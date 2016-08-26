حلول ذكية لتقسيم غرف المنزل

الغرف الداخلية في البيت من المعروف عنها أنها أربعة جدران على شكل مربع أو مستطيل أو ما شابه من أشكال هندسية منتظمة باربع جهات ، و لكن الغريب يأتي معنا اليوم كما عودناكم دائماً ، فإننا اليوم سنستعرض معكم أشكالاً من الغرف ليست ذات أشكال مربعة أو مستطيلة معتادة، و لكن ياترى هل هذه النماذج ستكون مثيرة و جذابة بالنسبة لكم أم لا، الحقيقة أن كل شيء غير معتاد يكون غريباً في بدايته و لكن الإبداع يجعلنا نستساغه بسرعة أكبر ..
يمكن ان تكون التصميمات الهندسية عبارة عن أشكال هندسية متسقة مع أخرى، مثل هذا النموذج غرفة مربعة متسقة مع مستطيل أصغر حجماً ثبت فيه سريراً أنيقاً بجدران و كأنه غرفة منفصلة، و الشكل غير معتاد و الغرفة لم ينقص جمالها بل زاد عن العادي و هي فكرة أيضاً متعلقة بالمساحة و الناحية الجمالية في المرتبة الاولى
غرفة الملابس في النموذج الاول لدينا في غرف خارجة عن المألوف فهي على شكل هندسي مغاير تماماً للمربع أو المستطيل المعتاد أن تصمم به الغرف في هيئتها سواء القديمة أو الحديثة، و نلاحظ أن السقف في تلك الغرفة و الجدار الصغير الذي تحته هما اللذين صنعا الفارق في اختلاف تلك الغرفة شكلاً و موضوعاً، أولاً من حيث المساحة التي حتمت أن تكون غرفة للملابس، و ثانيها من الشكل الذي حتم ان تكون الغرفة فعلاً شكلها جميل و مغاير ، و من أجمل اللمسات بالطبع هو المنفذ الضوئي في قلب السقف مائلاً
يمكن ان يكون هذا الحمام كالمألوف حينما نرفع قليلاً السقف المائل ناحية البانيو و النوافذ الطولية بجانبه، و لكن الشكل هكذا مثير للغاية و يدفعنا نحو الإعجاب به دفعاً، لاسيما الألوان المستخدمة في جدرانه و لون الادوات الصحية الزهري الرقيق، و الذي تماشى تماماً مع البناء المعماري العام المائل سقفاً و المعتدل أرضاً
في تلك الغرفة نستلهم فكر المصمم في جعل الشكل الهندسي المصممة به تلك الغرفة هو تداخل شكلين هندسيين ألا و هما المستطيل و المربع في شكل واحد فكل ما فعله لجعل الغرفة غير تقليلدية في الشكل الهندسي هو عملية القطع الطولية التي سببها الجدار الذي له في نهايته أرفف و أضواءاً بديعة الشكل، ذلك الجدار هو الذي شكل الغرفة كما نرى، و هو يشعرك كأن الغرفة بها غرفتين في الداخل ، أخرى عند الممر و أولها عند السرير ، تصميم مثالي مستغل لكل المعطيات من مساحة و ألوان و رسم فني
تلك الغرفة في تصميمها لو دققنا فيه سنجد أنه غير مألوف و سنلاحظ أن الغرفة آخذة في الاتساع كلما اتجهنا للخارج منها، و تتجه للضيق كلما أتجهنا ناحية النافذة، إن هذا التصميم مثالي من ناحية استغلال المساحة بالطبع ، و غريب في مسألة التباعد بين الخطين الممثلين وهمياً كأضلاع مربع على ورقم الرسم، و لكن تنفيذها جيد للغاية ..
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غرفة المكتب الأنيقة التي تكسر كافة قواعد التصميم المتعارف عليها كمكتب، و حينما نفكر في ذلك نجد أن بالفعل قد تم اقتطاع غرفة في قلب السلم من الخلف، حتى تشعر فعلاً لو نجيت من نظرك السلم أنك أمام غرفة متكاملة دون أبواب، و مساحتها معقولة جداً و مستوعبة كل ما يحتاجه المكبت فعلاً، إنها إبداع يضاف لسجل ابداعات التصميم الحديث دون مبالغة