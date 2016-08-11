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اعرف غرفة نومك من برج ميلادك !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
shinagawa, 夏水組 夏水組 غرفة نوم
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يحصر العديد أهمية الأبراج الفلكيه في التنجيم و التنبؤ بالمستقبل ، ويروا أنها تقتصرعلى ما يسمى بحظك اليوم . و المتبقى يعتقد أنها كلام فارغ لأنه لا يؤمن بإمكانية معرفة المستقبل ، و لكن الأبراج الفلكيه تعدت أهميتها كل هذا ، و تكمن فائدتها الكبيره في معرفة جوانب شخصيتك ، و صفاتك و صفات الآخر لتعامل أفضل بين الناس . فالإنسان لا يعيش وحده في الطبيعه بل يتأثر بها و يؤثر فيها ، لذا ليس من المستبعد أن تؤثر حركة الأجرام السماويه فينا بصورة ما ، كما يقول علماء الفلك . و نحن في homify نهتم دائما بمساعدتك في إختيار ما يناسبك من التصاميم العصريه ، لذا سوف نخبرك اليوم ما الطابع و النمط الذي يمكنك اتباعه في غرفة نومك ، لتتلائم مع صفات وميول برجك .

1- الحمل : حماس و قدرة على التحمل ..

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel غرفة نومأسرة نوم
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

الحمل برج ناري معروف بحماسه ، و طاقته المتقده على الدوام . كما أنه شديد الثقه في نفسه و يحب دائماً كل ما هو عملى ليتناسب مع حياته المشتعله بكثرة النشاطات التى ينخرط فيها . ولذلك فالأثاث الخشبي ذو المظهر الأنيق و العملى ، يتناسب كثيرا مع شخصية الحمل ، وخاصة إن كان يتميز بعمليه شديده من خلال درج التخزين الذكي أسفله . مع ديكورات بالرمادي و الأسود و التى يتخللها اللون الأصفر الذي يعبر عن الغيره الشديده و حب الإمتلاك وهما من أبرز صفات الحمل .

2-الثور : عاطفى و لكنه يلتزم بالقوانين ..

CIACCI CLASSIC, Ciacci Ciacci غرفة نومأسرة نوم
Ciacci

CIACCI CLASSIC

Ciacci
Ciacci
Ciacci

شخصية الثور عنيده إلى أبعد حد ، و يوظف عِنده في تحقيق أحلامه و إصراره على النجاح و الوصول إلى المراكز المرموقه . لكنه دائما ما يواجه مشكلة عدم القدره على التأقلم مع التغييرات الجديده ، فتلاحظ دائما التزامه بالتقاليد و القوانين . لذا فالتصميم الكلاسيكي باللون الذهبي المعدني اللامع ، يجمع بين حبه للكلاسيكيه و إظهار الثروه التى يتصف بهما . و وجود مدفأه تضفى رومانسيه حالمه على الغرفه تتناسب مع عاطفته الجياشه و حبه للجو العائلي .

3- الجوزاء : السعاده و الكآبه في آنِ واحد !

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion غرفة نوم
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

يتسم الجوزاء بانه شخصيتان معا ، متقلب المزاج ، و كثير التحول . قد تظهر السعاده على وجه مع لمحه خاطفه من الكآبه ، و قد تتملكه العصبيه بعدما يعبر لك عن حبه . و هذا التصميم الإنتقائي الذي يشع بالمتناقضات يناسبه إلى حد كبير ، فنلاحظ أن السرير المكون من هيكل خشبي معاد تدويره معلق في السقف بواسطة حبال متينه ، بجواره مصباح من الكريستال الثمين . و الأغطيه البيضاء التى توحي بالسلام النفسي و التفاؤل ، بجانب حائط من الطوب الأحمر الخالي من الطلاء ليؤدي دور الجانب المظلم من شخصية البرج .

4- السرطان : الغموض و السحر ..

Mobili in stile Shabby Chic, Mobilinolimit Mobilinolimit غرفة نومأسرة نوم
Mobilinolimit

Mobilinolimit
Mobilinolimit
Mobilinolimit

السرطان شخصيه غامضه ، تتميز بالإنطواء و الهدوء الشديد ، لكن هدوءه إلى حد كبير من نوع الهدوء الذي يسبق العاصفه . فهو مسالم و هاديء في الغالب ،  ولكنه يتحول لوحش كاسر شديد العصبيه إذا ما تعديت على حقوقه أو تعديد حدوده الشخصيه . و السرطان بصفه عامه يحب دراسه جميع خطواته فى الحياه ، و يريد دائما البقاء في المنطقة الآمنه ، لذا فتصميم بألوان حياديه مع ستائر رومانسيه متدليه من جوانب السرير ، تلائم كثيرا الشخصيه الغامضه و الرومانسيه لبرج السرطان الحالم .

5- الأسد : البرج الملكي ..

OPERA COLLECTION, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist غرفة نومأسرة نوم
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OPERA COLLECTION

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

الأسد خلق ليسيطر و يقود ،  شخصيه واثقه و معتده بنفسها ، تعشق الزعامه و المظاهر . نقية و نبيلة الدوافع ، و لكن قد يفهم الآخرون أنه مستبد . سريع الغضب و سهل الرضا ، مندفع في تصرفاته و جامح فى عواطفه . قد يغمرك حنانا أو يغرقك في الكراهيه لا حل وسط لديه . و هذا السرير بتصميم ملكي ناعم و وثير ،  بلون البستاج الذي يعبر عن الحريه ، و منضده جانبيه مطلية باللون الذهبي لفخامه مميزه بدون مبالغه ، أثاث بسيط لكنه من خامات فاخره مما يناسب الأسد الذي يتمتع بالواقعيه و الإتزان فى خياراته .

