5 تصميمات مبهرة لحمامات السباحة! شاهد بنفسك

أما هنا، فتصميم حمام السباحة مألوفًا بعض الشئ، وربما يكون نمطيًا في نظر البعض!، إلا أن بساطته وجمال الساحة المقام بها هو سر جماله، فضلًا عما يحيط به من كراسي للاستجمام والاسترخاء في جهة، وطاولة مستطيلة للطعام من جهة أخرى.

أما عن العوامل التي جمَّلَت إطلالته وجعلتها مميزة، فأولها ذلك الرخام الذي يحتضن أطرافه من كل جانب، والتي هي في نفس مساحة الأرض تقريبًا أي أن الرخام ليس بارزًا عن الأرض، وكذلك السلالم الرخامية هي الأخرى والتي تأخذك إلى كل ما هو أعمق، فتجعلنا نلاحظ بسهولة نقاء وصفاء ما به من مياه!