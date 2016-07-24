هذا المنزل… . حلم

المنزل بتعريفه هو وطن صغير، فهو المكان الذى يجد المرء فيه راحته،هدوئه واستقراره أيضاً، لذلك يجب أن تتوافر فيه كل سبل الراحة والهدوء بأقصى طريقة ممكنة، واليوم نحن في جولة مع Homify، مع منزل أقل ما يوصف به أنه منزل الأحلام المتميز والأنيق، ففكرة هذا المنزل بأختصار هي الأفضل لهؤلاء الذين يسعون إلى المثالية ،الكمال والتصميم الأنيق في آن واحد، دعونا نأخذ جولة حقيقية داخل المنزل حتى نراه على طبيعته.