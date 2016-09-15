تحفة معمارية برتغالية

البرتغال من أجمل بقاع الأرض من الناحية الطبيعية و الجمالية و التصميم أيضاً، من المعروف عنها و اسبانيا القريبة منها التأثر الشديد بالطرازات الأندلسية في التصميمات التي ربما تميل للشرقية نوعاً ما، و لكن اليوم نحن أمام بيت مختلف جداً عن أي شيء عرضته عليكم من قبل، ليس هناك سوابق كتبت عنها مثل هذا الشيء الذي يمكن أظلمه لو قلت أنه منزل أو حتى قصر، ذلك الشيء ليس إلا درب من الجنون ، و لكن الجنون اللذيذ الذي انتهى كحقيقة تجذب عقول العقلاء من مشاهديه ..
عودة لتصميمات تأبى النسيان، ما أشبه هذا التصميم بالمطار أو القصر الرئاسي المطل على البحر الذي يلامس نسمات الهواء من خلال كل ركن في هذا البيت ، و قمم الجبال التي تحيط بالمنزل مع كل الجهات و يوجد أعلى أحداها، منزل عريض و تستطيع أن تقول منزل مستطيل أو منزل طولي أو مائل، في الحقيقة كل الاوصاف متاحة، و لكن قل بيت استثنائي
فكرة الإطارات التي وضعت حول البلكونات أو الشرفات الرئيسية في هذا المنزل فكرة أكثر من جنونية، كيف فكر فيها هذا المصمم، بالرغم من أن السهل الممتنع يقول أن النوافذ تكون عادية في تلك الجوانب، و لكن العكس ما فعله المصمم ، أصعب شيء يمكن التفكير فيه هو ابراز أي جزء في الواجهة و لكنه نجح في هذا الاختبار بطلاء الجزء البارو بلون آخر مع جعله غائراً للداخل و يسمح بوقوف أحد السكان بداخله و كأنه بداخل سفينة فضاء في كوكب من كواكب حرب النجوم الشهيرة
هناك بعض اللمسات الفنية التي يمكن أن نراها من الخارج مثل الجلسة الأسطورية في جانب المنزل و التي تطل على الغابة في العمق، اما الشيء الآخر المميز هو السور الزجاجي الشفاف الذي يحيط بكافة الشرفات المفتوحة سواء في واجهة البيت أو في جانبية
هذا المسبح في قلب البيت بين جدرانه و بين غرفه، و هو ذو جسر غير طبيعي في الوسط، كيف لشخص أن يفكر أن يقطع مسافة بيته في أدواره العليا بالسباحة و ليس مشياً، فكرة ابداعية قل مثلما تشاء عنها
لن اعلق على تلك الصورة فقط شاهدها و تأمل ، لا تحتاج سوى النظر إليها فقط، و ركز مع مياه المسبح لعلك تعرف ما أسكتني
مظلة خارجية و منطقة جلوس فاخرة للغاية بأبسط الأساليب التصميمية و استدعي فيها الطراز العربي قليلاً في الأثاث، حيث القرب من الارض و الاتساع، أما المظلة فهي من اللون الأبيض الذي يعكس الضوء و الحرارة و مناسب في الجو الحار جداً..
إقرأ أيضاً : عن رفاهية المنزل الابيض
المطبخ بسيط و أنيق، اللون الأبيض مسيطر عليه تماماً، و النوافذ الشفافة في كل الأرجاء تعطي أساساً لعملية الطبخ يكون أكثر متعة، فلو كان هذا مطبخي لقضيت طوال اليوم فيه، بالطبع سآكل بطريقة أكثر نهماً
الحمام به تلك اللقطة أ الزاوية التي ستأخذني من المكوث في المطبخ و هي أمنيتي الاولى إلى أن أتمنى لو أنني قضيت يومي الآخر في هذا البانيو أنظر إلى جمال الطبيعة من حولي، يالها من فكرة تصميمية متفردة ، و مصمم فارق عن المستوى تماماً