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المنزل الصخري أجمل ما يكون

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa in terra cruda, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati غرفة المعيشة خشب
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البساطة هي السلاح السري داخل هذا المنزل، وليست البساطة فقط هي ما أضافت لهذا المنزل أناقته كما نري، بل العودة إلى الماضي ولمسة من النوستالجيا في تصمبم هذا المنزل، المنزل صخري بالكامل تم بناؤه من الحجر الجيري من الخارج كما سنري في جولتنا اليوم، المنزل من تصميم Ortu-e-Pillola-Associatin، وهذا التصميم المراد به أنعاش الهندسة المعمارية القديمة من جديد بتصاميم جديدة وعبقرية.

الواجهة ريفية

Casa in terra cruda, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati حديقة
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

الواجهة تصميمها كما نري أعتمد بشكل كبير على الأسلوب الريفي الأنيق والبسيط في تصميمه، من خلال استخدام الصخور والحجر الجيري في تصميم الواجهة بالكامل ودمجه مع الطبيعة بشكل أنيق ومثالى.

غرفة معيشة دافئة

Casa in terra cruda, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati غرفة المعيشة خشب
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

وداخل المنزل غرفة المعيشة امتازت بالدفئ والبساطة كما نري في تصميم أكثر من رائع وبسيط، الأرضيات من البلاط البني الداكن التش تشعرك وكأنها أرضيات خشبية، أما الجدران والأبواب فجميعها صممت من الخشب بطريقة أنيقة جداً كما نري، وأكتملت البساطة داخل تصميم هذة الغرفة من خلال اختيار الأثاث البسيط.

البساطة وغرفة السفرة

Casa in terra cruda, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati غرفة المعيشة خشب
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

ولم نبتعد كثيراً عن غرفة المعيشة حتى وجدنا أنفسنا أمام غرفة السفرة التي لم تختلف عن تصميم غرفة المعيشة في البساطة والأناقة، النوافذ الكبيرة المطلة على حديقة المنزل رغم صغر مساحة الغرفة ألا أن لمسة النوافذ تلك أضافت مساحة وسع وهمية للمكان.

غرفة نوم هادئة

Casa in terra cruda, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati غرفة نوم خشب
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

عناصر الطبيعة المختلفة كالصخر والخشب هما العناصر الأساسية في تصميم هذا المنزل، فكما كان الصخر والحجر الجيري هو الأساس في تصميم واجهة المنزل من الخارج كان الخشب هو الأساس أيضاً في تصميم المنزل بالكامل من الداخل، ولم تخلو غرفة النوم في تصميمها أيضاً منه، فجاءت الأرضيات بالكامل من الخشب الطبيعي والأثاث أيضاً جاء بسيطاً كما نري.

مطبخ من الاصالة

Casa in terra cruda, Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati مطبخ خشب
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم هذا المطبخ الذى يمتاز بالأصالة في تصميمه البسيط كما نري، لم يعتمد هذا المطبخ في تصميمه على العصرية مطلقاً، بل اعتمد على البساطة والتصميم الهادئ المتميز،فقط أثاث بسيط مع ألوان حيادية بالأضافة إلى عنصر الخشب الأساسي.

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