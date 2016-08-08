كيف تُزَيّن حديقة منزلك بأبسط الطرق؟

أتريد تزيين حديقة منزلك بأبسط الطرق؟ لا ترغب في إنفاق الكثير من الأموال في سبيل تحقيق ذلك! إليك في هذا المقال 7 نماذج رائعة يمكنك تطبيقها في حديقة منزلك الخارجية بما يناسب ذوقك واحتياجاتك؛ لتحظى على أجمل حديقة دون استثمار الكثير من الوقت والمال أيضًا.
إن كنت ترغب في تزيين حديقة منزلك الخارجية بأبسط الطرق، فالأمر سهل.. عليك بالاستعانة بالقصاري باختلاف أحجامها لتحصل على أحلى الإطلالات.. ولأن لكل حجم منها شكل مميز وأثر مختلف على الركن الذي توضع به، يجب أن تختار جيدًا ما سيناسب طبيعة حديقتك وكذلك مساحتها.
وكما نرى هنا، اختار المصمم قصاري ضخمة الحجم بشكل أساسي بتصميمات مختلفة ليجَمّل تلك الساحة، وقد نجح فعليًا في تقسيمها جيدًا ووضع كل نبات في موضعه الصحيح، هذا فضلًا عن تألقه في اختيار الأحجار الصغيرة التي تشبه في هيئتها تجمع الصدف عند قعر القصاري ليزين الأرضية! إضافة إلى اختيار ألوان زاهية ومبهجة للزهور التي بجمالها أكسبت الحديقة شكلًا منسقًا ومريحًا لعين أي متطلع إليها.
نلاحظ هنا في هذا النموذج لمسة مبتكرة وأنيقة لتلك الحديقة.. والتي تعد فعليًا بمثابة إضافة مميزة، فقصاري الزرع ليست وحدها -بشكلها التقليدي- ما يمكن الاعتماد عليه في تزيين الحديقة وتنسيقها!، ولكن هناك طرق متعددة وكذلك بسيطة بفضلها يمكنك أن تحظى بأروع حديقة.
كتلك القوالب الخشبية المعلقة بالحائط الأسود الأنيق، والتي تعد أحد الأفكار الجديدة التي تجسد الخروج عن المألوف على أرض الواقع!، هذا إلى جانب براعة المصمم في اختيار نخبة متنوعة من النباتات التي باختلافها زادت الحديقة جمالًا وتألقًا!
ديكور مميز جدًا لأي حديقة، رغم بساطته إلا أنه كان إضافة لتلك الساحة ذات الأرضية المزركشة! فما نرى هنا يتكون الديكور من طاولة خشبية مستطيلة مطلية باللون البني الداكن، تحاوطها ستة أرائك صغيرة كل منها على حدة يستوعب شخصين معًا لتسع أكبر عدد من أفراد العائلة في أي تجمع كبير لتناول العشاء أو الإفطار وسط الخضرة الخلابة.
يتدلى من السقف الخشبي وحدتين إضاءة كل منهما على شكل نصف كرة تتحلى بالبساطة وبنفس اللون البني المتناسق مع السقف ومائدة الطعام. نلاحظ هنا أيضًا عدم وجود قصاري زرع في أي مكان في الحديقة، فقط اكتفى المصمم بالحشائش الصغيرة المعروفة في مجتمعنا المصري بـ
النجيلة لتكسي أرض الحديقة وتمنحها مظهر رائع.
هكذا يمكننا ببساطة وصف تلك الجلسة الأنيقة التي من عصريتها تشك في أنها تنتمي لحديقة! يرجع ذلك لشكل أرضيتها المميزة المُعتَمِدة على بلاطات بيضاء مائلة كثيرًا لدرجات الرمادي الأولى بأحجامها المختلفة، يعتليها مقعد خشبي فاتح اللون ساحر وأنيق على شكل حرف (L) يحتضنه سور الحديقة المطلي باللون الرمادي هو الآخر وتسكنه نخبة متنوعة من أروع النباتات!
نموذج آخر بسيط من ديكور الحديقة تتوّجه البساطة! ففي أحد الأركان المميزة التي تتمتع بضوء الشمس وضع المصمم أريكة حديدية الخامة، راقية التصميم، مطلية باللون الأبيض ومفرغة من كل جانب وُضِعَ عليها مجموعة من الوسائد مختلفة الألوان والنقوش لتجمل إطلالتها.
حرص المصمم هنا على أن يحاوط تلك الأريكة بجدار أخضر عالٍ صُنِعَ في الأساس من مجموعة ليست بقليلة من الأشجار! كما وضع بـجانبها طاولة دائرية صغيرة جدًا مفرغة هي الأخرى وهادئة كلون السماء الصافية في الاوقات الأولى من الصباح، كل ذلك ليُمَكن قاطني المنزل من تناول إفطار بسيط على نغمات أوراق الشجر المتطايرة وسط جو منعش ومريح للأعصاب.
وفي جانبٍ آخر من الحديقة، نلاحظ بسهولة مجموعة مختلفة الأحجام من قصاري الزرع تحوى نخبة مميزة من النباتات والزهور التي من شأنها إضفاء الكثير على هذا الركن الصغير.
إن كنت تتمتع بحديقة ذات مساحة كبيرة وتحتار في كيفية استغلالها!، يمكنك ببساطة أن تزين إحدى أركانها بمجموعة من قصاري الزرع المختلفة والأحجار وذلك الأسبتة من خلال تصميم عدة أرفف مُدَرّجة – أي أن لكل منها حجم أكبر من الآخر قليلًا- لتستوعب العديد من النباتات وتحظى في النهاية بمنظر خلاب كالموضح بالصورة.
وهنا إليك خيار آخر! فبدلًا من الأرفف الخشبية لتزيين الحديقة، يمكنك تطبيق هذا النموذج الكلاسيكي بوضع إحدى الطاولات في ركن من أركان الحديقة واستغلالها بطريقة مشابهة للمعروضة هنا.
فكما نلاحظ في الصورة، لم يكتف المصمم بوضع القصاري بأشكالها المتنوعة فوق الطاولة فقط، وإنما استغل المساحة الفارغة أسفلها في وضع قصريتين أخرتين تدنوهما نخبة من الأحجار المميزة لتُزيد جمال المنظر.
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