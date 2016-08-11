اعرف غرفة نومك من برج ميلادك !

يحصر العديد أهمية الأبراج الفلكيه في التنجيم و التنبؤ بالمستقبل ، ويروا أنها تقتصرعلى ما يسمى بحظك اليوم . و المتبقى يعتقد أنها كلام فارغ لأنه لا يؤمن بإمكانية معرفة المستقبل ، و لكن الأبراج الفلكيه تعدت أهميتها كل هذا ، و تكمن فائدتها الكبيره في معرفة جوانب شخصيتك ، و صفاتك و صفات الآخر لتعامل أفضل بين الناس . فالإنسان لا يعيش وحده في الطبيعه بل يتأثر بها و يؤثر فيها ، لذا ليس من المستبعد أن تؤثر حركة الأجرام السماويه فينا بصورة ما ، كما يقول علماء الفلك . و نحن في homify نهتم دائما بمساعدتك في إختيار ما يناسبك من التصاميم العصريه ، لذا سوف نخبرك اليوم ما الطابع و النمط الذي يمكنك اتباعه في غرفة نومك ، لتتلائم مع صفات وميول برجك .
الحمل برج ناري معروف بحماسه ، و طاقته المتقده على الدوام . كما أنه شديد الثقه في نفسه و يحب دائماً كل ما هو عملى ليتناسب مع حياته المشتعله بكثرة النشاطات التى ينخرط فيها . ولذلك فالأثاث الخشبي ذو المظهر الأنيق و العملى ، يتناسب كثيرا مع شخصية الحمل ، وخاصة إن كان يتميز بعمليه شديده من خلال درج التخزين الذكي أسفله . مع ديكورات بالرمادي و الأسود و التى يتخللها اللون الأصفر الذي يعبر عن الغيره الشديده و حب الإمتلاك وهما من أبرز صفات الحمل .
شخصية الثور عنيده إلى أبعد حد ، و يوظف عِنده في تحقيق أحلامه و إصراره على النجاح و الوصول إلى المراكز المرموقه . لكنه دائما ما يواجه مشكلة عدم القدره على التأقلم مع التغييرات الجديده ، فتلاحظ دائما التزامه بالتقاليد و القوانين . لذا فالتصميم الكلاسيكي باللون الذهبي المعدني اللامع ، يجمع بين حبه للكلاسيكيه و إظهار الثروه التى يتصف بهما . و وجود مدفأه تضفى رومانسيه حالمه على الغرفه تتناسب مع عاطفته الجياشه و حبه للجو العائلي .
يتسم الجوزاء بانه شخصيتان معا ، متقلب المزاج ، و كثير التحول . قد تظهر السعاده على وجه مع لمحه خاطفه من الكآبه ، و قد تتملكه العصبيه بعدما يعبر لك عن حبه . و هذا التصميم الإنتقائي الذي يشع بالمتناقضات يناسبه إلى حد كبير ، فنلاحظ أن السرير المكون من هيكل خشبي معاد تدويره معلق في السقف بواسطة حبال متينه ، بجواره مصباح من الكريستال الثمين . و الأغطيه البيضاء التى توحي بالسلام النفسي و التفاؤل ، بجانب حائط من الطوب الأحمر الخالي من الطلاء ليؤدي دور الجانب المظلم من شخصية البرج .
السرطان شخصيه غامضه ، تتميز بالإنطواء و الهدوء الشديد ، لكن هدوءه إلى حد كبير من نوع الهدوء الذي يسبق العاصفه . فهو مسالم و هاديء في الغالب ، ولكنه يتحول لوحش كاسر شديد العصبيه إذا ما تعديت على حقوقه أو تعديد حدوده الشخصيه . و السرطان بصفه عامه يحب دراسه جميع خطواته فى الحياه ، و يريد دائما البقاء في المنطقة الآمنه ، لذا فتصميم بألوان حياديه مع ستائر رومانسيه متدليه من جوانب السرير ، تلائم كثيرا الشخصيه الغامضه و الرومانسيه لبرج السرطان الحالم .
الأسد خلق ليسيطر و يقود ، شخصيه واثقه و معتده بنفسها ، تعشق الزعامه و المظاهر . نقية و نبيلة الدوافع ، و لكن قد يفهم الآخرون أنه مستبد . سريع الغضب و سهل الرضا ، مندفع في تصرفاته و جامح فى عواطفه . قد يغمرك حنانا أو يغرقك في الكراهيه لا حل وسط لديه . و هذا السرير بتصميم ملكي ناعم و وثير ، بلون البستاج الذي يعبر عن الحريه ، و منضده جانبيه مطلية باللون الذهبي لفخامه مميزه بدون مبالغه ، أثاث بسيط لكنه من خامات فاخره مما يناسب الأسد الذي يتمتع بالواقعيه و الإتزان فى خياراته .
