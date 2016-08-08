شاهد سحر التمَيُز.. أي دُش تفضل؟

التفاصيل.. قد تكون غير مهمة وربما عادية بالنسبة للبعض! ولكنها في نظر آخرين في غاية الضرورة والأهمية، ومثال على ذلك إكسسوار الحمام.. فهناك أشخاص يهتمون كثيرًا لتلك التفاصيل الصغيرة بل يكونوا مدركين مدى قدرتها على إضفاء لمسة سحرية قادرة على تبديل مظهر الحمام تمامًا، فيما يظل آخرون بنفس معتقداتهم أن الأهم في الحمام هو السيراميك والفرش فقط، ولا يأبهون مطلقًا لجمال المنظر الناتج عن اختيار إكسسوار حمام أنيق وغير مألوف!

ومن هذا المنطلق، ومن خلال هذا المقال، قررنا التركيز على مجموعة مميزة من تصميمات الدُش، لنتعرف معًا على أنواعه المختلفة، ما بين الكلاسيكي والعصري لتختار أقربهما لذوقك وتطبقه في عالمك ..