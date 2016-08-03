بالرغم من أن الحمام من اهم الفراغات الخاصة التى يجب أن تجد اهتمام كبير إلا أنه لا يحظى بقدر كاف من الديكور ولانه فراغ بسيط سهل فإن تصميمه لا يحتاج تكاليف لتجهيزه بشكل راقي وجميل…

إليك هذه الافكار تساعدك على تحقيق حمام راقى غير مكلف :