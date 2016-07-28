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7 غرف معيشة ستايل

Mohammed Awad Mohammed Awad
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
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يمكن أن تكون هي أكثر مكان نعيش فيه خلال وجودنا في المنزل  نطالع التلفاز و نتحاور مع أهلنا و نعرف ما دار و ما يدور في اهتمامنا و حولنا، غرفة المعيشة من أكثر الغرف تفاصيل و تداخل في الأثاث و الألوان و الاجهزة الكهربائية المتمثلة بالتليفزيون و التكييف و المراوح حتى، تداخل عجيب لكل ما نستخدمه يومياً ، و هي أيضاً وسط المنزل و تكون غالباً في مقربة من مدخل البيت لكبر مساحتها مقارنة بباقي الغرف، تعالوا سوياً في جولة بين أكثر من تصميم لغرف المعيشة ..

1- أنيقة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ما اجمل أن تعتني بتصاميم الإضاءة في الغرفة لتنسجم مع قطع الأثاث!! هنا نرى الانسيابية في السقف قد كسرت حدة الزوايا وزادت المساحة بصرياً.

2- معتادة

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

مبدئياً غرفة المعيشة هي الحاضن الاول لنا في البيت بدرجة أقل خصوصية من غرف النوم، فيكفي أنها كما وضحنا أكثر مكان نجلس فيه يومياً في بيتنا و هذا حالة عامة في كل البيوت باختلاف اشكالها و تنويعاتها، و من أساسيات اختيار الغرفة المناسبة أثاثاً و طلاءاً و شكلاً أن نختار وفقاص للمساحة و وفقاً للطراز الديكوري الذي نصمم بيتنا عليه، فمثلاً هذا الطراز الذي أمامنا يعتبر من النوع المحافظ ليس بكلاسيكي و ليس بحداثي و لكن بينهما، الأريكة المتعامدة على شكل رقم ستة و الكراسي و النوافذ المغطاة بستائر معدنية ، و أباجورة يمين و أخرى في اليسار لتفعيل خاصية التزيين بالضوء و هي حداثية في تلك الحالة بامتياز .

3- آسيوية بسيطة

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

من أجمل أنواع غرف المعيشة و استقبال الضيوف هي التي تخرج قليلاً عن المعتاد، فهذا التصميم باثاثه و لونه آسيوي من الدرجة الاولى، الأثاث به لمسة من جنوب شرق آسيا واضحة أما لون الارضيات فهو صادم في الحقيقة و لكنه متماشي تماماً مع الطراز المصمم في كنفه ..

4- السجاد .. يفرق

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

من أكثر الاشياء المؤثرة في شكل الغرفة هو السجاد، حيث أن غطاء الارضيات يجذب العينين و يخلق محيطاً مختلفاً سواء كان متماشياً مع باقي الغرفة أو مختلف و مضاد لها مثل هذا اللون في هذه الصورة، حيث ان الارضيات بلون مقابل تماماً و عكسي بالنسبة للون الغرفة ككل ، و هذا اسلوب متبع بكثرة حديثاً، أما المقاعد ففيها هذا التمازج بوضوح فجميع الكراسي بلون الجدار و كرسي واحد فقط بلون السجاد

5- لون مختلف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن أن نصمم تلك الغرفة على العكس تماماً من النماذج الماضية، حيث نقوم بتوحيد الاثاث بشكل كامل بلون معين و نقوم بعمل اختلاف في الطلاءات في الجدار و بدرجة أكثر تضاداً في النوافذ و نجعل من كرسي واحد فقط هو المتماشي معها كما هو حال الكرسي الابيض وسط الكراسي السوداء ..

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6- ازدحام ابداعي

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هناك من يحب اللعب على وتر تكثيف الأثاث في مساحات أقل ليظهر عنصر الفخامة في المكونات و هي نظرية قديمة تفيد بظهور الجمال عند تكثيف التفاصيل و تداخلها، و لكن الجانب الاكثر بروزاً هنا هو تلك النجفة الأسطورية في قلب الغرفة مما جعلها تخطف الانظار بشكل كبير عن باقي الغرفة الفخمة من الأصل

7- حائط مختلف

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d غرفة الميديا
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

يمكن أن نقوم بتزيين و زخرفة الحائط الذي يوضع فيه التلفاز ليكون مختلفاً عن باقي الغرفة، و هذا لأن العين تظل لفترة طويلة تنظر إلى تلك الزاوية من الغرفة باعتبار وجود التلفاز فيها ، و هو ما يفضل أن يكون غير مبهرج و لا به ألوان زاهية حتى لا تؤثر على الرؤية و تشتيت الانتباه أثناء المطالعة و المشاهدة

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جمال ..  الليفينج

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