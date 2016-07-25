بيت الطاقة المتجددة

نأخذكم اليوم في جولة مميزة، داخل أروقة منزل بعنوان B10، والذي صمم ليكون أول منزل نشط في العالم، أي أنه يُنتج طاقة إضافية، ويستهلك الطافة المتجددة فقط.

يُعد المنزل مشروعًا بحثيًا للبروفيسور ’فيرنر سوبيك ، حيث تم بناءه ليتضمن 40 من الألواح الشمسية على سطحه، بما يمكنه من توليد 10 كيلو واط في الساعة، ووفقًا للمتخصصين، فإن هذا المنزل يحقق ما يسمى معيار الأصفار الثلاثة’، أي يستهلك صفر من الطاقة، ويُخرج صفر من النفايات، وأيضًا صفر من الانبعاثات.

لنستكشف معًا هذا المنزل المثير للاهتمام…