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5 تصميمات مبهرة لحمامات السباحة! شاهد بنفسك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects بلكونة أو شرفة
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حمامات السباحة مصدر جمال أي منزل.. ولكن غالبًا ما نجد تصميماتهم نمطية معتاد عليها لا ابتكار فيها ولا تغيير، فنادرًا ما تجد ما هو مختلف وحقًا مميز!، ولكن هنا أرفقنا لكم 5 نماذج مبهرة بتصميمات خارجة عن المألوف لحمامات السباحة!

1- حمام سباحة وسط سحر الأشجار على حرف (L)

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects بلكونة أو شرفة
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

تصميم مبهر بكل المقاييس كفيل بتزيين المنزل حتى وإن كانت واجهته الخارجية ليست بالجمال المطلوب! فالحديقة بحمام السباحة الخاص بها قد أضافوا الكثير والكثير. هنا نلاحظ أن تصميم حمام السباحة لم يكن مألوفًا كغيره من الحمامات، حيث ميزه المهندس المعماري بتصميم على شكل حرف (L) وجعل أحد ذلك الجانبين أكثر عمقًا واتساعًا عن الآخر كما هو موضح أمامنا بالصورة، وغلف كليهما بالأشجار بتنسيقها المنمق، كما ظلل عليها بسقف خشبي أنيق قائم على ثلاثة أعمدة متينة وخشبية هي الأخرى..

2- حمام سباحة عائلي بجلسة للاسترخاء وأخرى لتناول الطعام!

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora مسبح
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

أما هنا، فتصميم حمام السباحة مألوفًا بعض الشئ، وربما يكون نمطيًا في نظر البعض!، إلا أن بساطته وجمال الساحة المقام بها هو سر جماله، فضلًا عما يحيط به من كراسي للاستجمام والاسترخاء في جهة، وطاولة مستطيلة للطعام من جهة أخرى.

أما عن العوامل التي جمَّلَت إطلالته وجعلتها مميزة، فأولها ذلك الرخام الذي يحتضن أطرافه من كل جانب، والتي هي في نفس مساحة الأرض تقريبًا أي أن الرخام ليس بارزًا عن الأرض، وكذلك السلالم الرخامية هي الأخرى والتي تأخذك إلى كل ما هو أعمق، فتجعلنا نلاحظ بسهولة نقاء وصفاء ما به من مياه!

3- حمام سباحة بطول الساحة!

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لم يختلف كثيرًا هذا الحمام عن سابقه إلا في أمرين، أولهما أنه يظى بمساحة أكبر، وثانيها أن مصممه لم يغفل عامل الاستعانة بالنباتات في تزيين جوانب حمام السباحة، وهو ما حدث هنا وصنع فارقًا ملحوظًا جدًا، لذا ننصحك بأن لا تستهين بما تضيفه النباتات لأي عنصر، حتى ولو كان حمام السباحة بمياهه الآخاذة!

4- حمام سباحة مبهر رغم مساحته الصغيرة!

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أما هنا، فحمام السباحة مبهر وخارج عن المألوف، فرغم أن المساحة المخصصة له صغيرة، ولكن ذلك لم يقيد مصممه على الإطلاق، بل ساعده على الإبداع!

من هذه الزاوية نلاحظ أن حمام السباحة دائري، لديه درجة أخرى تتساوى مع أرضية الحديقة، من صغر حجمه يمكن أن تظنه حوض استحمام ولكن خارج المنزل!، وأخيرًا..  تنسيق الحديقة بشكل راقي ومنظم كان له أكبر الأثر في سحر المنظر الذي يمكنك ملاحظته هنا بسهولة.

5- حمام سباحة بتصميم خارج عن المألوف

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مسبح
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ساحة مميزة بأرضية جمعت بين الرخام والباركيه، الرخام الذي يزين حافة حمام السباحة، والباركيه الذي يكسي الأرضية كلها بألوانه المختلفة، وهما الرمادي الفاتح والبني. يقع حمام السباحة هنا في ركن بعيد من المنزل ليساعد القاطنين على البعد عن الصخب والازعاج.

كما نلاحظ هنا، تصميم حمام السباحة مختلف عن الحمامات التي نعتاد رؤيتها دومًا، فهو ليس دائريًا أو بيضاويًا ولا حتى مستطيلًا!، عل هذا سر تألقه!

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