6 مميزات لسكن الابناء بجانب الوالدين

إذا كنت على وشك البت في السكن مع الديك تحت سقف واحد سنحاول مساعدتك في اتخاذ القرار الصائب، فـهناك بعض النقاط الهامة التي تؤثر على هذا القرار مثل كم عمر والديك، وهل هم يحتاجون مساعدتك ام لا، في كل الأحوال سيكونا سعيدان بخطوة اقترابك منهم والسكن معهما في منزل واحد، وفي هذا الموضوع نعرض لك نصائح الخبراء للتخطيط لهذا الأمر .
إذا كان والديك في سن الشيخوخة ويسكنان منزل كبير وحدهما يمكنك الاستعانة بالخبراء لتقسيم مساحة المنزل إلى طابقين مستقلين تمامًا عن بعضها، فكرة عملية للسكن بجانب والديك وفي نفس الوقت توفر أموالك .
إذا أردت التخطيط لمنزل أحلامك وشراء قطعة أرض لتبني عليها منزلك، ففي الأمر مغامرة كبيرة يمكنك شراء قطعة أرض وبناء منزل تكتشف بعد أن تكون سحبت كل ما لديك من مال في بناءه أنه ليس منزل أحلامك الذي خططت له كثيرًا، ماذا لو استغليت قطعة الأرض الخاصة بوالديك لبناء منزل أحلامك.
إذا كان لديك أطفال ولا تملك الوقت للذهاب بهم إلى رياض الأطفال أثناء فترة عملك، السكن بجانب والديك سيحل لك هذا الأمر، يمكنك تركهم مع أجدادهم ليسبحوا في المسبح الخاص بالمنزل أو ممارسة أي نشاط آخرفي أحد غرف المنزل سيكون ذلك من دواعي سرور الطرفين .
أما إذا كان أطفالك يقتربون من سن الشباب، ووالديك يشعران بالوحدة فكرة رائعة للطرفين أن تسكن أنت وأطفالك معهما، فوالديك سيجدا من يساعدهما في وحدتهما، واطفالك سيتعلمون من أجدادهم الكثير أيضًا، وتواجد الأجداد والاحفاد في نفس المكان سيساعد على تعزيز اروابط الأسرية بين الأجيال .
إذا كنت من محبي السفرالسكن مع والديك سيخفف عنك قلق ترك المنزل وحده دون مراقبة، ستذهب وأنت مطمئن على كل شيء في منزلك.
الميزة الأخيرة للذين يعيشون مع والديهم تحت سقف واحد هو أنهم دائمًا على اتصال بهم، لن يشغلك عنهم العمل أو المسئوليات، وتعيش في منزل مليء بالحب والدفء.
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