6- العذراء : شديد النظام ، لا يؤمن بالصُدف !

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

العذراء محب للتنظيم ، يؤمن أن لكل فعل رد فعل ، و لا يوجد ما هو مجرد صدفه ، بل كل شيء مقدر بسبب . لذا فهو لا يتيح الفرص لحدوث الصدف أبداً و يرتب لكل شيء . حيوي و يبحث عن المثاليه، و كما نرى في هذه الغرفه نرى السرير مريح و جميل ، وسائده مرتبه بعنايه و بحرص شديد ، و نلاحظ الكثير من أماكن التخزين لذا فلا توجد أي فرصه للفوضى أن تدخل في المكان و بهذا لا يحدث أي شيء لا يتوقعه برج العذراء .

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7- الميزان : عاشق للفنون ..

VIlla in Doha, Scultura & Design S.r.l. Scultura & Design S.r.l. غرفة نوم
Scultura &amp; Design S.r.l.

Scultura & Design S.r.l.
Scultura &amp; Design S.r.l.
Scultura & Design S.r.l.

الميزان عاشق للفنون و الأشياء المزخرفه بعنايه ، كما أنه محب للعائله . وأشخاص هذا البرج أيضاً متحفظون بأحاديثهم . لا يشطحون بأفكارهم أو تصرفاتهم ولكن يتميزوا بعقل و حكمه واضحين لمن يعرفهم . لذا فغرفه بجدران مزخرفه تناسب الميزان الشغوف بالفن و اللون البترولي و الأخضر ضروري لتوفير الدفء الحسي الذي ينشده ، و تعتبرالفخامه التى تشمل الغرفه ناتج طبيعي لحب النجاح الذي يسيطر عليه .

8- العقرب : الجوهر قبل المظهر ..

SUPER STORAGE BEDS, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist غرفة نومأسرة نوم
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

دائما ما يحيط العقرب نفسه بهالة ساحره من الأسرار و الكتمان ، لذا فالجميع يتشوق للتقرب إليه أكثر . كما أنه يكره الأشياء المعقده و يفضل الأشياء الواضحه و البسيطه عليها . و الغرفه في الصوره أنيقه بسيطة التفاصيل ، تحتوى على جميع وسائل الراحه بالرغم من عدم ازدحامها . فنرى كرسي مريح بجوانب مبطنه  ، و مصباح لإضاءه مضاعفه و طاولة جانبيه لوضع الكتب و المشروب ، و سرير مريح بتصميم ذكي لتخزين الكثير من الأغراض .

9- القوس : جريء و متفائل ..

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

التفاؤل و العاطفه يسيطران على برج القوي ، و برغم أنه يبدو للوهله الأولى منطوى و هاديء ، إلا أنه سرعان ما يغير فكرتك عنه ، و يفاجئك بالجرأه و الشجاعه . اختيار ألوان صارخه و دافئه مثل البرتقالي و الأصفر و الأحمر في تصميم هذه الغرفه يعبر كثيراً عن شخصية القوس الجامحه و الطموحه ، فالحياه بالنسبه له ممكنه لا حدود أو مستحيلات .

10 – الجدي : يفرض نفسه و لا تتحكم فيه الموضه !

Country Resort, Roberto Catalini Int. Designer Roberto Catalini Int. Designer غرفة نوم
Roberto Catalini Int. Designer

Roberto Catalini Int. Designer
Roberto Catalini Int. Designer
Roberto Catalini Int. Designer

الجدي يصنع طريقته الخاصه و يتبعها ،  لا تؤثر فيه صيحات الموضه أو تؤثر على قراراته . و هو عنيد إلى حد كبير و  واثق من نفسه ، لذا فهو صارم في قراراته ولا يتراجع عنها بسهوله . و في الصوره نجد أن الغرفه تتبع أسلوباً خاص في الجمال ، فالسقف خشبي عتيق و الجدران بطلاء أبيض رائع و تم ترك جزء بدون طلاء ليظهر مظهر الطوب الأصلي و إعطاء الإيحاء بأنه الطلاء قد تلف من هذا الجزء ليعطي روح حقبه زمنيه عتيقه تتناسب مع السرير المعدني المزخرف ، و تؤكد أن للجدي ذوقاً فريداً من نوعه .

11- الدلو : يحب التجديد و يرفض القديم ..

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة نوم
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

الدلو باحث دائم عن التجديد و التغيير ، فالحدائه بالنسبة له غايه و ليس وسيله . يتمرد على التقاليد و العادات الباليه ، و يحب الإنفتاح و المرح و الحياه . لذا تناسبه كثيراً الغرف على التصميم العصري و المزوده بوسائل الراحه و التكنولوجيا بعيدا عن الألوان و الزخارف التقليديه .

12- الحوت : مليء بالتناقضات !

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design غرفة نومأسرة نوم
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

شخصية الحوت بالرغم من شهرتها بالكرم و التسسامح و نشر الحب ، إلا أنها معقده نوعاً ما و صعبة الفهم . فهو ينجرف كثيراً وراء أحلامه البعيده  و ينفصل عن الواقع ، بالرغم من تحمله للمسئوليه و الواجبات و مساعدة الآخرين .و هذه الغرفه من  بسرير مميز و عصري ،  تقبع خلفه لوحه عتيقه من العصور القديمه ! تنصهر فيها التقاليد و الخيال معاً لتعبر عن الحوت المميز !

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