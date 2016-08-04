8 تصميمات لأبواب خارجية مميزة

بالتأكيد أول ما تبحث عنه في اختيارك لباب منزلك هو المتانة والصلابة اللتان ستوفران لك الأمان والحماية، ولهذا يلجأ الكثيرون للأبواب المصفحة، إلا أن أهمية باب المنزل لا تقتصر على عنصر الحماية فقط ولكنها أيضا مصدر الانطباع الأول عما يوجد داخل المنزل، وكما يقولون ’الكتاب يبان من عنوانه’، نحن في هوميفاى نعتقد بأن ’البيت يبان من بابه’ الذي حتما سيعكس شخصيتك وذوقك في اختيارك للأثاث بالداخل. تعالوا نستعرض سويا مجموعة من التصميمات المختلفة لأبواب خارجية ستلهمك بالتأكيد في اختيارك لباب منزلك المستقبلي.
اعتدنا منذ الصغر على أبواب المنازل المزخرفة سواء بالألوان أو الخشب المحفور، إلا أن هذا الباب يختلف كثيرا عن تصوراتنا، فمثلا لم يعتمد على المفصلات التقليدية التي تربط الباب بالحائط، هنا مثلا الباب له محور ارتكاز يستطيع من خلاله الحركة يمينا ويسارا.
جاء تصميم الباب نفسه خاليا من أي زخارف أو محفورات اللهم إلا اربع خطوط صماء محفورة بشكل أفقي لكسر الملل، إلا أن الشعور بالحيوية هنا كان على عاتق الجانب الزجاجي الثابت بالمدخل والذي رسم عليه بشكل تفريغي شكل شجرة يتساقط أوراقها عاكسا بذلك الخلفية بالخارج، أما حجم الباب الكبير نسبيا يعطي انطباعا بالرحابة والاتساع داخل المنزل.
تصميم هذا الباب يشبه التصميم السابق في التنقية، إلا إنه يتناسب أكثر كباب بناية أو مبنى سكني لسهوله حركته بانسيابية. جمال التصميم هنا ينبع من التنوع في استخدام الخامات، فالباب مكون من إطار خشبي بداخله لوح زجاجي أبيض، ليتناغم من الإطار الحجري الأبيض الذي يغلف الباب.
الاهتمام بإضاءة الباب الخارجي للمنزل مهما للغاية، ويلا يتلفت لها الكثير، في هذا تصميم هذا الباب الرائع، اعطي المصمم مزيد من الاهتمام بالإضاءة حول الباب بالكامل، ولم يكتفي بذلك بل أضاف خط إضاءة أفقي بطول الممر أمام البيت. اللون المعدني للباب تناغم بسلاسة مع خامات بناء واجهة المنزل، كما أنه يعطي انطباعا قويا بأن بعملية أصحاب ذا المنزل واعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة بشكلٍ كبير.
اقرأ أيضا: لأن الإضاءة سحر كل بيت.. لا تستهيني بها!
يتبع تصميم هذا الباب النمط التبسيطي، والذي يستبعد كل ما هو زائد، معتمدا على مبدأ ’الأقل هو الأكثر’ والأهم هنا العملية، فجاء الباب بسيطا للغاية في تصميمه، مدعوما بمقابض محفورة. إلا أن أكثر ما يميز هذا الباب و لونه الأحمر الجريء واللافت للنظر.
أول ما ستقع عينيك على هذا الباب حتما سيعلق بذاكرتك،فخامة الباب الخشبية، وتصميمه جاء تقليدي للغاية، إلا أن عشوائية طلاء الباب من الخارج باللون الأزرق الفاتح تجبرك على تذوق الإبداع به، وتمنحك شعورا بأن صاحب هذا المنزل حتما هو شخص متمرد على التقاليد.
أما إذا كنت ممن يبحثون عن الفخامة والعراقة فسيعجبك كثيرا هذا الباب، الذي يمنحك شعورا بأنك على وشك الدخول لقلعة. التصميم القبابي للباب يعزز الشعور بالعراقة والقدم، ويتناغم مع وحدات الإضاءة على جانبي الباب.
هذا الباب مبهج للغاية، أعجبني كل تفاصيله، بداية من ألوان قطع الزجاج المعشق والتي حتما ستضيف جوا من البهجة والحيوية داخل المنزل بسبب آشعة الشمس الملونة التي ستكسوا المنزل، مرورا بتنوع الأشكال على الباب لتجمع بين المنحيات والأشكال حادة الزوايا، نهاية باللون البيج الهادئ لخشب الباب، حتما صاحب هذا الباب هو شخص عاشق للألوان.
ميزة هذا الباب هو أنك تستطيع تجديده حينما تريد، فقط قم بتغير مجموعة الألوان المتداخلة للزجاج المعشق، وسيكون لديك باب جديد كليا.
جمع هذا التصميم بين عراقة الخشب وعصرية التصميم، وبساطة التكلفة حيث صنعت الطبقة الخارجية من الباب من الأبلكاش.
جمال تصميم الباب ينبع من تدرج ألوان الخطوط الأفقية بين البني الفاتح والغامق، وتداخلها مع الخطوط الرأسية البيضاء التي تبرز ذلك الخط الراسي في منتصف الباب.