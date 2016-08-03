الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حمام راقى غير مكلف

آية منير آية منير
PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Loading admin actions …

بالرغم من أن الحمام  من اهم الفراغات الخاصة التى يجب أن تجد اهتمام كبير إلا أنه لا يحظى بقدر كاف من الديكور ولانه فراغ بسيط سهل فإن تصميمه لا يحتاج تكاليف لتجهيزه بشكل راقي وجميل…

إليك هذه الافكار تساعدك على تحقيق حمام راقى غير مكلف :

لونك المفضل..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحوائط :

1- بإمكانك اختيار سيراميك أو طلاء جدران الحمام باللون فاتح أو حتى بلون واحد مفضل اليك ثم تحديد اركان الحمام بظل خفيف من لون متناسق مع اللون المستخدم..

وجه لامع !

homify حمام
homify

homify
homify
homify

2- وإذا استخدمت لون واحد عليك باختيار خامة لامعة لإضافة وجه جذاب للفراغ ..

وحدة تخزين ..

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

3-  وأيضا لون وحدات التخزين الموجودة يجب أن يكون متناسق مع اللون المستخدم في الحوائط ..

اختيار جيد ..

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

الأرضيات :

1- عند اختيارك أرضية الحمام ستجد أنواع متعددة وأسعارها تتراوح ما بين كل المستويات، وتتنوع أيضا ما بين النقوش والزخارف والأشكال الخشبية وأيضا في الخامات المستخدمة ..

أرضية جذابة ..

Kinderbad Metro, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

2- عليك باختيار الأرضية طويلة العمر وذات نقوش تتناسق مع طلاء حوائط الفراغ، وأيضا ما يحقق لك التكلفة المطلوبة..

وجه مشرق ..

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الإضاءة:

- لا شك ان الإضاءة ومزجها مع اللون المستخدم في حوائط الحمام تؤثر بشكل مباشر على تصميم الفراغ، وبما أن تغيير الاضاءة غير مكلف فإنه ليس امرا صعبا ويضيف احساس بالاتساع…

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

تغيير بسيط ..

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo حمام
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

1- الإضاءة المستخدمة قديما مثل الفلورسنت غير جذابة وتغييرها عامل رئيسي في احساس الراحة والاشراق…

2- بمجرد تغيير نوع الإضاءة وشكلها وأيضا تغيير اللون المستخدم والخامة في الحوائط، سيتحول حمامك إلى فراغ رائع وجذاب ومتألق ..

إضاءة مبتكرة ..

Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

3- ومع تطور عالم الديكور يوجد مجموعات كبيرة ومتنوعة من تركيبات الإضاءة غير مكلفة، وننصح ايضا بالإضاءة الجانبية والمعلقة  لتساعد على نشر الضوء في الفراغ..

سيراميك ملون !

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أعمال فنية بحمامك الخاص:

1- لديك العديد من الاختيارات الجريئة من ألوان السيراميك، ألوان متعددة او أشكال هندسة متناسقة ..

ورق حائط !

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz حمام
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

2- لتضع لمستك الفنية بحمامك الخاص عليك بورق الحائط المقاوم للماء، ستجده متوافر بالاسواق باسعار غير مكلفة، حيث أنه له تأثير بصري قوي وله إطلالة فريدة…

لمسة فنية ..

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

3- هناك أيضا أفكار أخرى مثل اللوحة الفنية المصممة على السيراميك، وستجدها في أكثر من شركة منتجة والآن تتوافر امكانية طبع لوحة خاصة بك أو من اختيارك…

مرآة أنيقة..

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

4-  ومن الممكن أيضا اضافة مرآة أنيقة مناسبة لنوع الديكور المستخدم ..

جنون أكثر !

Casa da Praia, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design حمام
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

5- وحين يكون مزيج بين لوحة فنية جريئة ومرآة أنيقة ذات تصميم خاص، يضيف للتصميم جنون وجاذبية خاصة…

إعادة تدوير!

