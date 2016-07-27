أبداع الأفكار في تصميم غرفة الطعام

غرفة الطعام تعتبر من أكثر الأماكن حساسية داخل المنزل، كما ذكرنا في عدة مقالات سابقة، لأن تناول الطعام هي واحدة من أهم العمليات الحيوية التي يقوم بها الأنسان بالأضافة إلى أن هذة الغرفة تعتبر من الأماكن في المنزل التي يجتمع بها أفراد الأسرة معاً يومياً، لذلك يجب الأهتمام بها وبطريقة تصميمها في السابق كانت غرفة الطعام غرفة منفصلة عن باقي المنزل، أما في الفترة الأخيرة أصبح هناك اتجاهات أخري في تصميم غرفة المعيشة بأن تكون متصلة مع باقي المنزل في تصميمه كما سنري هنا في بعض الأفكار.
أذا كانت مساحة المنزل صغيرة فحتماً تقسيمة يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إليك، ولكن دائماً هناك حل، فكما نرى في الصورة هذا المنزل مساحته صغيرة جداً فقام المصمم باستغلال تلك النقطة من خلال جعل غرفة المطبخ وغرفة السفرة معاً في مكان واحد كما نري في هذا التصميم، استغل مساحة المطبخ المصمم وقام بوضع طاولة صغيرة في وسط المطبخ، مع أضافة بعض الديكورات البسيطة والأنيقة حتى يجعل المشهد متكامل بشكل فني وأنيق.
الطاولة المستطيلة معروفة في الديكور أنها مفضلة أكثر للضيوف والعزومات الكبيرة التي تقام داخل المنزل، ولكن هنا جاء استخدام الطاولة المستطيلة بشكل مختلف وأكثر بساطة، طاولة مستطيلة خشبية بمحاذاة الحائط لتجعل من منطقة غرفة الطعام، منطقة هادئة وبسيطة للغابة كما نري
جميعنا معتادون علي شكل الطاولة والكراسي التقليدية، ولكن هذا التصميم لغرفة الطعام سيفاجأنا بلمسة مختلفة لطاولة الطعام عبارة عن استخدام الكنبة بدلاً من الكراسة حول طاولة الطعام ،غريب وجديد أليس كذلك؟؟؟ لكن هذا ما تم بتلقائية وبساطة في كما نري بالأستعانة بتلك الأريكة خلف مساحة المطبخ مباشرةً مع وضع بعض الكراسي البسيطة أيضاً حولها في شكل أنيق وجذاب.
الدمج من بين غرفة الطعام والمطبخ سيظل من أكثر الطرق العبقرية جداً والذكية في استغلال المساحات داخل المنزل بطريقة مختلفة، كما نري في تصميم غرفة الطعام تلك فقد قام المصمم باستغلال المساحة داخل المطبخ ودمجها مع غرفة السفرة بطريقة ديناميكية.
أذا كان لديك غرفة طعام منفصلة داخل المنزل يمكنك بسهولة استغلال المساحة بداخلها، من خلال أضافة لمسة حميميه وجعل أفراد الأسرة يتناولون الطعام بالقرب من بعضهم البعض كما نري على سبيل المثال في تلك الطاولة المستديرة التي ضمت الكراسي حولها باستدارة كما نري.
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