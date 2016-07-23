7 أفكار لغرف الأطفال

عادة ما تستغرق غرفة الأطفال وقت أطول لاختيار التصميم المناسب، فدائمًا ما نسعى إلى تقديم الأفضل لأطفالنا، بل ونتمنى أن يقضوا فيها أوقاتًا ممتعة وسط أجواء مُريحة ومفعمة بالحيوية، ولكن قد تقف أمامنا عدة عقبات، من بينها صغر المساحة، وعدم توافر غرف منفصلة مع وجود أكثر من طفل في المنزل.
لذا، نقدم لكم اليوم 7 أفكار تتضمن الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجهكم،لمساعدتكم في الوصول إلى التصميم الأمثل لغرفة أطفالكم.
إذا كان لديك أكثر من طفلين، أو أطفالك يحبون دعوة أصدقائهم للمبيت، ولا تملك المساحة الكافية لتصميم غرف منفصلة، فإن الحل الأمثل والوحيد هو تصميم السرائر متعددة الأدوار، حيث توفر كثيرًا في مساحة الغرفة، بل ويستمتع بها الأطفال.
وإن كنت تخشى التصميم التقليدي الممل، فإليك هذا النموذج لأربعة سرائر تم تصميمهم على خط أفقي واحد، بمعدل سريرين في كل مستوى، مع فاصل ممتع بين السرائر.
ومن أجل الأجواء المرحة، فإن السر يكمن في الألوان، تمامًا مثل هذا التصميم المبهج، الذي استخدم درجات متعددة من الألوان المختلفة لتناسب كل من الأولاد والفتيات، مع الاحتفاظ باللون الأبيض المُشرق مسيطرًا على الجدران والسقف وأيضًا الأثاث، حتى لا نقع في شِرك ازدحام الألوان.
لا تملك وقتًا لاصطحاب طفلك للتخيم؟ دع طفلك يستمتع به في غرفته، وصمم له خيمة صغيرة في أحد أركان الغرفة، بما لا يتناقض مع التصميم الكلي، واحرص على مدها بأجواء ممتعة، وبمساحة تمكنك من احتضانه بداخلها ليلًا، وربما يمكنك أن تقرأ له بعض قصص المغامرات، وتناول حلوى الخطمة والشوكولاتة، حتى تعوضه عن التخييم في الخارج.
إن كان سن أطفالك كبير بعض الشيء، ربما في سن المراهقة، فقد يرغب كل منهم في بعض الخصوصية والشعور بأن له غرفة منفصلة، وربما يصعب تحقيق ذلك لعدم توافر الغرف الكافية في المنزل. لا تقلق، ليست بالمعضلة الكبيرة، يمكن اتباع تصميم السرائر متعددة الأدوار مع بعض الابتكار لخلق شعور وهمي بالخصوصية.
في النموذج أمامنا، على الرغم من أن هذا التصميم يتبع فكرة تعدد الأدوار، إلا أنه لا يحمل أجواء سرائر الأطفال، لذا فهو مناسب للمراهقين، ويسمح بتوفير المساحة في الغرفة، مع استغلال ارتفاع السقف، حيث صمم طابق ثان من الخشب، مع درج خشبي، وقد تم اسغلال الدرج أيضًا لتصميم بعض المساحات التخزينية.
إليكم تصميم أخر لتوفير المساحة، فإن كانت مساحة غرفة أطفالك صغيرة، يمكنك تضمين السرائر والخزانات في تصميم على خط واحد، بما يترك أكبر قدر من الفضاء لغرفة أكثر اتساعًا. وحتى لا يتشاجر الأبناء على الخزانات، فقد تم تصميم كل سرير وبجانبه خزانته، إضافة إلى بعض الأدراج أسفل السرير الأرضي.
عند تصميم غرفة الأطفال، عليك مراعاة تفضيلات طفلك وميوله، فماذا إن كان من محبي منازل الأشجار الخشبية؟ ليست بالمعضلة، يمكن تصميم منزل خشبي صغير يشبه الكوخ، مثل ذلك التصميم، حيث تم بناءه مرتفعًا فوق أعمدة خشبية تتخذ تصميم أفرع الأشجار، ويمكن الوصول إليه من خلال سلم خشبي، يمر على السرير، بل وتزويده أيضًا بمساحة للتزحلق، ليُصبح ركن طفلك الخاص، وملاذه عند الشعور بالملل.
كثير من الأمهات تتمنى أن تمنحن بناتهن غرف تشبه غرف الأميرات، ويقفن حائرات عند التنفيذ خشية الوقوع في أخطاء المبالغة، لذا إليكن هذا التصميم الرقيق والناعم لاتباعه كنموذج.
أولًا يجب استخدام لون محايد كأرضية للغرفة، مثل الأبيض، وربما البيج، فيما يستخدم اللون الوردي المفضل لدى الأمهات والفتيات، في لمسات ناعمة في الديكور، دون مبالغة، ففي هذا التصميم على سبيل المثال، نجد اللون الوردي يلقي بظلاله الناعمة على أجواء الغرفة البيضاء، من خلال بعض اللمسات البسيطة في الستائر، ومظلة المهد، ومصابيح الإضاءة، كمت تم الاستعانة بورق حائط مزين بالرسومات، وسجادة تجمع بين الأبيض والوردي في تناسق وتناغم ناعم غير مبالغ فيه.
ما رأيك في الرسم على الجدران؟ خاصة وإن أشركت طفلك معك في رسم أحب لأمور إلى قلبه، فهذا التصميم على سبيل المثال، ينتمي لغرفة طفل محب للعلوم والكواكب، ولم يقتصر الأمر فقط على رسم الكواكب على أحد الجدران، بل أيضًا تم توظيف التصميم الداخلي للغرفة بأكمله لخلق أجواء متناغمة، حيث اتخذت وحدة الإضاءة تصميمًا فلكيًا، وكذلك الكرسي الذي يشبه نصف كوكب معدني.
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