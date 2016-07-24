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4 مطابخ قبل وبعد التجديد

ريم عوض ريم عوض
Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
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المطبخ هو أكثر مكان تقضي فيه ربة المنزل وفتها على مدار الأسبوع حيث يتم تحضير 3 وجبات فيه بشكل يومي ويمكن أيضًا أن يكون فيه طاولة صغيرة -أو كبيرة حسب المساحة- لتناول الوجبات أو الجلوس فيه لشرب كوب من القهوة، فهو في بعض البيوت غرفة المعيشة الثانية إذا كان به من المساحة ما يكفي. لهذا يجب أن نهتم كثيرًا بتصميمه ليكون مريحًا لجميع أفراد البيت ولربة المنزل على وجه الخصوص ليساعدها على العمل بشكل منظم وسهل بدون زحام في التصميم أو تعقيدات ليس لها فائدة، وهذا ما تقدمه التصميمات العصرية والحداثية على وجه الخصوص. في هذا المقال نقدم لكن 4 مطابخ تم تغييرها بالكامل من تصميمات قديمة إلى أخرى رائعة. 

قبل: مطبخ ضيق

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

عندما ننظر إلى هذا المطبخ نرى مساحة صغيرة جدًا شارك في ضيقها الحوض الكبير نسبيًا عند مقارنته مع المساحة المتاحة من المطبخ. وكثرة الألوان المستخدمة من لون الرخامة المائل للرمادي ولون خزانات المطبخ الخشبي وبلاط الحائط أضفى شعورًا بالفوضوية عدم التناسق.

بعد: حداثة أضفت وسعُا

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

من مطبخ ضيق زاده التصميم ضيقًا إلى مطبخ خُلق فيها مساحة جديدة بالرغم من عدم تغيير مساحة المطبخ الفعلية، ولكن بعض اللمسات من شأنها أن تضفي هذا الإحساس بالوسع كتغيير الحوض إلى حوض أنيق أصغر حجمًا، كذلك صنبور المياة تم تغييره ليكون أكثر عصرية وصغير في الحجم ليفي بالغرض بدون كبَر ليس له معنى. واللون الأبيض البرّاق هو بطل هذا التصميم حيث هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناظر يشعر بأن المساحة تبدو أكبر من حقيقتها، مع تباين هذا اللون مع لون الرخام الأسود والأرضية. تصميم مبهر! 

قبل: فوضى وعدم ترتيب

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

المطبخ غير مرتب بالمرة ولا يوجد به أي نوع من أنواع التنظيم. الحوض أيضًا مثل المطبخ السابق قبل التجديد يأخذ مساحة أكثر من اللازم خاصة مع صغر حجم المطبخ وعدم وجود ما يكفي من الخزانات لاستخدام رخامتها في تحضير الطعام. الستائر نقشتها واختيار اللون البرتقالي توحي بانعدام الذوق في التصميم. لا أعلم أيضًا ماذا تفعل المناديل فوق الحوض حيث أنها ستتلف بالتأكيد من رذاذ المياة عند استخدام الحوض وغسل الصحون. لابد لهذا المطبخ من تغيير شامل!

بعد: ترتيب وبساطة

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

بعد التجديد المطبخ يبدو كأنه في مكان آخر على الإطلاق! بعد إزالة الستائر وفتح النافذة لنور الشمس واستخدام اللون الأبيض في الخزانات وطاولة الطعام الذي دائمًا وأبدًا يستخدم كأفضل اختيار من بين جميع الألوان لإعطاء شعور بزيادة المساحة. وتلك اللمسة الرائعة في الجدار الفاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ أضفت جمالًا على المطبخ وجعلته مطلًا على غرفة المعيشة بذلك اللوح الزجاجي بدلًا من التصميم السابق حيث كان الجدار عاليًا ولا يبدي شيئًا وكأنه جدار غير مكتمل بلا فائدة حقيقية. البلاط المزركش فوق الحوض أعطى لمسة ريفية لذلك التصميم الجميل وأيضًا حتى لا يبعد كثيرًا عن ذوق أصحابه في اختيار البلاط القديم.

قبل: قديم وألوانه غير متناسقة

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

عندما يكون المطبخ ضيقًا فهذه مشكلة ولكن إذا كان تصميمه سيئًا وألوانه غير متناسقة فهذه مشكلة أكبر تفسد بالكاملالاستمتاع بالمكان أو الشعور بالراحة عند استخدامه! بالبلاط لونه سيء للغاية  ولا يتناسق مع خزانات المطبخ باللون الأسود والأبيض ولون الزجاج الأزرق والبلاط الذي لا علاقة له بأي من باقي الألوان على الإطلاق.

بعد: مطبخ برّاق

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

اللون الأبيض مرة أخرى!  ولكن مع لمسة فريدة من بلاط على شكل الطوب الأحمر ليكسر من حدة اللون الأبيض المنتشر في أرجاء المطبخ. كما ترون تم تغيير الأجهزة بالكامل لتجاري التكنولوجيا الحديثة وتم إزالة الشفاط وتبديله بوحدة تنقية هواء فوق البوتجاز الديجيتال الأنيق. لا أصدق روعة المطبخ بعد تجديده!

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قبل: مطبخ تقليدي

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

هذا المطبخ على الرغم من كونه ليس سيئًا لهذا الحد ولكنه يبدو عليه القدم في معداته كالبوتجاز والنجفة ولون الرخام. دعونا نلقي نظرة عليه بعد التجديد

بعد: حديث ومتناسق

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio مطبخ خشب نقي Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

حدث تجديد شامل لهذا المطبخ بداية من الأرضيات ونهاية بالأجهزة الحديثة. استخدام الأرضية ذات اللون الخشبي أضفى دفئًا للمطبخ وجعله جذابًا أكثر مع ذلك البار اللطيف الذي أعده استغلالًا رائع للمساحة وتلك اللمسة الجميلة للمصباح المعلق فوق البار. يا لها من أناقة! أعجبني أيضًا الإضاءة المثبتة أعلى دواليب المطبخ والتخلص من النجفة القديمة. استغلال المساحة الرأسية ووضع الفرن والمايكروويف فوق بعضهم البعض كان مهمًا لصغر حجم المطبخ.

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قبل وبعد: المنزل المهجوروالتغيرالجذري
أي المطابخ كان تجديده أكثر إبهارًا؟ شاركنا

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