7 أفكار لغرف الأطفال

إذا كان لديك أكثر من طفلين، أو أطفالك يحبون دعوة أصدقائهم للمبيت، ولا تملك المساحة الكافية لتصميم غرف منفصلة، فإن الحل الأمثل والوحيد هو تصميم السرائر متعددة الأدوار، حيث توفر كثيرًا في مساحة الغرفة، بل ويستمتع بها الأطفال.

وإن كنت تخشى التصميم التقليدي الممل، فإليك هذا النموذج لأربعة سرائر تم تصميمهم على خط أفقي واحد، بمعدل سريرين في كل مستوى، مع فاصل ممتع بين السرائر.

ومن أجل الأجواء المرحة، فإن السر يكمن في الألوان، تمامًا مثل هذا التصميم المبهج، الذي استخدم درجات متعددة من الألوان المختلفة لتناسب كل من الأولاد والفتيات، مع الاحتفاظ باللون الأبيض المُشرق مسيطرًا على الجدران والسقف وأيضًا الأثاث، حتى لا نقع في شِرك ازدحام الألوان.