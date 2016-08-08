5 تصميمات مبهرة لحمامات السباحة! شاهد بنفسك

حمامات السباحة مصدر جمال أي منزل.. ولكن غالبًا ما نجد تصميماتهم نمطية معتاد عليها لا ابتكار فيها ولا تغيير، فنادرًا ما تجد ما هو مختلف وحقًا مميز!، ولكن هنا أرفقنا لكم 5 نماذج مبهرة بتصميمات خارجة عن المألوف لحمامات السباحة!
تصميم مبهر بكل المقاييس كفيل بتزيين المنزل حتى وإن كانت واجهته الخارجية ليست بالجمال المطلوب! فالحديقة بحمام السباحة الخاص بها قد أضافوا الكثير والكثير. هنا نلاحظ أن تصميم حمام السباحة لم يكن مألوفًا كغيره من الحمامات، حيث ميزه المهندس المعماري بتصميم على شكل حرف (L) وجعل أحد ذلك الجانبين أكثر عمقًا واتساعًا عن الآخر كما هو موضح أمامنا بالصورة، وغلف كليهما بالأشجار بتنسيقها المنمق، كما ظلل عليها بسقف خشبي أنيق قائم على ثلاثة أعمدة متينة وخشبية هي الأخرى..
أما هنا، فتصميم حمام السباحة مألوفًا بعض الشئ، وربما يكون نمطيًا في نظر البعض!، إلا أن بساطته وجمال الساحة المقام بها هو سر جماله، فضلًا عما يحيط به من كراسي للاستجمام والاسترخاء في جهة، وطاولة مستطيلة للطعام من جهة أخرى.
أما عن العوامل التي جمَّلَت إطلالته وجعلتها مميزة، فأولها ذلك الرخام الذي يحتضن أطرافه من كل جانب، والتي هي في نفس مساحة الأرض تقريبًا أي أن الرخام ليس بارزًا عن الأرض، وكذلك السلالم الرخامية هي الأخرى والتي تأخذك إلى كل ما هو أعمق، فتجعلنا نلاحظ بسهولة نقاء وصفاء ما به من مياه!
لم يختلف كثيرًا هذا الحمام عن سابقه إلا في أمرين، أولهما أنه يظى بمساحة أكبر، وثانيها أن مصممه لم يغفل عامل الاستعانة بالنباتات في تزيين جوانب حمام السباحة، وهو ما حدث هنا وصنع فارقًا ملحوظًا جدًا، لذا ننصحك بأن لا تستهين بما تضيفه النباتات لأي عنصر، حتى ولو كان حمام السباحة بمياهه الآخاذة!
أما هنا، فحمام السباحة مبهر وخارج عن المألوف، فرغم أن المساحة المخصصة له صغيرة، ولكن ذلك لم يقيد مصممه على الإطلاق، بل ساعده على الإبداع!
من هذه الزاوية نلاحظ أن حمام السباحة دائري، لديه درجة أخرى تتساوى مع أرضية الحديقة، من صغر حجمه يمكن أن تظنه حوض استحمام ولكن خارج المنزل!، وأخيرًا.. تنسيق الحديقة بشكل راقي ومنظم كان له أكبر الأثر في سحر المنظر الذي يمكنك ملاحظته هنا بسهولة.
ساحة مميزة بأرضية جمعت بين الرخام والباركيه، الرخام الذي يزين حافة حمام السباحة، والباركيه الذي يكسي الأرضية كلها بألوانه المختلفة، وهما الرمادي الفاتح والبني. يقع حمام السباحة هنا في ركن بعيد من المنزل ليساعد القاطنين على البعد عن الصخب والازعاج.
كما نلاحظ هنا، تصميم حمام السباحة مختلف عن الحمامات التي نعتاد رؤيتها دومًا، فهو ليس دائريًا أو بيضاويًا ولا حتى مستطيلًا!، عل هذا سر تألقه!
ننصحكم بقراءة المقال التالي: أفكار تخزينية لغرف الأطفال