Evolution Inmetro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

6- يمكن أن نصنع من مواسير التغذية قطعة فنية تزين حمامك ، فاختيار الطلاء المناسب فقط يجعلها إضافة جميلة  ..

أثاث أنيق ..

ванная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio حمام
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

وحدات تخزين :

1- حديثا تم الإضافة لتصميم الحمام وحدات تخزين أنيقة وتتوافر اشكال ومقاسات مختلفة لتتناسب مع مساحة الفراغ واختيار التصميم كما يروق لك .. بإمكانك اضافة ايضا الرفوف وتكوينها بشكل فنى راقي.

ألوان متناسقة !

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

اخنيار الألوان :

و فى المراحل النهائيه من تزيين حمامك عليك الاهتمام بالألوان الخاصه لكل ما يضاف فيه  مثل :

المفروشات ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

1- اختيار ألوان المناشف لتتناسق مع طلاء جدران الحمام و أيضا مع ألوان الأرضية ..

ستائر مناسبة…

Klimatyczne mieszkanie w starej kamienicy, Project Art Joanna Grudzińska-Lipowska Project Art Joanna Grudzińska-Lipowska حمام
Project Art Joanna Grudzińska-Lipowska

Project Art Joanna Grudzińska-Lipowska
Project Art Joanna Grudzińska-Lipowska
Project Art Joanna Grudzińska-Lipowska

2- أما بالنسبه لاختيارك للستائر فعليك اختيار ألوان او نقوش تتماشى مع تصميم حمامك فاذا كان هناك نقوش كبيره على الجدران فعليك اختيار ستائر بدون نقوش او ذات نقوش بسيطة…

إضافة زهور رقيقة ..

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES حمام
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

3- وعليك أيضا إضافة الزهور الصناعية أو نباتات الظل، فإنها لمسه فنية وتبرز جمالا فى  حمامك.

لمسة جريئة !

homify حمام أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

4- يمكنك أيضا اختيار ألوان جريئة تكسر ملل الألوان الحيادية…

-وهكذا حتى تحصل على تصميم ديكور حمام متناسق فى ألوانه ومبهج يشعرك بروعة تزيينه .

ديكوريات ..

homify حمام MDF Beige
homify

homify
homify
homify

الاكسسورات :

- بعد اختيار كل ما سبق بعناية  فقد حان الوقت لاضافة الاكسسوارات الخاصة  بالحمام فاليك مجموعه من الافكار التى يمكنك اضافتها لتزيين الحمام :

أدوات صحية راقية ..

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

1- بالنسبة لإختيار الأدوات والإكسسوارات الصحية فعليك إختيار لون مناسب للحمام، وستجد كثير من الأنواع والخامات والأشكال، فقط عليك بتحديد نوع التصميم والخامة المناسبة والجودة المطلوبة…

خشب البامبو !

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

2- سلة المهملات أو للملابس مصنوعه من خشب البامبو اذا كان  تصميم ديكور الحمام ذو طابع خشبى فى اختيار الارضيه او اختيار ورق الجدران أو يمكنك إيجاد التناسق بين لون سلة المهملات وخامتها مع الألوان المستخدمه بتصميم ديكور الحمام ليكتمل المنظر الجمالى و الديكور الذى تفضله بحمامك .

طابع رومانسي !!

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES حمام
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

3- من الممكن أيضا إضافة الشموع ذات الرائحه العطرة لجعل الحمام ذو طابع رومانسي ومعطر دائما…

أفكار مبتكرة ..

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

4- اضافة أفكار مبتكرة لتحقيق الناحية الوظيفية يعطي جمال آخر للتصميم ..

قطعة ديكور ..

Badezimmer ohne Fliesen mit Marmorputz in Travertinoptik , Wandmanufaktur Wandmanufaktur حمام
Wandmanufaktur

Wandmanufaktur
Wandmanufaktur
Wandmanufaktur

وبهذه الأفكار تحقق جاذبية وأناقة من غير تكلفة عالية… ويصبح حمامك قطعة فنية خاصة بك

قبل وبعد والفرق مذهل
شاركنا بأفكار جديدة ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً