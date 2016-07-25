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بيت الطاقة المتجددة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK بلكونة أو شرفة
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نأخذكم اليوم في جولة مميزة، داخل أروقة منزل بعنوان B10، والذي صمم ليكون أول منزل نشط في العالم، أي أنه يُنتج طاقة إضافية، ويستهلك الطافة المتجددة فقط.

يُعد المنزل مشروعًا بحثيًا للبروفيسور ’فيرنر سوبيك، حيث تم بناءه ليتضمن 40 من الألواح الشمسية على سطحه، بما يمكنه من توليد 10 كيلو واط في الساعة، ووفقًا للمتخصصين، فإن هذا المنزل يحقق ما يسمى معيار الأصفار الثلاثة’، أي يستهلك صفر من الطاقة، ويُخرج صفر من النفايات، وأيضًا صفر من الانبعاثات.

لنستكشف معًا هذا المنزل المثير للاهتمام…

واجهة من الألياف الزجاجية والسيليكون

Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK بلكونة أو شرفة
WERNER SOBEK

WERNER SOBEK
WERNER SOBEK
WERNER SOBEK

واجهة منزل B10، صممت الأخشاب، مع تضمين الألياف الزجاجية البيضاء، ومادة السيليكون، الأمر الذي يحافظ على الأخشاب من التأثر بالعناصر الأخرى، هذا إلى جانب الصلابة التي توفرها الواجهة الزجاجية العازلة، والمتمثلة في 3 ألواح كبيرة.

مرآب لسيارة ذكية.. وخزان للثلوج

Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK شبابيك
WERNER SOBEK

WERNER SOBEK
WERNER SOBEK
WERNER SOBEK

مدخل المنزل صمم من أرضية خشبية، وأحيط بأسوار حديدية، فيما أحاطت به من الداخل حديقة خضراء، تتناسب مع فكرة الاستدامة وكونه صديق للبيئة، بينما خصص مكان لصف سيارة ذكية، يتم شحنها بالطاقة الشمسية، من خلال الألواح الـ 40 للمنزل. كذلك صمم خزان للثلوج تحت الأرض؛ لتبريد المنزل عندما يذوب الثلج في الصيف.

تصميم الغرف في صف واحد

Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK غرفة السفرة
WERNER SOBEK

WERNER SOBEK
WERNER SOBEK
WERNER SOBEK

بني المنزل من طابق واحد، تمتد فيه الغرف في صف أفقي بمساحة 914 قدم مربع، حيث تتضمن غرفة معيشة، ومطبخ، وغرفة سفرة، وأيضًا غرفة نوم، وربما تتسألون خلال جولتنا عن الحمام، حيث تم تصميم غرفة استحمام صغيرة، ومرحاض منفصلين.

غرفة معيشة بأسلوب المينيمال

Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK غرفة المعيشة
WERNER SOBEK

WERNER SOBEK
WERNER SOBEK
WERNER SOBEK

صممت غرفة المعيشة في جزء صغير من مساحة مفتوحة، مع اتباع أسلوب المينيمال الحد الأدني من الأثاث، حيث وضعت الكراسي المقوسة الظهور، بألوان محايدة أنيقة، والتفت حول منضدتين معدنيتين، فوق سجادة أنيقة وبسيطة للغاية، تغطي الأرضية الرمادية.

ومن تلك الزاوية، يمكن رؤية المرآب الصغير، وقد اصطفت فيه السيارة الذكية لإعادة شحن طاقتها.

طاولة طعام زجاجية.. ومطبخ في الحائط

Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK غرفة السفرة
WERNER SOBEK

WERNER SOBEK
WERNER SOBEK
WERNER SOBEK

في الجزء الاخر من المساحة المفتوحة، وضعت طاولة الطعام الزجاجية البسيطة بتصميمها الأنيق، مع اثنين فقط من الكراسي المعدنية الصفراء، وتزين سطح المنضدة بمزهرية زجاجية، وضعت بداخلها ورود وبعض الأفرع الخضراء، للمسة نابضة بالحياة.

أما عن المطبخ، فقد تم تصميمه بشكل خفي في الجدار، متخذًا تصميمًا خشبيًا تتخفى فيه الخزانات، مع تفريغ جزء باللون الأبيض، لتصميم المنضدة، التي تتضمن الحوض والسطح الخاص بإعداد الطعام.

غرفة نوم مع خزانة خفية في الجدار

Aktivhaus B10, WERNER SOBEK WERNER SOBEK غرفة نوم
WERNER SOBEK

WERNER SOBEK
WERNER SOBEK
WERNER SOBEK

غرفة النوم.. صممت داخل إحدى الكبائن الزجاجية للمنزل، بفاصل جدار زجاجي بينها وبين المساحة التي تتضمن غرفة المعيشة والسفرة.

صممت الغرفة أيضًا باتباع أسلوب المينيمال، الذي يتناسب مع المساحة الضيقة، حيث اكتفى المصمم بسرير مزدوج ذو تصميم عصري جذاب، مع لمسات باللون الأصفر في الوسائد، وخزانة خفية بتصميم خشبي يشبه الجدار، بينما تلونت باقي الجدران والسقف باللون الأبيض، مع خطوط رفيعة في السقف اختفت بداخلها الإضاءات.

تتمتع الغرفة كسائر المنزل، بجدار زجاجي، يجعلها مطلة على الشرفة الخارجية، ويسمح خلال النهار، بنفاذ أكبر قدر من الضوء، لمنحها إشراقة طبيعية.

لمزيد من تصميمات المنازل المعتمدة على الطاقة البديلة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 أشكال مختلفة في الاعتماد على الشمس كإضاءة بديلة.

الاناقة في 100 متر مربع ..
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