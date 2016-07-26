الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 طرق لاستخدام الغرف الإضافية

ريم عوض ريم عوض
Casa Retiro do Chalé, MMMundim Arquitetura e Interiores MMMundim Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة
Loading admin actions …

سواء كان عندك غرفة إضافية قابلة للاستخدام كغرفة مستقلة أو كانت المساحة صغيرة لا تحتمل قيام غرفة مستقلة وتستخدمها الآن فقط للتخزين فهذا المقال سيساعدك كثيرًا على إيجاد أفكار لهذه المساحة الغير مستغلة من منزلك. الغرفة الإضافية يمكن أن يكون لها استعمالات عديدة من كغرف نوم أو مساحات للمذاكرة والعمل أو غرفة قراءة بمكتبتها الخاصة، أو مساحتك الخاصة التي تلجأ إليها عندما تريد الاسترخاء وتهدئة أعصابك. إليكم 8 أفكارنأمل أن تكون ملهمة لك لكيفية استخدام هذه المساحة الإضافية في سبيل راحتك وتجديد منزلك. اقرأ أيضًا كيف تجعل من بيت 64 مترًا .. براحًا

1- غرفة صغيرة

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

عندما تكون المساحة الموجودة أصغر مما يمكن تصميمه ليكون غرفة نوم تقليدية مستقلة بدولاب خاص بها وغيره من الأثاث فالحل بسيط، رفع السرير عن مستوى الأرض ووضع سلم للطلوع إليه. في هذه الحالة يمكنك استخدام المساحة تحت السرير في التخزين أو وضع أدراج للملابس وغيرها من طرق استغلال هذه المساحة المختلفة.

2- مساحة إضافية

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

هذه الغرفة هي مثال رائع لاستغلال المساحة بشكل مبدع. قام المصممون بصنع إطار حول مرتبة السرير الذي يمكن استخدامه بشكل واسع ليس فقط كمساحة رائعة للتخزين وتعليق الأشياء في الداخل والخارج ولكن أيضًا عمل الإطار كفاصل بين السرير والمساحة الباقية من الغرفة لإضفاء نوع من الخصوصية ولو كان بسيطًا. واستخدموا أيضًا نفس فكرة رفع السرير قليلًا عن مستوى الأرض لاستخدام المساحة تحته لنصع أدراج للتخزين. واستخدم جزء منها ككنبة متصلة بالسرير.

3- شاليه في منزلك

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos غرفة نوم خشب OSB
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

وجود غرفة في بيتك مطلة على منظر خلّاب كهذا هي بمثابة وجود شاليه للأجازة في بيتك! هذا بالطبع سيكون مفيد لك ولأفراد أسرتك للاختلاء بأنفسهم من حين لآخر وأخذ أجازة بالمنزل بدون حجز وسفر أو تحضير حقائب. إذا كانت الغرفة مفتوحة فوق السطح فمن الممكن لك أن تقيم الجدران حولها وتحولها لمساحة مستقلة ومحمية من عوامل المناخ مع الاحتفاظ بالإطلالة أيضًا عن طريق وضع نوافذ كبيرة الحجم تسمح لك برؤية ما في الخارج وللشمس أن تملأ الغرفة بأشعتها المشرقة.

4- غرفة للشعراء

レトロモダンな戸建てリノベーション, 安井正／クラフトサイエンス 安井正／クラフトサイエンス مكتب عمل أو دراسة
安井正／クラフトサイエンス

安井正／クラフトサイエンス
安井正／クラフトサイエンス
安井正／クラフトサイエンス

إذا كان عندك مساحة ضيقة في منزلك فهذا لا يعني أنه لا بديل عن أن تبقى معزولة وغير مستخدمة. إذا قمت باختيار الأثاث المناسب واستخدام المساحة الموجودة على الحوائط بكفاءة يمكن لك أن تحولها لمساحتك الخاصة للكتابة والإبداع أو حتى المذاكرة. كما ترون المكتب موضوع مباشرةً أمام تلك النافذة الصغيرة التي تنير الورقة أمام الجالس لتكون الإطلالة وأشعة الشمس وقت الفجر وعند الغروب مصدر إلهام لكل فنان!

5- غرفة للمذاكرة

Casa Retiro do Chalé, MMMundim Arquitetura e Interiores MMMundim Arquitetura e Interiores مكتب عمل أو دراسة
MMMundim Arquitetura e Interiores

MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores

هذه الغرفة تم تصميمها بحرفية لتكون غرفة للمذاكرة أو مكتب خاص، فألوانها الدافئة التي لا هي برّاقة جدًا ولا قاتمة ستكون مصدر إلهام وحيوية لمن سيستخدمها. استغلال المساحة الرأسية يظهر أيضًا في استخدام الحائط كمتكبة بوضع بعض الأرفف.

6- عالمك الخاص

Vinylboden Designboden Diele Aachen , Euro-Parkett OHG Euro-Parkett OHG غرفة نوم Multicolored
Euro-Parkett OHG

Euro-Parkett OHG
Euro-Parkett OHG
Euro-Parkett OHG

إذا كنت قد حولت العلية مؤخرًا لغرفة مستقلة مقفلة ولكن لا تريد أن تجعلها غرفة نوم، فهذه الغرفة مثال رائع لكيفية صنع مساحة مناسبة لك تشعر فيها بالراحة والهدوء. وضع المصمم أقل الأثاث الممكن فكل ما تحتوي عليه الغرفة هو شيزلونج وطاولة صغيرة ومصباح. وأضاف ديكورًا بسيطًا عبارة عن أصيص زرع.

7- بدروم دافئ

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

البدروم هو مكان مثالي للانعزال عن باقي المنزل للقيام بهواياتك من الرسم والنحت وأعمال الفنون أو إذا كنت مهتمًا بأعمال النجارة والصناعات بمختلف أنواعها. أو حتى الكتابة! تصميم هذه المساحة رائعًا وأضفى إحساسًا بالقدم والتاريخية وكأنك داخل كهف ما، الذي من شأنه أن يكون مصدر إلهام لك أي كان ما ستفعله.

اقرأ أيضًا سبعة حيل لجعل بيتك أكبر

5 أفكار حديثة لقواعد السرير
أي الأفكار نالت إعجابك أكثر؟ شاركنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً