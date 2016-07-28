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اللون الأصفر مصدر البهجة في الأثاث

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
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تعتبر الألوان بهجة الحياة من حولنا، فلا يمكن لأحد أن يتخيل الحياة إن كانت بلا ألوان، تلك التي تُميز كل شيء، وتُحرك بداخلنا مختلف المشاعر من الفرح والحزن والهدوء والتوتر.. ولذلك فإن اختيار ألوان منزلك وأثاثه ليس بأمرٍ سهل، بل إنه شيء دقيق للغاية.

لذلك نقدم لك في هذا المقال الأثاث الأصفر وهو أحد اختياراتنا لألوان الأثاث التي تمنح منزلك البهجة والسعادة.

منضدة حديثة من القماش

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

تأتي تلك المنضدة القماشية الصفراء لتُضيء وتٌبرز جمال الأثاث الأسود، والجدران البيضاء، ففي وسط كل الأجواء الباردة ربما يأتي اللون الأصفر لنجدة الغرفة وإعادة زهوتها وحرارتها، حيث الأريكة السوداء بوسائدها المنقوشة، والجدران البيضاء والأرضية السيراميكية البيضاء، ذلك كون اللون المختلف وسط برودة الألوان الأخرى يأتي ليعطي جاذبية ويشد الانتباه إليه.

وسائد صفراء تُنير الأريكة

homify غرفة المعيشة Black
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم استطاع اللون الأصفر أن يغير برودة الألوان في المكان ويجعلها زاهية، ذلك عن طريق الوسائد الصفراء الموضوعة أعلى الأريكة ذات اللون الأزرق الفولازي، والمُنتشر بين أثاث المنزل، حيث نجده أيضًا هو لون المكتبة التي يوجد فوقها التلفاز.

كما أنه قد تم استخدام اللون الرمادي الغامق في طلاء أحد الحوائط بالغرفة، ليأتي اللون الأصفر في أحد التحف على أرفف الحائط ليعطي لمسة من البهجة وسط برودة هذه الألوان، إضافة إلى الزهرية التي تحمل الورد الأصفر أعلى المنضدة في وسط الغرفة.

كراسي معدنية بلمسات صفراء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في هذا الأثاث الحديث العصري، نجد اللون الأصفر هو لون الوسائد الاسفنجية للكراسي المعدنية، حيث غرفة المطبخ المفتوحة على غرفة الطعام ولون الأثاث الأبيض الذي يحتل الغرفتين، ليأتي اللون الأصفر ويطلق في المكان بهجة ووضوح، بالإضافة إلى الأريكة البيضاء بوسائدها الرمادية والمنقوشة، والمنضدة الخشبية، والجدران الأسمنتية البيضاء.

الأصفر الغامق في غرفة المعيشة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

يكمن الجمال في هذه الغرفة في اختلاف وتناسق ألوانها، حيث أن الأثاث مختلف يملك اللونين الأبيض الفاتح فهو لون مُحايد ويعطي إضاءة للمكان، واللون الأصفر الغامق للكراسي الذي يعطي بهجة وسعادة للغرفة ويكسر برودة ألوان الجدران، تلك المطلية باللون الأزرق الحربي، إذ لزم للغرفة أن يكون بها من الألوان ما يعطيها الإضاءة والبهجة كي لا يكون لون الجدران مصدر كئابة لكونه غامق وبارد.

الأصفر يعطي بهجة للأثاث الزجاجي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

يظهر في هذا التصميم اللون الأصفر في الأثاث لكي يعطي حيوية وطاقة في المكان، حيث الجدران البيضاء وسور السُلم الزجاجي، والمنضدة الزجاجية، مع الأرضية السيراميكية البيضاء، فقد أعطى اللون بهجة وإضاءة للمكان، الذي يطغى عليه البهتان والبرودة في الألوان.

الأصفر بهجة لغرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ولأن غرفة الأطفال تحتاج لأن تكون مُبهجة مليئة بالفرح والسعادة، يأتي هنا اللون الأصفر في جدران الغرفة ذات الأثاث البسيط لكي يُحقق لها ذلك.

حيث الأثاث الخشبي البسيط والحديث غير التقليدي المُكون من دولاب صغير وسرير على شكل عُش العصافير الذي يحمل داخله وحدة إضاءة صغيرة، والأرض الخشبية، مع الشباك الصغير في الجانب.

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