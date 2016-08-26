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حلول ذكية لتقسيم غرف المنزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
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الغرف الداخلية في البيت من المعروف عنها أنها أربعة جدران على شكل مربع أو مستطيل أو ما شابه من أشكال هندسية منتظمة باربع جهات ، و لكن الغريب يأتي معنا اليوم كما عودناكم دائماً ، فإننا اليوم سنستعرض معكم أشكالاً من الغرف ليست ذات أشكال مربعة أو مستطيلة معتادة، و لكن ياترى هل هذه النماذج ستكون مثيرة و جذابة بالنسبة لكم أم لا، الحقيقة أن كل شيء غير معتاد يكون غريباً في بدايته و لكن الإبداع يجعلنا نستساغه بسرعة أكبر .. 

تداخل جميل

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يمكن ان تكون التصميمات الهندسية عبارة عن أشكال هندسية متسقة مع أخرى، مثل هذا النموذج غرفة مربعة متسقة مع مستطيل أصغر حجماً ثبت فيه سريراً أنيقاً بجدران و كأنه غرفة منفصلة، و الشكل غير معتاد و الغرفة لم ينقص جمالها بل زاد عن العادي و هي فكرة أيضاً متعلقة بالمساحة و الناحية الجمالية في المرتبة الاولى

غرفة ملابس

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

غرفة الملابس في النموذج الاول لدينا في غرف خارجة عن المألوف فهي على شكل هندسي مغاير تماماً للمربع أو المستطيل المعتاد أن تصمم به الغرف في هيئتها سواء القديمة أو الحديثة، و نلاحظ أن السقف في تلك الغرفة و الجدار الصغير الذي تحته هما اللذين صنعا الفارق في اختلاف تلك الغرفة شكلاً و موضوعاً، أولاً من حيث المساحة التي حتمت أن تكون غرفة للملابس، و ثانيها من الشكل الذي حتم ان تكون الغرفة فعلاً شكلها جميل و مغاير ، و من أجمل اللمسات بالطبع هو المنفذ الضوئي في قلب السقف مائلاً

حمام مختلف

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

يمكن ان يكون هذا الحمام كالمألوف حينما نرفع قليلاً السقف المائل ناحية البانيو و النوافذ الطولية بجانبه، و لكن الشكل هكذا مثير للغاية و يدفعنا نحو الإعجاب به دفعاً، لاسيما الألوان المستخدمة في جدرانه و لون الادوات الصحية الزهري الرقيق، و الذي تماشى تماماً مع البناء المعماري العام المائل سقفاً و المعتدل أرضاً

غرفة نوم ناعمة

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

في تلك الغرفة نستلهم فكر المصمم في جعل الشكل الهندسي المصممة به تلك الغرفة هو تداخل شكلين هندسيين ألا و هما المستطيل و المربع في شكل واحد فكل ما فعله لجعل الغرفة غير تقليلدية في الشكل الهندسي هو عملية القطع الطولية التي سببها الجدار الذي له في نهايته أرفف و أضواءاً بديعة الشكل، ذلك الجدار هو الذي شكل الغرفة كما نرى، و هو يشعرك كأن الغرفة بها غرفتين في الداخل ، أخرى عند الممر و أولها عند السرير ، تصميم مثالي مستغل لكل المعطيات من مساحة و ألوان و رسم فني

غرفة معيشة شبه عادية

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تلك الغرفة في تصميمها لو دققنا فيه سنجد أنه غير مألوف و سنلاحظ أن الغرفة آخذة في الاتساع كلما اتجهنا للخارج منها، و تتجه للضيق كلما أتجهنا ناحية النافذة، إن هذا التصميم مثالي من ناحية استغلال المساحة بالطبع ، و غريب في مسألة التباعد بين الخطين الممثلين وهمياً كأضلاع مربع على ورقم الرسم، و لكن تنفيذها جيد للغاية ..

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هنا نتوقف

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

غرفة المكتب الأنيقة التي تكسر كافة قواعد التصميم المتعارف عليها كمكتب، و حينما نفكر في ذلك نجد أن بالفعل قد تم اقتطاع غرفة في قلب السلم من الخلف، حتى تشعر فعلاً لو نجيت من نظرك السلم أنك أمام غرفة متكاملة دون أبواب، و مساحتها معقولة جداً و مستوعبة كل ما يحتاجه المكبت فعلاً، إنها إبداع يضاف لسجل ابداعات التصميم الحديث دون مبالغة

حلول مبتكرة للمزج بين الألوان والأثاث
غرف تداعب العيون

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