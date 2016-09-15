تحفة معمارية برتغالية

البرتغال من أجمل بقاع الأرض من الناحية الطبيعية و الجمالية و التصميم أيضاً، من المعروف عنها و اسبانيا القريبة منها التأثر الشديد بالطرازات الأندلسية في التصميمات التي ربما تميل للشرقية نوعاً ما، و لكن اليوم نحن أمام بيت مختلف جداً عن أي شيء عرضته عليكم من قبل، ليس هناك سوابق كتبت عنها مثل هذا الشيء الذي يمكن أظلمه لو قلت أنه منزل أو حتى قصر، ذلك الشيء ليس إلا درب من الجنون ، و لكن الجنون اللذيذ الذي انتهى كحقيقة تجذب عقول العقلاء من مشاهديه ..