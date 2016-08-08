شاهد سحر التمَيُز.. أي دُش تفضل؟

التفاصيل.. قد تكون غير مهمة وربما عادية بالنسبة للبعض! ولكنها في نظر آخرين في غاية الضرورة والأهمية، ومثال على ذلك إكسسوار الحمام.. فهناك أشخاص يهتمون كثيرًا لتلك التفاصيل الصغيرة بل يكونوا مدركين مدى قدرتها على إضفاء لمسة سحرية قادرة على تبديل مظهر الحمام تمامًا، فيما يظل آخرون بنفس معتقداتهم أن الأهم في الحمام هو السيراميك والفرش فقط، ولا يأبهون مطلقًا لجمال المنظر الناتج عن اختيار إكسسوار حمام أنيق وغير مألوف!
ومن هذا المنطلق، ومن خلال هذا المقال، قررنا التركيز على مجموعة مميزة من تصميمات الدُش، لنتعرف معًا على أنواعه المختلفة، ما بين الكلاسيكي والعصري لتختار أقربهما لذوقك وتطبقه في عالمك ..
تصميم عجيب ولكنه مبهر بكل المقاييس! فالدُش هنا ليس مثبتًا على أحد أطراف البانيو أو مصمم على شكل كبينة زجاجية صغيرة.. ولكنه مُقام خلف الحائط المخصص للحوض!
تصميم الدُش في حد ذاته عصري ومبتكر وكذلك مبهر، ولكنه قد يكون معقدًا بعض الشئ!، ربما تقف أمامه عاجزًا لبضع دقائق حتى تستكشف لغز استعماله!
مربع مزركش عميق وشديد التفاصيل، خصصه المصمم ليكون لـ
الدُش، بالتأكيد ليُمَكّن قاطن المنزل من الحصول على الانتعاش الذي يريده من خلال توفير مساحة كبيرة مناسبة لهذا الغرض.
نلاحظ هنا بوضوح استغناء المصمم عن حوض الاستحمام بتلك المساحة الفارغة التي نجح ببراعة في تزيينها بشكل لم يجعلك تشعر ولو للحظة أن الحمام مفتقد لأيٍ من إكسسواراته الرئيسية!
هناك سببين يجعلونك تلجأ ببساطة للدُش الكابينة المحاط بالزجاج، أولهما إن كان الحمام لا يتمتع بمساحة كبيرة، وبالتالي تخصص أحد الأركان الصغيرة لإقامته فيها دون أن تشعر بضيق مساحة الحمام، وثانيها أن تكون من راغبي الحفاظ على الحمامات جافة طوال الوقت، وبالتالي فحتى وإن كنت تنعم بحمام بمساحة مميزة، ستلجأ للحمام الكابينة لتحقق ذلك الهدف.
أما هنا في هذا الحمام الذي مزج بين الكلاسيية والعصرية في أفضل صورها، استعان المصمم بحوض استحمام منفصل أي مستقل بذاته بدُش نحاسي غير مُلصق بأيٍ حائط من حوائط الحمام، فقط وُضِعَ في ركنٍ ساكن بمفرده ليمنح الجالس فيه إحساس بالعزلة والراحة والاسترخاء، فيخطفه بعيدًا عن صخب العالم بأسره!
لا يمكن أن تكون هذه الإطلالة لأي حمام.. وإنما فقط لحمام بأحد الفنادق الفخمة! فكل تفصيلة من تفاصيلة تَنُم على رقي ذوق مصممه وحسه الرفيع، بداية من تصميم المقاعد، مرورًا بتلك اللمسة الحجرية التي ميزت الحائط كثيرًا، نهاية بالتصميم المبهر للبانيو الدامج بين أناقة الزجاج وجمال الخشب.
نموذج شائع الاستخدام ولكن تطبيقه هنا جاء مبهرًا! فقد قسم المصمم الحمام إلى قسمين، جزء خاص بحوض استحمام كبير وهادئ مرصع بالرخام الأبيض الناصع، ومساحة أخرى تنفصل عن البانيو بلوح زجاجي شفاف مخصصة فقط للدُش، وكأن للاسترخاء مكان، والاستحمام مكان آخر!
وكما نرى هنا، الحمام بأكمله عنوانًا للبهجة التي هي نابعة في الأساس من تعدد وتنوع الألوان المستخدمة في حوائطه وأرضيته وكذلك مرآته ولم يغفل المصمم بالتأكيد عن إضافة نفس الطابع لحوض الاستحمام! ألوان الطيف تألقت هنا ببراعة، ونجحت فعليًا في تمييز الحمام رغم أنه في الحقيقة -ودون تلك اللمسة الجريئة- قد يبدو عاديًا بعض الشئ!
يبدو هذا الدُش وكأنه جزء من حمام بأحد القصور الفخمة، ليس هذا بغريب وهو مصمم بكل أناقة في ساحة كبيرة وحده محاطة بالنباتات والأشجار المفصولة عنه بألواح زجاجية شفافة تمتع الجالس فيه بجمال المنظر وتُسكِن قلبه بالراحة والهدوء.
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