العذراء محب للتنظيم ، يؤمن أن لكل فعل رد فعل ، و لا يوجد ما هو مجرد صدفه ، بل كل شيء مقدر بسبب . لذا فهو لا يتيح الفرص لحدوث الصدف أبداً و يرتب لكل شيء . حيوي و يبحث عن المثاليه، و كما نرى في هذه الغرفه نرى السرير مريح و جميل ، وسائده مرتبه بعنايه و بحرص شديد ، و نلاحظ الكثير من أماكن التخزين لذا فلا توجد أي فرصه للفوضى أن تدخل في المكان و بهذا لا يحدث أي شيء لا يتوقعه برج العذراء .
الميزان عاشق للفنون و الأشياء المزخرفه بعنايه ، كما أنه محب للعائله . وأشخاص هذا البرج أيضاً متحفظون بأحاديثهم . لا يشطحون بأفكارهم أو تصرفاتهم ولكن يتميزوا بعقل و حكمه واضحين لمن يعرفهم . لذا فغرفه بجدران مزخرفه تناسب الميزان الشغوف بالفن و اللون البترولي و الأخضر ضروري لتوفير الدفء الحسي الذي ينشده ، و تعتبرالفخامه التى تشمل الغرفه ناتج طبيعي لحب النجاح الذي يسيطر عليه .
دائما ما يحيط العقرب نفسه بهالة ساحره من الأسرار و الكتمان ، لذا فالجميع يتشوق للتقرب إليه أكثر . كما أنه يكره الأشياء المعقده و يفضل الأشياء الواضحه و البسيطه عليها . و الغرفه في الصوره أنيقه بسيطة التفاصيل ، تحتوى على جميع وسائل الراحه بالرغم من عدم ازدحامها . فنرى كرسي مريح بجوانب مبطنه ، و مصباح لإضاءه مضاعفه و طاولة جانبيه لوضع الكتب و المشروب ، و سرير مريح بتصميم ذكي لتخزين الكثير من الأغراض .
التفاؤل و العاطفه يسيطران على برج القوي ، و برغم أنه يبدو للوهله الأولى منطوى و هاديء ، إلا أنه سرعان ما يغير فكرتك عنه ، و يفاجئك بالجرأه و الشجاعه . اختيار ألوان صارخه و دافئه مثل البرتقالي و الأصفر و الأحمر في تصميم هذه الغرفه يعبر كثيراً عن شخصية القوس الجامحه و الطموحه ، فالحياه بالنسبه له ممكنه لا حدود أو مستحيلات .
الجدي يصنع طريقته الخاصه و يتبعها ، لا تؤثر فيه صيحات الموضه أو تؤثر على قراراته . و هو عنيد إلى حد كبير و واثق من نفسه ، لذا فهو صارم في قراراته ولا يتراجع عنها بسهوله . و في الصوره نجد أن الغرفه تتبع أسلوباً خاص في الجمال ، فالسقف خشبي عتيق و الجدران بطلاء أبيض رائع و تم ترك جزء بدون طلاء ليظهر مظهر الطوب الأصلي و إعطاء الإيحاء بأنه الطلاء قد تلف من هذا الجزء ليعطي روح حقبه زمنيه عتيقه تتناسب مع السرير المعدني المزخرف ، و تؤكد أن للجدي ذوقاً فريداً من نوعه .
الدلو باحث دائم عن التجديد و التغيير ، فالحدائه بالنسبة له غايه و ليس وسيله . يتمرد على التقاليد و العادات الباليه ، و يحب الإنفتاح و المرح و الحياه . لذا تناسبه كثيراً الغرف على التصميم العصري و المزوده بوسائل الراحه و التكنولوجيا بعيدا عن الألوان و الزخارف التقليديه .
شخصية الحوت بالرغم من شهرتها بالكرم و التسسامح و نشر الحب ، إلا أنها معقده نوعاً ما و صعبة الفهم . فهو ينجرف كثيراً وراء أحلامه البعيده و ينفصل عن الواقع ، بالرغم من تحمله للمسئوليه و الواجبات و مساعدة الآخرين .و هذه الغرفه من بسرير مميز و عصري ، تقبع خلفه لوحه عتيقه من العصور القديمه ! تنصهر فيها التقاليد و الخيال معاً لتعبر عن الحوت المميز !
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