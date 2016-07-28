7 غرف معيشة ستايل

مبدئياً غرفة المعيشة هي الحاضن الاول لنا في البيت بدرجة أقل خصوصية من غرف النوم، فيكفي أنها كما وضحنا أكثر مكان نجلس فيه يومياً في بيتنا و هذا حالة عامة في كل البيوت باختلاف اشكالها و تنويعاتها، و من أساسيات اختيار الغرفة المناسبة أثاثاً و طلاءاً و شكلاً أن نختار وفقاص للمساحة و وفقاً للطراز الديكوري الذي نصمم بيتنا عليه، فمثلاً هذا الطراز الذي أمامنا يعتبر من النوع المحافظ ليس بكلاسيكي و ليس بحداثي و لكن بينهما، الأريكة المتعامدة على شكل رقم ستة و الكراسي و النوافذ المغطاة بستائر معدنية ، و أباجورة يمين و أخرى في اليسار لتفعيل خاصية التزيين بالضوء و هي حداثية في تلك الحالة بامتياز .