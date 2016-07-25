المنزل الصخري أجمل ما يكون

البساطة هي السلاح السري داخل هذا المنزل، وليست البساطة فقط هي ما أضافت لهذا المنزل أناقته كما نري، بل العودة إلى الماضي ولمسة من النوستالجيا في تصمبم هذا المنزل، المنزل صخري بالكامل تم بناؤه من الحجر الجيري من الخارج كما سنري في جولتنا اليوم، المنزل من تصميم Ortu-e-Pillola-Associatin، وهذا التصميم المراد به أنعاش الهندسة المعمارية القديمة من جديد بتصاميم جديدة وعبقرية.