أفكار للروف نقاط فوق الحروف

حينما يتعلق الأمر بالروف في منزلنا فإننا نفكر في شيء أكثر حيوية و في الوقت ذاته خصوصية و في الوقت ذاته راحة و استجمام و كذلك قليل من المشاركة مع الاهل و الأصدقاء، كما الحديقة تماماً و لكن فوق المنزل، و يقال عليه في الطبقات المصرية سطح المنزل و له في كل طبقة منها دروب و أساليب في الاستخدام و التعامل و التردد عليه، لذا دعونا اليوم نستخدم عدداً منا لنماذج المبتكرة و المستحسنة من أنواع مختلفة لديكور الروف بأغراض الاستجمام و مشاركة اللحظات الحلوة مع من نحبهم ..
يمكن أن نجعل الروف تجفة معمارية بتكاليف و أفكار بسيطة و لكنها مؤثرة مبدئياً يمكننا كساء الأرضيات بالاخشاب و كذلك الجدران و هو ما سيعطي أولاً شكل رائع و وحدة تصميمية متكاملة و ثانياً سيكون مناسباً لتحقيق الهدوء و الابتعاد عن الحرارة الزائدة في لحظات النهار و الشمس الحامية فمن المعروف أن الخشب من أقل المواد تأثراً بالحرارة ، و من ناحية أخرى يجب وضع أريكة و طقم كراسي في الروف مع قليل من الزرع لاكمال المشهد للاسترخاء و التجمع في وقت واحد
حينما يكون الروف مواجها ً للبحر فإنه سيكون من الأفضل أن تجعله به لمسات من البحر مثل الاخشاب المزخرفة بلون الملح الابيض الشاحب أو بعض الأزرق المماثل للون المياة الصافية، و ليس عليك فعل الكثير سوى تركيز الجلسة في ركن واحد في الروف قريب للسور حتى نسمح لانفسنا بالنظر للبحر و الاسترخاء، أما السور فيجب ألا يكون معتماً ليحجب ما يليه و لكن يفضل أن يكون من الزجاج شفافاً أو مفرغاً مصنوع من الحديد حتى لا يغلق طريق الهواء و الرؤية
يمكن أن يكون الروف تحفة فنية ، و لكن عن طريق الأرائط الموضوعة فيه، فهذا النموذج مطبق فيه ركيزة من أساليب تصميم الروف ألا و هي تخصيصه و اقتصاره على كونه مكاناً للجلوس و تناول الطعام و الشراب و يمكن اللعب بالكروت ، و لكن يرجى أن نركز على الاطراف في السور ، كيف للمصمم أن نشر هذا الكم من النبات الأصفر الجميل حوله ، إنه حقاً إبداع، أما اللون الداخلي في الفرش فهو مكمل و موازي للون الأصفر في النباتات ، روف مثالي عائلي مميز
حتى يكون الروف شاعرياً و رومانسياً يجب ألا يخصص فيه أماكن للجلوس أو الانتظار لأكثر من اثنين فقط، و هذا الروف صمم ليكون كذلك، بكل شاعرية متعارف عليها صمم، الدائرة في الوسط و الكرسيين أكدا على نظرية الهدوء و الرومانسية أما النباتات الطويلة التي تجعله كعش الطيور هي دليل آخر على الخصوصية و الاحتضان في تلكم المساحة الصغيرة
يمكن أن نفكر بطريقة مختلفة و لكن تلك المرة في المظلة أو السقف ، فمن المعتاد أن الروف لا يكون بسقف و لكننا بطريقة بسيطة سنجعل له سقف خشبي مفتوح و مفرغ حتى لا يمنع خاصية مهمة من خواص سطح المنزل ألا و هي الضوء و الهواء ، فالسقف الخشبي يسمح بتركيب فروع النور لاستمرار الابداع الضوئي ليلاً كما يستمر الابداع بالتلاعب بالظلال نهاراً..
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لو كنت من عشاق المكوث طويلاً في ساعات النهار تتأمل السماء و السحاب و تتناول طعامك في الهواء الطلق، فإن الروف هو اختيار مثالي لك بالتأكيد و أكثر تأكيداً لو كان مثل هذا التصميم الحداثي الانيق، فمثلاً المظلة هي أبرز ما يميز هذا التصميم و المائدة و الكراسي الأشبه بجلسة في مطعم فخم، أما الزهور و النباتات كأنها حديقة فأمرها عجيب من جمالها، و يمكن الخروج عن الرسمية شيئاً فشيئاً عن طريق إضافة مخدات أرضية للجلوس و الاسترخاء كذلك
في أكثر التصميمات المتبعة خصوصاً في عالم الروف المتعلق ببيت يسكنه الكثير من الأطفال، نقوم بتصميم الروف به سور طويل و ليس مبالغ في طوله و نترك كل المساحة للأطفال ليلعبوا و يمرحوا كما يحلو لهم ، و يفضل ألا نضع أشياءاً من شانها أن تعيق طريقهم مثل كرسي في الوسط أو مائدة و لكن يمكن اللجوء لكراسي و موائد تفتح و تغلق مثل التي توجد في شاليهات المصايف لتحقيق أكبر قدر من المتعة لهم