. 

يمكن لوالديك رعاية أولادك

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

إذا كان لديك أطفال ولا تملك الوقت للذهاب بهم إلى رياض الأطفال أثناء فترة عملك، السكن بجانب والديك سيحل لك هذا الأمر، يمكنك تركهم مع أجدادهم  ليسبحوا في المسبح الخاص بالمنزل أو ممارسة أي نشاط آخرفي أحد غرف المنزل سيكون ذلك من دواعي سرور الطرفين .  

الأحفاد يمكن أن يرعوا أجدادهم

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz منازل
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

أما إذا كان أطفالك يقتربون من سن الشباب، ووالديك يشعران بالوحدة فكرة رائعة للطرفين أن تسكن أنت وأطفالك معهما، فوالديك سيجدا من يساعدهما في وحدتهما، واطفالك سيتعلمون من أجدادهم الكثير أيضًا، وتواجد الأجداد والاحفاد في نفس المكان سيساعد على تعزيز اروابط الأسرية بين الأجيال .   

السفر دون قلق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي السفرالسكن مع والديك سيخفف عنك قلق ترك المنزل وحده دون مراقبة، ستذهب وأنت مطمئن على كل شيء في منزلك.  

سوف تكون دائمًا بقرب أحبائك

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الميزة الأخيرة للذين يعيشون مع والديهم تحت سقف واحد هو أنهم دائمًا على اتصال بهم، لن يشغلك عنهم العمل أو المسئوليات، وتعيش في منزل مليء بالحب والدفء.   

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