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شاهد سحر التمَيُز.. أي دُش تفضل؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
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التفاصيل.. قد تكون غير مهمة وربما عادية بالنسبة للبعض! ولكنها في نظر آخرين في غاية الضرورة والأهمية، ومثال على ذلك إكسسوار الحمام.. فهناك أشخاص يهتمون كثيرًا لتلك التفاصيل الصغيرة بل يكونوا مدركين مدى قدرتها على إضفاء لمسة سحرية قادرة على تبديل مظهر الحمام تمامًا، فيما يظل آخرون بنفس معتقداتهم أن الأهم في الحمام هو السيراميك والفرش فقط، ولا يأبهون مطلقًا لجمال المنظر الناتج عن اختيار إكسسوار حمام أنيق وغير مألوف!

ومن هذا المنطلق، ومن خلال هذا المقال، قررنا التركيز على مجموعة مميزة من تصميمات الدُش، لنتعرف معًا على أنواعه المختلفة، ما بين الكلاسيكي والعصري لتختار أقربهما لذوقك وتطبقه في عالمك ..

أين الدُش؟ خلف الحائط!

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

تصميم عجيب ولكنه مبهر بكل المقاييس! فالدُش هنا ليس مثبتًا على أحد أطراف البانيو أو مصمم على شكل كبينة زجاجية صغيرة.. ولكنه مُقام خلف الحائط المخصص للحوض!

تصميم الدُش في حد ذاته عصري ومبتكر وكذلك مبهر، ولكنه قد يكون معقدًا بعض الشئ!، ربما تقف أمامه عاجزًا لبضع دقائق حتى تستكشف لغز استعماله!

الدُش المفتوح!

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

مربع مزركش عميق وشديد التفاصيل، خصصه المصمم ليكون لـ الدُش، بالتأكيد ليُمَكّن قاطن المنزل من الحصول على الانتعاش الذي يريده من خلال توفير مساحة كبيرة مناسبة لهذا الغرض.

نلاحظ هنا بوضوح استغناء المصمم عن حوض الاستحمام بتلك المساحة الفارغة التي نجح ببراعة في تزيينها بشكل لم يجعلك تشعر ولو للحظة أن الحمام مفتقد لأيٍ من إكسسواراته الرئيسية! 

الدُش الكابينة لم يُخلق فقط للمساحات الصغيرة!

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten حمام
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

هناك سببين يجعلونك تلجأ ببساطة للدُش الكابينة المحاط بالزجاج، أولهما إن كان الحمام لا يتمتع بمساحة كبيرة، وبالتالي تخصص أحد الأركان الصغيرة لإقامته فيها دون أن تشعر بضيق مساحة الحمام، وثانيها أن تكون من راغبي الحفاظ على الحمامات جافة طوال الوقت، وبالتالي فحتى وإن كنت تنعم بحمام بمساحة مميزة، ستلجأ للحمام الكابينة لتحقق ذلك الهدف.

حوض كلاسيكي منفصل بدُش نحاسي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما هنا في هذا الحمام الذي مزج بين الكلاسيية والعصرية في أفضل صورها، استعان المصمم بحوض استحمام منفصل أي مستقل بذاته بدُش نحاسي غير مُلصق بأيٍ حائط من حوائط الحمام، فقط وُضِعَ في ركنٍ ساكن بمفرده ليمنح الجالس فيه إحساس بالعزلة والراحة والاسترخاء، فيخطفه بعيدًا عن صخب العالم بأسره!

دُش بحس فندقي فاخر

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

لا يمكن أن تكون هذه الإطلالة لأي حمام.. وإنما فقط لحمام بأحد الفنادق الفخمة! فكل تفصيلة من تفاصيلة تَنُم على رقي ذوق مصممه وحسه الرفيع، بداية من تصميم المقاعد، مرورًا بتلك اللمسة الحجرية التي ميزت الحائط كثيرًا، نهاية بالتصميم المبهر للبانيو الدامج بين أناقة الزجاج وجمال الخشب.  

دُش مستقل بلوح زجاجي

Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN حمام
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

نموذج شائع الاستخدام ولكن تطبيقه هنا جاء مبهرًا! فقد قسم المصمم الحمام إلى قسمين، جزء خاص بحوض استحمام كبير وهادئ مرصع بالرخام الأبيض الناصع، ومساحة أخرى تنفصل عن البانيو بلوح زجاجي شفاف مخصصة فقط للدُش، وكأن للاسترخاء مكان، والاستحمام مكان آخر! 

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دُش مبهج.. بسحر الألوان

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

وكما نرى هنا، الحمام بأكمله عنوانًا للبهجة التي هي نابعة في الأساس من تعدد وتنوع الألوان المستخدمة في حوائطه وأرضيته وكذلك مرآته ولم يغفل المصمم بالتأكيد عن إضافة نفس الطابع لحوض الاستحمام! ألوان الطيف تألقت هنا ببراعة، ونجحت فعليًا في تمييز الحمام رغم أنه في الحقيقة -ودون تلك اللمسة الجريئة- قد يبدو عاديًا بعض الشئ!  

لدُش بفخامة القصور

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura حمام
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

يبدو هذا الدُش وكأنه جزء من حمام بأحد القصور الفخمة، ليس هذا بغريب وهو مصمم بكل أناقة في ساحة كبيرة وحده محاطة بالنباتات والأشجار المفصولة عنه بألواح زجاجية شفافة تمتع الجالس فيه بجمال المنظر وتُسكِن قلبه بالراحة والهدوء.

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