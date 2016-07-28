اللون الأصفر مصدر البهجة في الأثاث

تعتبر الألوان بهجة الحياة من حولنا، فلا يمكن لأحد أن يتخيل الحياة إن كانت بلا ألوان، تلك التي تُميز كل شيء، وتُحرك بداخلنا مختلف المشاعر من الفرح والحزن والهدوء والتوتر.. ولذلك فإن اختيار ألوان منزلك وأثاثه ليس بأمرٍ سهل، بل إنه شيء دقيق للغاية.

لذلك نقدم لك في هذا المقال الأثاث الأصفر وهو أحد اختياراتنا لألوان الأثاث التي تمنح منزلك البهجة والسعادة.