بالرغم من أن الحمام من اهم الفراغات الخاصة التى يجب أن تجد اهتمام كبير إلا أنه لا يحظى بقدر كاف من الديكور ولانه فراغ بسيط سهل فإن تصميمه لا يحتاج تكاليف لتجهيزه بشكل راقي وجميل…
إليك هذه الافكار تساعدك على تحقيق حمام راقى غير مكلف :
3- وأيضا لون وحدات التخزين الموجودة يجب أن يكون متناسق مع اللون المستخدم في الحوائط ..
الأرضيات :
1- عند اختيارك أرضية الحمام ستجد أنواع متعددة وأسعارها تتراوح ما بين كل المستويات، وتتنوع أيضا ما بين النقوش والزخارف والأشكال الخشبية وأيضا في الخامات المستخدمة ..
2- عليك باختيار الأرضية طويلة العمر وذات نقوش تتناسق مع طلاء حوائط الفراغ، وأيضا ما يحقق لك التكلفة المطلوبة..
الإضاءة:
- لا شك ان الإضاءة ومزجها مع اللون المستخدم في حوائط الحمام تؤثر بشكل مباشر على تصميم الفراغ، وبما أن تغيير الاضاءة غير مكلف فإنه ليس امرا صعبا ويضيف احساس بالاتساع…
1- الإضاءة المستخدمة قديما مثل الفلورسنت غير جذابة وتغييرها عامل رئيسي في احساس الراحة والاشراق…
2- بمجرد تغيير نوع الإضاءة وشكلها وأيضا تغيير اللون المستخدم والخامة في الحوائط، سيتحول حمامك إلى فراغ رائع وجذاب ومتألق ..
3- ومع تطور عالم الديكور يوجد مجموعات كبيرة ومتنوعة من تركيبات الإضاءة غير مكلفة، وننصح ايضا بالإضاءة الجانبية والمعلقة لتساعد على نشر الضوء في الفراغ..
أعمال فنية بحمامك الخاص:
1- لديك العديد من الاختيارات الجريئة من ألوان السيراميك، ألوان متعددة او أشكال هندسة متناسقة ..
2- لتضع لمستك الفنية بحمامك الخاص عليك بورق الحائط المقاوم للماء، ستجده متوافر بالاسواق باسعار غير مكلفة، حيث أنه له تأثير بصري قوي وله إطلالة فريدة…
3- هناك أيضا أفكار أخرى مثل اللوحة الفنية المصممة على السيراميك، وستجدها في أكثر من شركة منتجة والآن تتوافر امكانية طبع لوحة خاصة بك أو من اختيارك…
4- ومن الممكن أيضا اضافة مرآة أنيقة مناسبة لنوع الديكور المستخدم ..
5- وحين يكون مزيج بين لوحة فنية جريئة ومرآة أنيقة ذات تصميم خاص، يضيف للتصميم جنون وجاذبية خاصة…
6- يمكن أن نصنع من مواسير التغذية قطعة فنية تزين حمامك ، فاختيار الطلاء المناسب فقط يجعلها إضافة جميلة ..
وحدات تخزين :
1- حديثا تم الإضافة لتصميم الحمام وحدات تخزين أنيقة وتتوافر اشكال ومقاسات مختلفة لتتناسب مع مساحة الفراغ واختيار التصميم كما يروق لك .. بإمكانك اضافة ايضا الرفوف وتكوينها بشكل فنى راقي.
اخنيار الألوان :
و فى المراحل النهائيه من تزيين حمامك عليك الاهتمام بالألوان الخاصه لكل ما يضاف فيه مثل :
1- اختيار ألوان المناشف لتتناسق مع طلاء جدران الحمام و أيضا مع ألوان الأرضية ..
2- أما بالنسبه لاختيارك للستائر فعليك اختيار ألوان او نقوش تتماشى مع تصميم حمامك فاذا كان هناك نقوش كبيره على الجدران فعليك اختيار ستائر بدون نقوش او ذات نقوش بسيطة…
3- وعليك أيضا إضافة الزهور الصناعية أو نباتات الظل، فإنها لمسه فنية وتبرز جمالا فى حمامك.
4- يمكنك أيضا اختيار ألوان جريئة تكسر ملل الألوان الحيادية…
-وهكذا حتى تحصل على تصميم ديكور حمام متناسق فى ألوانه ومبهج يشعرك بروعة تزيينه .
الاكسسورات :
- بعد اختيار كل ما سبق بعناية فقد حان الوقت لاضافة الاكسسوارات الخاصة بالحمام فاليك مجموعه من الافكار التى يمكنك اضافتها لتزيين الحمام :
1- بالنسبة لإختيار الأدوات والإكسسوارات الصحية فعليك إختيار لون مناسب للحمام، وستجد كثير من الأنواع والخامات والأشكال، فقط عليك بتحديد نوع التصميم والخامة المناسبة والجودة المطلوبة…
2- سلة المهملات أو للملابس مصنوعه من خشب البامبو اذا كان تصميم ديكور الحمام ذو طابع خشبى فى اختيار الارضيه او اختيار ورق الجدران أو يمكنك إيجاد التناسق بين لون سلة المهملات وخامتها مع الألوان المستخدمه بتصميم ديكور الحمام ليكتمل المنظر الجمالى و الديكور الذى تفضله بحمامك .
3- من الممكن أيضا إضافة الشموع ذات الرائحه العطرة لجعل الحمام ذو طابع رومانسي ومعطر دائما…
4- اضافة أفكار مبتكرة لتحقيق الناحية الوظيفية يعطي جمال آخر للتصميم ..
وبهذه الأفكار تحقق جاذبية وأناقة من غير تكلفة عالية… ويصبح حمامك قطعة فنية خاصة بك