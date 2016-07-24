هذا المنزل… . حلم

المنزل بتعريفه هو وطن صغير، فهو المكان الذى يجد المرء فيه راحته،هدوئه واستقراره أيضاً، لذلك يجب أن تتوافر فيه كل سبل الراحة والهدوء بأقصى طريقة ممكنة، واليوم نحن في جولة مع Homify، مع منزل أقل ما يوصف به أنه منزل الأحلام المتميز والأنيق، ففكرة هذا المنزل بأختصار هي الأفضل لهؤلاء الذين يسعون إلى المثالية ،الكمال والتصميم الأنيق في آن واحد، دعونا نأخذ جولة حقيقية داخل المنزل حتى نراه على طبيعته.
يمكننا القول عن واجهة هذا المنزل أنها مثالية جداً في تصميمها، جمعت بين الأناقة والبساطة بطريقة عبقرية كما نري، تصميم هندسي فريد لواجهة منزل من طابقين، استخدم المصمم اللون الأبيض مع لمسة من اللون الأسود ليكونا الألوان الأساسية في تصميم الواجهة كما نري.
داخل المنزل تستقبلنا غرفة المعيشة بتصميم وألوان مبهجة كما نري، ألون مبهجة، ديكور بلمسة vintage مع اختيار هادئ وبسيط لتصميم الأثاث داخل الغرفة، اول ما سيلفت انتباهك داخل هذة الغرفة غير روعة اختيار الأثاث والديكور، هو تناسق درجات الألون وتناسقها، فقد اعتمد المصمم على المزج بين اللون التريكواز مع البيج بالأضافة إلى لمسة بسيطة من اللون البرتقالي، تصميم الجدران أيضاً داخل الغرفة كان مميز فقد اعتمد المصمم على البلاط الجيري ليكون هو اللمسة الأساسية داخل الغرفة.
غرفة السفرة هي مكان تناول الطعام والقيام بعملية حيوية داخل الأنسان وهي تناول الطعام، لذلك تصميمها يجب أن يكون دقيقاً جداًَ عن باقي المنزل، وداخل هذا المنزل تصميم غرفة السفرة جاء عبقرياً حقاً وبسيطاً كما نري، المساحة بين المطبخ والغرفة مستغلة جيداً وكأنها منطقة واحدة، وتم الأعتماد على اللون البني في لمسة الخشب الواضحة داخل الغرفة كما نري مع مزجها مع بعض الألوان الحيادية البسيطة حتى تصبح الغرفة هادئة، بسيطة وملهمة كما نري.
كما نري جاء تصميم المطبخ داخل المنزل كلاسيكياً وأنيقاً على الطراز الكلاسيكي، الخشب هو العنصر الأساسي كما نري والأعتماد بشكل كبير على وجود مساحات للتخزين كثيرة داخل المطبخ ، أذاً يمكننا القول أن البساطة هي عنوان الأناقة داخل الغرفة.
أما ختام جولتنا داخل هذا المنزل مع مركز الأسترخاء بداخلة وهو حمام السباحة الذي يعتبر حقاً محور الأسترخاء داخل هذا المنزل بتصميمه الأنيق والبسيط .
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