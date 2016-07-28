اللون الأصفر مصدر البهجة في الأثاث

تعتبر الألوان بهجة الحياة من حولنا، فلا يمكن لأحد أن يتخيل الحياة إن كانت بلا ألوان، تلك التي تُميز كل شيء، وتُحرك بداخلنا مختلف المشاعر من الفرح والحزن والهدوء والتوتر.. ولذلك فإن اختيار ألوان منزلك وأثاثه ليس بأمرٍ سهل، بل إنه شيء دقيق للغاية.
لذلك نقدم لك في هذا المقال الأثاث الأصفر وهو أحد اختياراتنا لألوان الأثاث التي تمنح منزلك البهجة والسعادة.
تأتي تلك المنضدة القماشية الصفراء لتُضيء وتٌبرز جمال الأثاث الأسود، والجدران البيضاء، ففي وسط كل الأجواء الباردة ربما يأتي اللون الأصفر لنجدة الغرفة وإعادة زهوتها وحرارتها، حيث الأريكة السوداء بوسائدها المنقوشة، والجدران البيضاء والأرضية السيراميكية البيضاء، ذلك كون اللون المختلف وسط برودة الألوان الأخرى يأتي ليعطي جاذبية ويشد الانتباه إليه.
في هذا التصميم استطاع اللون الأصفر أن يغير برودة الألوان في المكان ويجعلها زاهية، ذلك عن طريق الوسائد الصفراء الموضوعة أعلى الأريكة ذات اللون الأزرق الفولازي، والمُنتشر بين أثاث المنزل، حيث نجده أيضًا هو لون المكتبة التي يوجد فوقها التلفاز.
كما أنه قد تم استخدام اللون الرمادي الغامق في طلاء أحد الحوائط بالغرفة، ليأتي اللون الأصفر في أحد التحف على أرفف الحائط ليعطي لمسة من البهجة وسط برودة هذه الألوان، إضافة إلى الزهرية التي تحمل الورد الأصفر أعلى المنضدة في وسط الغرفة.
في هذا الأثاث الحديث العصري، نجد اللون الأصفر هو لون الوسائد الاسفنجية للكراسي المعدنية، حيث غرفة المطبخ المفتوحة على غرفة الطعام ولون الأثاث الأبيض الذي يحتل الغرفتين، ليأتي اللون الأصفر ويطلق في المكان بهجة ووضوح، بالإضافة إلى الأريكة البيضاء بوسائدها الرمادية والمنقوشة، والمنضدة الخشبية، والجدران الأسمنتية البيضاء.
يكمن الجمال في هذه الغرفة في اختلاف وتناسق ألوانها، حيث أن الأثاث مختلف يملك اللونين الأبيض الفاتح فهو لون مُحايد ويعطي إضاءة للمكان، واللون الأصفر الغامق للكراسي الذي يعطي بهجة وسعادة للغرفة ويكسر برودة ألوان الجدران، تلك المطلية باللون الأزرق الحربي، إذ لزم للغرفة أن يكون بها من الألوان ما يعطيها الإضاءة والبهجة كي لا يكون لون الجدران مصدر كئابة لكونه غامق وبارد.
يظهر في هذا التصميم اللون الأصفر في الأثاث لكي يعطي حيوية وطاقة في المكان، حيث الجدران البيضاء وسور السُلم الزجاجي، والمنضدة الزجاجية، مع الأرضية السيراميكية البيضاء، فقد أعطى اللون بهجة وإضاءة للمكان، الذي يطغى عليه البهتان والبرودة في الألوان.
ولأن غرفة الأطفال تحتاج لأن تكون مُبهجة مليئة بالفرح والسعادة، يأتي هنا اللون الأصفر في جدران الغرفة ذات الأثاث البسيط لكي يُحقق لها ذلك.
حيث الأثاث الخشبي البسيط والحديث غير التقليدي المُكون من دولاب صغير وسرير على شكل عُش العصافير الذي يحمل داخله وحدة إضاءة صغيرة، والأرض الخشبية، مع الشباك الصغير في الجانب.
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