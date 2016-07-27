أبداع الأفكار في تصميم غرفة الطعام

غرفة الطعام تعتبر من أكثر الأماكن حساسية داخل المنزل، كما ذكرنا في عدة مقالات سابقة، لأن تناول الطعام هي واحدة من أهم العمليات الحيوية التي يقوم بها الأنسان بالأضافة إلى أن هذة الغرفة تعتبر من الأماكن في المنزل التي يجتمع بها أفراد الأسرة معاً يومياً، لذلك يجب الأهتمام بها وبطريقة تصميمها في السابق كانت غرفة الطعام غرفة منفصلة عن باقي المنزل، أما في الفترة الأخيرة أصبح هناك اتجاهات أخري في تصميم غرفة المعيشة بأن تكون متصلة مع باقي المنزل في تصميمه كما سنري هنا في بعض الأفكار.