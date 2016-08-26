حلول ذكية لتقسيم غرف المنزل

في تلك الغرفة نستلهم فكر المصمم في جعل الشكل الهندسي المصممة به تلك الغرفة هو تداخل شكلين هندسيين ألا و هما المستطيل و المربع في شكل واحد فكل ما فعله لجعل الغرفة غير تقليلدية في الشكل الهندسي هو عملية القطع الطولية التي سببها الجدار الذي له في نهايته أرفف و أضواءاً بديعة الشكل، ذلك الجدار هو الذي شكل الغرفة كما نرى، و هو يشعرك كأن الغرفة بها غرفتين في الداخل ، أخرى عند الممر و أولها عند السرير ، تصميم مثالي مستغل لكل المعطيات من مساحة و ألوان و رسم فني