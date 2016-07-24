4 مطابخ قبل وبعد التجديد

المطبخ هو أكثر مكان تقضي فيه ربة المنزل وفتها على مدار الأسبوع حيث يتم تحضير 3 وجبات فيه بشكل يومي ويمكن أيضًا أن يكون فيه طاولة صغيرة -أو كبيرة حسب المساحة- لتناول الوجبات أو الجلوس فيه لشرب كوب من القهوة، فهو في بعض البيوت غرفة المعيشة الثانية إذا كان به من المساحة ما يكفي. لهذا يجب أن نهتم كثيرًا بتصميمه ليكون مريحًا لجميع أفراد البيت ولربة المنزل على وجه الخصوص ليساعدها على العمل بشكل منظم وسهل بدون زحام في التصميم أو تعقيدات ليس لها فائدة، وهذا ما تقدمه التصميمات العصرية والحداثية على وجه الخصوص. في هذا المقال نقدم لكن 4 مطابخ تم تغييرها بالكامل من تصميمات قديمة إلى أخرى رائعة.
عندما ننظر إلى هذا المطبخ نرى مساحة صغيرة جدًا شارك في ضيقها الحوض الكبير نسبيًا عند مقارنته مع المساحة المتاحة من المطبخ. وكثرة الألوان المستخدمة من لون الرخامة المائل للرمادي ولون خزانات المطبخ الخشبي وبلاط الحائط أضفى شعورًا بالفوضوية عدم التناسق.
من مطبخ ضيق زاده التصميم ضيقًا إلى مطبخ خُلق فيها مساحة جديدة بالرغم من عدم تغيير مساحة المطبخ الفعلية، ولكن بعض اللمسات من شأنها أن تضفي هذا الإحساس بالوسع كتغيير الحوض إلى حوض أنيق أصغر حجمًا، كذلك صنبور المياة تم تغييره ليكون أكثر عصرية وصغير في الحجم ليفي بالغرض بدون كبَر ليس له معنى. واللون الأبيض البرّاق هو بطل هذا التصميم حيث هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناظر يشعر بأن المساحة تبدو أكبر من حقيقتها، مع تباين هذا اللون مع لون الرخام الأسود والأرضية. تصميم مبهر!
المطبخ غير مرتب بالمرة ولا يوجد به أي نوع من أنواع التنظيم. الحوض أيضًا مثل المطبخ السابق قبل التجديد يأخذ مساحة أكثر من اللازم خاصة مع صغر حجم المطبخ وعدم وجود ما يكفي من الخزانات لاستخدام رخامتها في تحضير الطعام. الستائر نقشتها واختيار اللون البرتقالي توحي بانعدام الذوق في التصميم. لا أعلم أيضًا ماذا تفعل المناديل فوق الحوض حيث أنها ستتلف بالتأكيد من رذاذ المياة عند استخدام الحوض وغسل الصحون. لابد لهذا المطبخ من تغيير شامل!
بعد التجديد المطبخ يبدو كأنه في مكان آخر على الإطلاق! بعد إزالة الستائر وفتح النافذة لنور الشمس واستخدام اللون الأبيض في الخزانات وطاولة الطعام الذي دائمًا وأبدًا يستخدم كأفضل اختيار من بين جميع الألوان لإعطاء شعور بزيادة المساحة. وتلك اللمسة الرائعة في الجدار الفاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ أضفت جمالًا على المطبخ وجعلته مطلًا على غرفة المعيشة بذلك اللوح الزجاجي بدلًا من التصميم السابق حيث كان الجدار عاليًا ولا يبدي شيئًا وكأنه جدار غير مكتمل بلا فائدة حقيقية. البلاط المزركش فوق الحوض أعطى لمسة ريفية لذلك التصميم الجميل وأيضًا حتى لا يبعد كثيرًا عن ذوق أصحابه في اختيار البلاط القديم.
عندما يكون المطبخ ضيقًا فهذه مشكلة ولكن إذا كان تصميمه سيئًا وألوانه غير متناسقة فهذه مشكلة أكبر تفسد بالكاملالاستمتاع بالمكان أو الشعور بالراحة عند استخدامه! بالبلاط لونه سيء للغاية ولا يتناسق مع خزانات المطبخ باللون الأسود والأبيض ولون الزجاج الأزرق والبلاط الذي لا علاقة له بأي من باقي الألوان على الإطلاق.
اللون الأبيض مرة أخرى! ولكن مع لمسة فريدة من بلاط على شكل الطوب الأحمر ليكسر من حدة اللون الأبيض المنتشر في أرجاء المطبخ. كما ترون تم تغيير الأجهزة بالكامل لتجاري التكنولوجيا الحديثة وتم إزالة الشفاط وتبديله بوحدة تنقية هواء فوق البوتجاز الديجيتال الأنيق. لا أصدق روعة المطبخ بعد تجديده!
هذا المطبخ على الرغم من كونه ليس سيئًا لهذا الحد ولكنه يبدو عليه القدم في معداته كالبوتجاز والنجفة ولون الرخام. دعونا نلقي نظرة عليه بعد التجديد
حدث تجديد شامل لهذا المطبخ بداية من الأرضيات ونهاية بالأجهزة الحديثة. استخدام الأرضية ذات اللون الخشبي أضفى دفئًا للمطبخ وجعله جذابًا أكثر مع ذلك البار اللطيف الذي أعده استغلالًا رائع للمساحة وتلك اللمسة الجميلة للمصباح المعلق فوق البار. يا لها من أناقة! أعجبني أيضًا الإضاءة المثبتة أعلى دواليب المطبخ والتخلص من النجفة القديمة. استغلال المساحة الرأسية ووضع الفرن والمايكروويف فوق بعضهم البعض كان مهمًا لصغر حجم المطبخ.
اقرأ أيضًا 5 مطابخ أمريكية ستدهشك فعلاً!