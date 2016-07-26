7 طرق لاستخدام الغرف الإضافية

سواء كان عندك غرفة إضافية قابلة للاستخدام كغرفة مستقلة أو كانت المساحة صغيرة لا تحتمل قيام غرفة مستقلة وتستخدمها الآن فقط للتخزين فهذا المقال سيساعدك كثيرًا على إيجاد أفكار لهذه المساحة الغير مستغلة من منزلك. الغرفة الإضافية يمكن أن يكون لها استعمالات عديدة من كغرف نوم أو مساحات للمذاكرة والعمل أو غرفة قراءة بمكتبتها الخاصة، أو مساحتك الخاصة التي تلجأ إليها عندما تريد الاسترخاء وتهدئة أعصابك. إليكم 8 أفكارنأمل أن تكون ملهمة لك لكيفية استخدام هذه المساحة الإضافية في سبيل راحتك وتجديد منزلك. اقرأ أيضًا كيف تجعل من بيت 64 مترًا .. براحًا