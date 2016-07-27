أفكار سهلة للتخلص من الفوضى

الترتيب والتخلص من الفوضى والركام في منزلك هو من العمليات المهمة التي لطالما أجلها الكثيرون خوفًا من صعوبتها خاصة إذا وصل الأمر لحالة متقدمة من عدم النظام، ولكن إذا كنت تريد أن تستعيد الحياة في بيتك وتغيره جذريًا فعليك البدأ الآن وليس غدًا! كل ما عليك فعله هوإيجاد روتين لإعادة الترتيب والتخلص من الأشياء الغير مهمة مع استخدام مبدأ خطوات الأطفال حتى لا تنهك في المنتصف وتتوقف عن التقدم! ليس مهمًا أن تنجز العمل بسرعة ولكن المهم الاستمرار فيه حتى تصل تحت شعار خير الأعمال أدومها وإن قلّ . التخلص من الفوضى هو تجربة تحرر، وستفهم ما أعنيه عندما تبدأ الشعور بالتغيير في منزلك. فالتخلص من الفوضى يضفي صفاءًا على الرؤية الذي ينعكس بدوره على النفس والروح وبالتالي الشعور بالنشاط واستعادة تحكمك في حياتك مرة أخرى. وحتى بعد النجاح إعادة بيتك إلى المسار الصحيح وترتيبه يجب أن يكون هذا نمط حياتك وروتين يومي حتى لا تعود الفوضى مرةً أخرى. فالوقاية خير من العلاج.

إليك هذه الخطوات السهلة التي نقدمها لك حتى تبدأ في رحلة ترتيب منزلك كل غرفة على حدة. ولا تنس أن تستمتع بالرحلة!