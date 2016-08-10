7 انماط مختلفة للحمام البسيط

هل فكرت يومًا في أن الحمام في منزلك يجب وأن يكون المكان الأكثر راحة؟ لا يهم إن كان الحمام مليء بالديكورات والإكسسورات الكثيرة، ولكن ما يهم حقًا هو أن يكون حمامك أكثر راحة، وهذا ما يعتمد عليه التصميم العصري للحمام الكوري.
ولأن الحداثة والبعد عن التقليدية مطلبنا، فنحن نقدم لك كل جديد، إذ أن هذا التقرير يعطيك 7 أنماط مختلفة للحمام الكوري المريح.
النموذج الأول.. في هذا التصميم نجد الحمام مُضي وله أكثر من شباك بستائر حاجبة للضوء، حيث يعطي ذلك إمكانية أكثر في تهوية المكان، وهذا النمط الكوري البسيط يعتمد على الألوان الفاتحة في تصميمه، حيث الأرضية والجدران من السيراميك الأبيض المنقوش، إلى جانب الرف السيراميكي الذي يحمل أدوات الحمام، والمُرصع بالمرايا من الجانب، ويخرج منه الحوض المصنوع من السيراميك البسيط غير المنقوش، لنجد أن اللون الأبيض يغلب على الحمام حيث أنه لون مُحايد ومُضيء غير مُرهق للعين، وربما يساعد على الاستجمام.
النموذج الثاني.. نجد في هذا التصميم الغرفة زجاجية مغلقة للاستحمام، تنفصل عن بقية أجزاء الحمام، والسيراميك أبيض غير منقوش، كما توجد في الواجهة مراّة كبيرة موجود فوقها وحدات إضاءة بسيطة تعطي إضاء خافتة في سقف أسمنتي أبيض، فقد يميل الحمام إلى الرومانسية والبساطة، إلى جانب ذلك فإنه يوجد رف أسود يحمل حوضين بكلٍ منها صنبور مياه صغير.
النموذج الثالث.. يأتي هذا التصميم ليوضح لنا أن حوض الاستحمام ليس بالضرورة وجوده داخل الحمام نفسه، وربنا يكون هو غرفة منفصله تأتي وظيفتها فقط للاستجمام، وهذا التصميم الكوري يصور لنا غرفة بأرضية خشبية وجدران سيراميكية باللون البني الغامق والفاتح، إلى جانب السقف أبيض اللون بوحدات إضاءة صغيرة، إضافة إلى الشباك الكبير الذي يسمح بمرور الضوء للمكان، كما أن الحوض نفسه من السيراميك الأبيض البسيط.
النموذج الرابع.. لا تقف التصميمات الكورية عند التصميمات السيراميكية المعتادة، بل أن الأثاث الخشبي في الحمام يعطي فخامة وحداثة أكثر، حيث استخدم هذا التصميم دولابًا خشبيًا بأعلاه الحوض السيراميكي الأبيض، ومجموعة من الأرفف الخشبية التي يمكن أن تحمل أدوات الحمام، حيث الجدران من السيراميك الرمادي والأرضية من السيراميك الأسود.
بالإضافة إلى انفصال ركن الاستحمام ببابٍ زجاجي ، والمرحاض من السيراميك الأبيض، كما أن الحمام يتمتع بسقف خشبي بوحدات إضاءة بسيطة تعطي إضاءة خافتة في الحمام.
النموذج الخامس.. يأتي هذا التصميم ليناسب المساحات الصغيرة، بحيث يعتمد على حوض الاستحمام التقليدي ووصنبور المياه بالحوض الخاص به من السيراميك الأبيض اللون، وفي الواجهة توجد مراّه مستديرة، إلى جانب شباكين بجانب بعضهما يسمحان بدخول الهواء بطريقة جيدة في المكان.
النموذج السادس.. في هذا التصميم يعتبر الحمام بمساحة صغيرة، إلا إنه منظم بشكل جيد، حيث الأرضية السيراميكية السوداء، والجدران من السيراميك الأبيض مع صف من السيراميك الأسود بمنتصفه، وحوض الوجه العادي من الزجاج الشفاف بشكل مميز وبسيط وتعلوه مراّه كبيرة، إلى جانب المرحاض الذي يأتي في اّخر الحمام باللون الأسود، ويأتي حوض الاستحمام في الجانب الأيسر من الحمام من السيراميك الأبيض إلى جانب الستارة البيضاء التي تحجبه عن بقية الحمام.
النموذج السابع.. يعتمد هذا التصميم على الأثاث الخشبي للحمام، حيث الأرضية الخشبية والأرفف التي تحمل أحواض الوجه من الخشب، إضافة إلى عدة أدراج في الأسفل يمكن أن تحمل لاوازم الحمام، ويعلوها المرايا المستديرة، ووحدات الإضارة البسيطة، كما أن المرحاض من السيراميك الأبيض، إلى جانب غرفة الاستحمام المغلقة بزجاج شفاف يفصلها عن المرحاض وبقية أجزاء الحمام.
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