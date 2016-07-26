7 طرق لاستخدام الغرف الإضافية

سواء كان عندك غرفة إضافية قابلة للاستخدام كغرفة مستقلة أو كانت المساحة صغيرة لا تحتمل قيام غرفة مستقلة وتستخدمها الآن فقط للتخزين فهذا المقال سيساعدك كثيرًا على إيجاد أفكار لهذه المساحة الغير مستغلة من منزلك. الغرفة الإضافية يمكن أن يكون لها استعمالات عديدة من كغرف نوم أو مساحات للمذاكرة والعمل أو غرفة قراءة بمكتبتها الخاصة، أو مساحتك الخاصة التي تلجأ إليها عندما تريد الاسترخاء وتهدئة أعصابك. إليكم 8 أفكارنأمل أن تكون ملهمة لك لكيفية استخدام هذه المساحة الإضافية في سبيل راحتك وتجديد منزلك. اقرأ أيضًا كيف تجعل من بيت 64 مترًا .. براحًا
عندما تكون المساحة الموجودة أصغر مما يمكن تصميمه ليكون غرفة نوم تقليدية مستقلة بدولاب خاص بها وغيره من الأثاث فالحل بسيط، رفع السرير عن مستوى الأرض ووضع سلم للطلوع إليه. في هذه الحالة يمكنك استخدام المساحة تحت السرير في التخزين أو وضع أدراج للملابس وغيرها من طرق استغلال هذه المساحة المختلفة.
هذه الغرفة هي مثال رائع لاستغلال المساحة بشكل مبدع. قام المصممون بصنع إطار حول مرتبة السرير الذي يمكن استخدامه بشكل واسع ليس فقط كمساحة رائعة للتخزين وتعليق الأشياء في الداخل والخارج ولكن أيضًا عمل الإطار كفاصل بين السرير والمساحة الباقية من الغرفة لإضفاء نوع من الخصوصية ولو كان بسيطًا. واستخدموا أيضًا نفس فكرة رفع السرير قليلًا عن مستوى الأرض لاستخدام المساحة تحته لنصع أدراج للتخزين. واستخدم جزء منها ككنبة متصلة بالسرير.
وجود غرفة في بيتك مطلة على منظر خلّاب كهذا هي بمثابة وجود شاليه للأجازة في بيتك! هذا بالطبع سيكون مفيد لك ولأفراد أسرتك للاختلاء بأنفسهم من حين لآخر وأخذ أجازة بالمنزل بدون حجز وسفر أو تحضير حقائب. إذا كانت الغرفة مفتوحة فوق السطح فمن الممكن لك أن تقيم الجدران حولها وتحولها لمساحة مستقلة ومحمية من عوامل المناخ مع الاحتفاظ بالإطلالة أيضًا عن طريق وضع نوافذ كبيرة الحجم تسمح لك برؤية ما في الخارج وللشمس أن تملأ الغرفة بأشعتها المشرقة.
إذا كان عندك مساحة ضيقة في منزلك فهذا لا يعني أنه لا بديل عن أن تبقى معزولة وغير مستخدمة. إذا قمت باختيار الأثاث المناسب واستخدام المساحة الموجودة على الحوائط بكفاءة يمكن لك أن تحولها لمساحتك الخاصة للكتابة والإبداع أو حتى المذاكرة. كما ترون المكتب موضوع مباشرةً أمام تلك النافذة الصغيرة التي تنير الورقة أمام الجالس لتكون الإطلالة وأشعة الشمس وقت الفجر وعند الغروب مصدر إلهام لكل فنان!
هذه الغرفة تم تصميمها بحرفية لتكون غرفة للمذاكرة أو مكتب خاص، فألوانها الدافئة التي لا هي برّاقة جدًا ولا قاتمة ستكون مصدر إلهام وحيوية لمن سيستخدمها. استغلال المساحة الرأسية يظهر أيضًا في استخدام الحائط كمتكبة بوضع بعض الأرفف.
إذا كنت قد حولت العلية مؤخرًا لغرفة مستقلة مقفلة ولكن لا تريد أن تجعلها غرفة نوم، فهذه الغرفة مثال رائع لكيفية صنع مساحة مناسبة لك تشعر فيها بالراحة والهدوء. وضع المصمم أقل الأثاث الممكن فكل ما تحتوي عليه الغرفة هو شيزلونج وطاولة صغيرة ومصباح. وأضاف ديكورًا بسيطًا عبارة عن أصيص زرع.
البدروم هو مكان مثالي للانعزال عن باقي المنزل للقيام بهواياتك من الرسم والنحت وأعمال الفنون أو إذا كنت مهتمًا بأعمال النجارة والصناعات بمختلف أنواعها. أو حتى الكتابة! تصميم هذه المساحة رائعًا وأضفى إحساسًا بالقدم والتاريخية وكأنك داخل كهف ما، الذي من شأنه أن يكون مصدر إلهام لك أي كان ما ستفعله.
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