أفكار سهلة للتخلص من الفوضى

الترتيب والتخلص من الفوضى والركام في منزلك هو من العمليات المهمة التي لطالما أجلها الكثيرون خوفًا من صعوبتها خاصة إذا وصل الأمر لحالة متقدمة من عدم النظام، ولكن إذا كنت تريد أن تستعيد الحياة في بيتك وتغيره جذريًا فعليك البدأ الآن وليس غدًا! كل ما عليك فعله هوإيجاد روتين لإعادة الترتيب والتخلص من الأشياء الغير مهمة مع استخدام مبدأ
خطوات الأطفال حتى لا تنهك في المنتصف وتتوقف عن التقدم! ليس مهمًا أن تنجز العمل بسرعة ولكن المهم الاستمرار فيه حتى تصل تحت شعار
خير الأعمال أدومها وإن قلّ. التخلص من الفوضى هو تجربة تحرر، وستفهم ما أعنيه عندما تبدأ الشعور بالتغيير في منزلك. فالتخلص من الفوضى يضفي صفاءًا على الرؤية الذي ينعكس بدوره على النفس والروح وبالتالي الشعور بالنشاط واستعادة تحكمك في حياتك مرة أخرى. وحتى بعد النجاح إعادة بيتك إلى المسار الصحيح وترتيبه يجب أن يكون هذا نمط حياتك وروتين يومي حتى لا تعود الفوضى مرةً أخرى. فالوقاية خير من العلاج.
إليك هذه الخطوات السهلة التي نقدمها لك حتى تبدأ في رحلة ترتيب منزلك كل غرفة على حدة. ولا تنس أن تستمتع بالرحلة!
حتى إذا كنت مغرمًا بالموضة وشراء الملابس فيجب أن يأتي وقت تتخلص منه من الملابس القديمة التي لم تعد تلبسها. مهما كان صعبًا فهو قرار يجب عليك أخذه. عندما ترى الملابس في كل مكان في غرفة نومك أو غرفة الملابس فلا يوجد حل آخر! في أفضل الظروف يجب على الشخص أن يعيد ترتيب دولابه مرتين في السنة الذي يشمل التخلص من كل ما هو عير مستخدم، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. في خطوات بسيطة نقدم لكم نصائح لكيفية ترتيب غرف نومكم.
1- قم بتفريغ كل الدواليب والخزانات تماما، ولكن بالترتيب. فرّغ واحدة وقم بباقي الخطوات القادمة ثم طبّق ما فعلته على باقي الخزانات.
2- نظف الخزانة.
3- أحضرصندوقين: واحد للتخلص منه للجمعيات الخيرية أو أسواق الملابس المستعملة والآخر للرمي.
4- أحضر قطعة قطعة مما أخرجته من الخزانة من ملابس واسأل نفسك: هل لبستها في السنة الماضية؟ إذا كان بها مشكلة فهل هذه القطعة تستحق أن أصلحها؟ هل هي مقاسي؟ هل لا يوجد لدي قطعة مشابهة؟ إذا كانت الإجابات على هذه الأسئلة بنعم فقم بإرجاعها. وإن كانت لا فاختر أن تتبرع بها أو أن ترميها. كلٍ حسب حالته.
الحمام يعني في بعض المنازل وجود خزانة للمنظفات تحت الحوض، إذا كانت لديك افتحها الآن وأفرغ ما بها من عبوات ثم لا تعد بعد تنظيف الخزانة إلا ما يبدو صالحًا وقم بالتخلص من الباقي بعناية. ننصحك أن ترتدي قفازًا عند القيام بهذه المهمة لألا تؤذى من أي مادة تنظيف كيماوية. نذهب الآن للدش حيث يوجد عبوات شامبو وغيرها لا حصر لهم. تخلص من كل ما توقفت عن استخدامه منذ زمنن ولا تبقي إلا ما تستخدمه الآن فقط. كذلك أدوات التجميل أمام مرآة الحمام على الرف تخلصي من كل أدوات التجميل منتهية الصلاحية فهي ضارة جدًا لبشرتك.
غرفة المعيشة هي أهم غرفة في المنزل وأكثرغرفة تقضى فيها الأوقات، لهذا هي الأكثر عرضة للفوضى وعدم الترتيب. الآن قم برمي جميع المجلات والكتالوجات القديمة التي تملأ المكتبة وأسفل طاولة القهوة. تبرّع بكل الكتب التي لا تظن أنك ستحتاجها مجددًا وكذلك السيديهات القديمة. تخلص من جميع الأوراق والفواتير القابعة فوق الطاولة. الآن وبعد تنظيف بسيط للأسطح التي ظهرت فجأة بعد إزالة الكومات من فوقها سيكون لديك غرفة معيشة مناسبة للمكوث فيها!
المطبخ يمكن أن يتراكم فيه ما يجب فعله مع مرور الوقت وتبقى تؤجل ما يجب فعله حتى تمتلئ الخزانات على آخرها ولا تجد مكان لحفظ البقالة التي اشتريتها للتو! ابدأ الآن بكل خزانة على حدة، أفرغ كل ما فيها من محتويات، تظفها ثم أعد فيها -فقط- ما تجده لم يأت موعد انتهاء صلاحيته بعد والباقي قم برميه في سلة القمامة. ومن الأفضل أن ترتب ما ستنتهي صلاحيته قريبًا في الأمام حتى تستخدمه أولًا. فبسبب الفوضى والركام ستجد أنك قد اشتريت من نفس الشيء أكثر من عبوة لأنك لم تكن تعلم أنه يوجد منها المزيد.
ثم اذهب إلى خزانة الأجهزة والمعدات وقم برمي كل ما هو غير صالح للاستخدام في الحال بدون التفكير مرتين. ويمكن لبعض الأجهزة القديمة غير المستخدمة أن يتم بيعها إذا كانت حالتها تسمح.
أهلا بك في عالم الورق اللانهائي! إنه المكان الذي يتكاثر فيه الورق ذاتيًا حتى تغرق وسط الكومات العظيمة. ننصحك الآن بالإتيان بكيس كبير للقمامة وقم رمي جميع الفواتير القديمة والإيصالات وكل شيء ليس له قيمة الآن. ستذهل أنك ستجد أوراق محتفظ بها منذ سنين! تخلص من جميع الملفات غير المهمة أو التي انتهى نفعها. النتيجة القديمة للسنوات الفائتة، الكابلات غير الصالحة للاستخدام والسماعات التالفة. الأقلام القديمة وغيرها! مع الوقت ستحد أشياء عتيقة فعلا قد حان وقت التخلص منها والتحرر للأبد!
لا تنس أن تعمل على مهلٍ ويمكنك تخصيص أسبوع كامل لكل غرفة أو حسب حاجتك التي تحددها بنفسك. فالإسراع في إزالة الفوضى في وقت قصير سيجعلك تحبط ولن تكتمل الرحلة أبدًا. نتمنى لك التوفيق.
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