المنزل الصخري أجمل ما يكون

البساطة هي السلاح السري داخل هذا المنزل، وليست البساطة فقط هي ما أضافت لهذا المنزل أناقته كما نري، بل العودة إلى الماضي ولمسة من النوستالجيا في تصمبم هذا المنزل، المنزل صخري بالكامل تم بناؤه من الحجر الجيري من الخارج كما سنري في جولتنا اليوم، المنزل من تصميم Ortu-e-Pillola-Associatin، وهذا التصميم المراد به أنعاش الهندسة المعمارية القديمة من جديد بتصاميم جديدة وعبقرية.
الواجهة تصميمها كما نري أعتمد بشكل كبير على الأسلوب الريفي الأنيق والبسيط في تصميمه، من خلال استخدام الصخور والحجر الجيري في تصميم الواجهة بالكامل ودمجه مع الطبيعة بشكل أنيق ومثالى.
وداخل المنزل غرفة المعيشة امتازت بالدفئ والبساطة كما نري في تصميم أكثر من رائع وبسيط، الأرضيات من البلاط البني الداكن التش تشعرك وكأنها أرضيات خشبية، أما الجدران والأبواب فجميعها صممت من الخشب بطريقة أنيقة جداً كما نري، وأكتملت البساطة داخل تصميم هذة الغرفة من خلال اختيار الأثاث البسيط.
ولم نبتعد كثيراً عن غرفة المعيشة حتى وجدنا أنفسنا أمام غرفة السفرة التي لم تختلف عن تصميم غرفة المعيشة في البساطة والأناقة، النوافذ الكبيرة المطلة على حديقة المنزل رغم صغر مساحة الغرفة ألا أن لمسة النوافذ تلك أضافت مساحة وسع وهمية للمكان.
عناصر الطبيعة المختلفة كالصخر والخشب هما العناصر الأساسية في تصميم هذا المنزل، فكما كان الصخر والحجر الجيري هو الأساس في تصميم واجهة المنزل من الخارج كان الخشب هو الأساس أيضاً في تصميم المنزل بالكامل من الداخل، ولم تخلو غرفة النوم في تصميمها أيضاً منه، فجاءت الأرضيات بالكامل من الخشب الطبيعي والأثاث أيضاً جاء بسيطاً كما نري.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم هذا المطبخ الذى يمتاز بالأصالة في تصميمه البسيط كما نري، لم يعتمد هذا المطبخ في تصميمه على العصرية مطلقاً، بل اعتمد على البساطة والتصميم الهادئ المتميز،فقط أثاث بسيط مع ألوان حيادية بالأضافة إلى عنصر الخشب الأساسي.
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