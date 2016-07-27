5 أشكال مختلفة لغرف أطفال مُناسبة للبنات

تعتبر غرفة الأطفال من اهم الغرف بالمنزل التي تشغل فكر الأم، فهي دومًا ما تبحث لأولادها عن الشيء المُميز من قبل أن يأتوا إلى هذا العالم، تبحث لهم عن الألوان التي تشد انتباههم في الصغر، وتعطيهم الطاقة والحيوية في مرحلة نضجهم، وخاصة إن إذا انجبت بنت، تبحث لها دومًا عن الجديد البيسيط الجميل، ذلك لأن غرفة البنت يجب وان تكون جميلة تناسب أنوثتها.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال أشكال مختلفة لغرف أطفال مُناسبة للبنات.
بطبيعة الأنثى الرومانسية تميل دومًا إلى ألوان البهجة والطاقة والحب، فيأتي في هذه الغرفة الأحمر ليملىء المكان ويشد الانتباه ويعطي التميز في الغرفة، الجدران منقوشة والسقف أبيض يحمل بداخله وحدات الإضاءة البسيطة، إضافة إلى الجدار الذي يحمل مجموعة من الأرفف يُمكن استخدامها لحمل لعب الأطفال أو الكتب الدراسية وعدة مُستلزمات اخرى، مع أرضية من السيراميك الأبيض البسيط.
ويأتي السرير البسيط أبيض اللون الذي يحمل المفارش والوسائد الحمراء، والستائر البيضاء المُرصعة بالورد الصغير التي تُحيط به وتبرز جماله.
يأتي هذا التصميم بألوان مختلفة وسرير مرتفع بسلم لكي تُستخدم المساحة أسفله في عمل مكاتب صغيرة للبنات، وتجمع الغرفة ثلاث سرائر خشبية بيضاء كلها على نفس النسق، وأسفل السرير الجدران ملونة بألوان مختلفة
الزهري الفاتح ، والبنفسجي الفاتح ، والأخضر الليموني بالإضافة إلى الأرضية الخشبية، والمساحات أسفل السرائر بها مكاتب صغيرة وأرفف للوازم الأطفال.
يعتبر اللون الزهري الفاتح اللون المفضل للبنات، وتختلف درجاته في الغرفة من الفاتح إلى الغامق بطريقة جميلة، وسرير حديث صغير، إضافة إلى كرسي بجانب الشباك بستائره البيضاء والزهرية، إلى جانب أن الجدران من اللون البيج الفاتح وأحد هذه الجدران منقوش برسومات صغيرة، تحمل مراّه مُستديرة.
ويأتي في السقف الأبيض اللون وحدات الإضاءة البسيطة باللون الأبيض.
هذا التصميم حتمًا يُناسب غرفة البنات، حيث يعتبر اللون الحنطي من الألوان الهادئة التي تعطي راحة نفسية وقبول للمكان، واستخدامه في هذا التصميم يعطي جمال وهدوء للغرفة، فهي مناسبة لاستخدام البنات، كما أن استخدام مراّه كبيرة يعطي شعور بأن الغرفة واسعة حيث انها صديقة الفتاه، واستخدام اللون الرمادي مع الحنطي يضفي روح من البساطة ويعتبر لون النضج وهو لون محايد وعملي ونزيه.
تتسم هذه الغرفة ببساطة الألوان، واختيار ما يناسب البنات ويعطي روح من الجمال والهدوء للغرفة،حيث اللون الزهري الفاتح الذي يتحد مع اللون البيج في السقف، والشباك الذي يحمل الستائر البسيطة باللون الحنطي، إضافة إلى الجدران المُنقسمة بين اللون الأبيض والبيج، إضافة إلى الرسمة السوداء على شكل أنثى تلعب باليه على الحائط.
والأرضية خشبية عليها سجادة صغيرة من اللون الزهري الفاقع، ورف أبيض اللون، ودولاب من مرايا كبيرة تعطي اتساع للغرفة.
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