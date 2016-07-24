4 مطابخ قبل وبعد التجديد

المطبخ هو أكثر مكان تقضي فيه ربة المنزل وفتها على مدار الأسبوع حيث يتم تحضير 3 وجبات فيه بشكل يومي ويمكن أيضًا أن يكون فيه طاولة صغيرة -أو كبيرة حسب المساحة- لتناول الوجبات أو الجلوس فيه لشرب كوب من القهوة، فهو في بعض البيوت غرفة المعيشة الثانية إذا كان به من المساحة ما يكفي. لهذا يجب أن نهتم كثيرًا بتصميمه ليكون مريحًا لجميع أفراد البيت ولربة المنزل على وجه الخصوص ليساعدها على العمل بشكل منظم وسهل بدون زحام في التصميم أو تعقيدات ليس لها فائدة، وهذا ما تقدمه التصميمات العصرية والحداثية على وجه الخصوص. في هذا المقال نقدم لكن 4 مطابخ تم تغييرها بالكامل من تصميمات قديمة إلى أخرى رائعة.