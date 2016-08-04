8 تصميمات لأبواب خارجية مميزة

اعتدنا منذ الصغر على أبواب المنازل المزخرفة سواء بالألوان أو الخشب المحفور، إلا أن هذا الباب يختلف كثيرا عن تصوراتنا، فمثلا لم يعتمد على المفصلات التقليدية التي تربط الباب بالحائط، هنا مثلا الباب له محور ارتكاز يستطيع من خلاله الحركة يمينا ويسارا.

جاء تصميم الباب نفسه خاليا من أي زخارف أو محفورات اللهم إلا اربع خطوط صماء محفورة بشكل أفقي لكسر الملل، إلا أن الشعور بالحيوية هنا كان على عاتق الجانب الزجاجي الثابت بالمدخل والذي رسم عليه بشكل تفريغي شكل شجرة يتساقط أوراقها عاكسا بذلك الخلفية بالخارج، أما حجم الباب الكبير نسبيا يعطي انطباعا بالرحابة والاتساع داخل المنزل.