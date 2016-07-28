7 غرف معيشة ستايل

يمكن أن تكون هي أكثر مكان نعيش فيه خلال وجودنا في المنزل نطالع التلفاز و نتحاور مع أهلنا و نعرف ما دار و ما يدور في اهتمامنا و حولنا، غرفة المعيشة من أكثر الغرف تفاصيل و تداخل في الأثاث و الألوان و الاجهزة الكهربائية المتمثلة بالتليفزيون و التكييف و المراوح حتى، تداخل عجيب لكل ما نستخدمه يومياً ، و هي أيضاً وسط المنزل و تكون غالباً في مقربة من مدخل البيت لكبر مساحتها مقارنة بباقي الغرف، تعالوا سوياً في جولة بين أكثر من تصميم لغرف المعيشة ..
ما اجمل أن تعتني بتصاميم الإضاءة في الغرفة لتنسجم مع قطع الأثاث!! هنا نرى الانسيابية في السقف قد كسرت حدة الزوايا وزادت المساحة بصرياً.
مبدئياً غرفة المعيشة هي الحاضن الاول لنا في البيت بدرجة أقل خصوصية من غرف النوم، فيكفي أنها كما وضحنا أكثر مكان نجلس فيه يومياً في بيتنا و هذا حالة عامة في كل البيوت باختلاف اشكالها و تنويعاتها، و من أساسيات اختيار الغرفة المناسبة أثاثاً و طلاءاً و شكلاً أن نختار وفقاص للمساحة و وفقاً للطراز الديكوري الذي نصمم بيتنا عليه، فمثلاً هذا الطراز الذي أمامنا يعتبر من النوع المحافظ ليس بكلاسيكي و ليس بحداثي و لكن بينهما، الأريكة المتعامدة على شكل رقم ستة و الكراسي و النوافذ المغطاة بستائر معدنية ، و أباجورة يمين و أخرى في اليسار لتفعيل خاصية التزيين بالضوء و هي حداثية في تلك الحالة بامتياز .
من أجمل أنواع غرف المعيشة و استقبال الضيوف هي التي تخرج قليلاً عن المعتاد، فهذا التصميم باثاثه و لونه آسيوي من الدرجة الاولى، الأثاث به لمسة من جنوب شرق آسيا واضحة أما لون الارضيات فهو صادم في الحقيقة و لكنه متماشي تماماً مع الطراز المصمم في كنفه ..
من أكثر الاشياء المؤثرة في شكل الغرفة هو السجاد، حيث أن غطاء الارضيات يجذب العينين و يخلق محيطاً مختلفاً سواء كان متماشياً مع باقي الغرفة أو مختلف و مضاد لها مثل هذا اللون في هذه الصورة، حيث ان الارضيات بلون مقابل تماماً و عكسي بالنسبة للون الغرفة ككل ، و هذا اسلوب متبع بكثرة حديثاً، أما المقاعد ففيها هذا التمازج بوضوح فجميع الكراسي بلون الجدار و كرسي واحد فقط بلون السجاد
يمكن أن نصمم تلك الغرفة على العكس تماماً من النماذج الماضية، حيث نقوم بتوحيد الاثاث بشكل كامل بلون معين و نقوم بعمل اختلاف في الطلاءات في الجدار و بدرجة أكثر تضاداً في النوافذ و نجعل من كرسي واحد فقط هو المتماشي معها كما هو حال الكرسي الابيض وسط الكراسي السوداء ..
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هناك من يحب اللعب على وتر تكثيف الأثاث في مساحات أقل ليظهر عنصر الفخامة في المكونات و هي نظرية قديمة تفيد بظهور الجمال عند تكثيف التفاصيل و تداخلها، و لكن الجانب الاكثر بروزاً هنا هو تلك النجفة الأسطورية في قلب الغرفة مما جعلها تخطف الانظار بشكل كبير عن باقي الغرفة الفخمة من الأصل
يمكن أن نقوم بتزيين و زخرفة الحائط الذي يوضع فيه التلفاز ليكون مختلفاً عن باقي الغرفة، و هذا لأن العين تظل لفترة طويلة تنظر إلى تلك الزاوية من الغرفة باعتبار وجود التلفاز فيها ، و هو ما يفضل أن يكون غير مبهرج و لا به ألوان زاهية حتى لا تؤثر على الرؤية و تشتيت الانتباه أثناء المطالعة و المشاهدة