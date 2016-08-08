كيف تُزَيّن حديقة منزلك بأبسط الطرق؟

إن كنت ترغب في تزيين حديقة منزلك الخارجية بأبسط الطرق، فالأمر سهل.. عليك بالاستعانة بالقصاري باختلاف أحجامها لتحصل على أحلى الإطلالات.. ولأن لكل حجم منها شكل مميز وأثر مختلف على الركن الذي توضع به، يجب أن تختار جيدًا ما سيناسب طبيعة حديقتك وكذلك مساحتها.

وكما نرى هنا، اختار المصمم قصاري ضخمة الحجم بشكل أساسي بتصميمات مختلفة ليجَمّل تلك الساحة، وقد نجح فعليًا في تقسيمها جيدًا ووضع كل نبات في موضعه الصحيح، هذا فضلًا عن تألقه في اختيار الأحجار الصغيرة التي تشبه في هيئتها تجمع الصدف عند قعر القصاري ليزين الأرضية! إضافة إلى اختيار ألوان زاهية ومبهجة للزهور التي بجمالها أكسبت الحديقة شكلًا منسقًا ومريحًا لعين أي متطلع إليها.