أفكار للروف نقاط فوق الحروف

يمكن أن يكون الروف تحفة فنية ، و لكن عن طريق الأرائط الموضوعة فيه، فهذا النموذج مطبق فيه ركيزة من أساليب تصميم الروف ألا و هي تخصيصه و اقتصاره على كونه مكاناً للجلوس و تناول الطعام و الشراب و يمكن اللعب بالكروت ، و لكن يرجى أن نركز على الاطراف في السور ، كيف للمصمم أن نشر هذا الكم من النبات الأصفر الجميل حوله ، إنه حقاً إبداع، أما اللون الداخلي في الفرش فهو مكمل و موازي للون الأصفر في النباتات ، روف مثالي عائلي مميز