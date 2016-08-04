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8 تصميمات لأبواب خارجية مميزة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Linkside, Maxlight Maxlight شبابيك
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بالتأكيد أول ما تبحث عنه في اختيارك لباب منزلك هو المتانة والصلابة اللتان ستوفران لك الأمان والحماية، ولهذا يلجأ الكثيرون للأبواب المصفحة، إلا أن أهمية باب المنزل لا تقتصر على عنصر الحماية فقط ولكنها أيضا مصدر الانطباع الأول عما يوجد داخل المنزل، وكما يقولون ’الكتاب يبان من عنوانه’، نحن في هوميفاى نعتقد بأن ’البيت يبان من بابه’ الذي حتما سيعكس شخصيتك وذوقك في اختيارك للأثاث بالداخل. تعالوا نستعرض سويا مجموعة من التصميمات المختلفة لأبواب خارجية ستلهمك بالتأكيد في اختيارك لباب منزلك المستقبلي.

1- باب عصري

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

اعتدنا منذ الصغر على أبواب المنازل المزخرفة سواء بالألوان أو الخشب المحفور، إلا أن هذا الباب يختلف كثيرا عن تصوراتنا، فمثلا لم يعتمد على المفصلات التقليدية التي تربط الباب بالحائط، هنا مثلا الباب له محور ارتكاز يستطيع من خلاله الحركة يمينا ويسارا. 

جاء تصميم الباب نفسه خاليا من أي زخارف أو محفورات اللهم إلا اربع خطوط صماء محفورة بشكل أفقي لكسر الملل، إلا أن الشعور بالحيوية هنا كان على عاتق الجانب الزجاجي الثابت بالمدخل والذي رسم عليه بشكل تفريغي شكل شجرة يتساقط أوراقها عاكسا بذلك الخلفية بالخارج،  أما حجم الباب الكبير نسبيا يعطي انطباعا بالرحابة والاتساع داخل المنزل.

2- باب بناية

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تصميم هذا الباب يشبه التصميم السابق في التنقية، إلا إنه يتناسب أكثر كباب بناية أو مبنى سكني لسهوله حركته بانسيابية. جمال التصميم هنا ينبع من التنوع في استخدام الخامات، فالباب مكون من إطار خشبي بداخله لوح زجاجي أبيض، ليتناغم من الإطار الحجري الأبيض الذي يغلف الباب.

3- أناقة بالإضاءة

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

الاهتمام بإضاءة الباب الخارجي للمنزل مهما للغاية، ويلا يتلفت لها الكثير، في هذا تصميم هذا الباب الرائع، اعطي المصمم مزيد من الاهتمام بالإضاءة حول الباب بالكامل، ولم يكتفي بذلك بل أضاف خط إضاءة أفقي بطول الممر أمام البيت. اللون المعدني للباب تناغم بسلاسة مع خامات بناء واجهة المنزل، كما أنه يعطي انطباعا قويا بأن بعملية أصحاب ذا المنزل واعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة بشكلٍ كبير.

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4- بسيط وغير تقليدي

Casa Condomínio Quintas do Morro - Nova Lima (MG), Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas شبابيك
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

يتبع تصميم هذا الباب النمط التبسيطي، والذي يستبعد كل ما هو زائد، معتمدا على مبدأ ’الأقل هو الأكثر’ والأهم هنا العملية، فجاء الباب بسيطا للغاية في تصميمه، مدعوما بمقابض محفورة. إلا أن أكثر ما يميز هذا الباب و لونه الأحمر الجريء واللافت للنظر.

5- تمرد على التقليدية

Villa Dechets, Frédéric TABARY Frédéric TABARY شبابيك خشب Multicolored
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

أول ما ستقع عينيك على هذا الباب حتما سيعلق بذاكرتك،فخامة الباب الخشبية، وتصميمه جاء تقليدي للغاية، إلا أن عشوائية طلاء الباب من الخارج باللون الأزرق الفاتح تجبرك على تذوق الإبداع به، وتمنحك شعورا بأن صاحب هذا المنزل حتما هو شخص متمرد على التقاليد.

6- فخامة وعراقة

homify شبابيك خشب نقي Wood effect
homify

homify
homify
homify

أما إذا كنت ممن يبحثون عن الفخامة والعراقة فسيعجبك كثيرا هذا الباب، الذي يمنحك شعورا بأنك على وشك الدخول لقلعة. التصميم القبابي للباب يعزز الشعور بالعراقة والقدم، ويتناغم مع وحدات الإضاءة على جانبي الباب.

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7- بهجة

doors, tim germain furniture designer/maker tim germain furniture designer/maker شبابيك و أبوابأبواب
tim germain furniture designer/maker

doors

tim germain furniture designer/maker
tim germain furniture designer/maker
tim germain furniture designer/maker

هذا الباب مبهج للغاية، أعجبني كل تفاصيله، بداية من ألوان قطع الزجاج المعشق والتي حتما ستضيف جوا من البهجة والحيوية داخل المنزل بسبب آشعة الشمس الملونة التي ستكسوا المنزل، مرورا بتنوع الأشكال على الباب لتجمع بين المنحيات والأشكال حادة الزوايا، نهاية باللون البيج الهادئ لخشب الباب، حتما صاحب هذا الباب هو شخص عاشق للألوان.

ميزة هذا الباب هو أنك تستطيع تجديده حينما تريد، فقط قم بتغير مجموعة الألوان المتداخلة للزجاج المعشق، وسيكون لديك باب جديد كليا.

8- جمال وبساطة تكلفة

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة المعيشة أبلكاش Brown
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

جمع هذا التصميم بين عراقة الخشب وعصرية التصميم، وبساطة التكلفة حيث صنعت الطبقة الخارجية من الباب من الأبلكاش.

جمال تصميم الباب ينبع من تدرج ألوان الخطوط الأفقية بين البني الفاتح والغامق، وتداخلها مع الخطوط الرأسية البيضاء التي تبرز ذلك الخط الراسي في منتصف الباب.

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