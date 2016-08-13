5 واجهات قبل وبعد إعادة تصميمها

منزل تقليدي في بوينس آيرس. كما ترون المنزل كان مهمُلا للغاية وواجهته تحملت كل عوامل الزمن والمناخ وقد آن الأوان لإنقاذ تلك البناية الجميلة التي أُهملت إلى حد يسيئ للناظرين.

تجديد هذا المنزل تضمّن ليس فقط إعادة طلاؤه ولكن إعادة التصميم بالكامل وتوسيع المساحة. كما ترون أبقى المصممون على فكرة الحجر الموجود في الشرفة بالدور الأرضي ولكن تم التخلي عن بعض التفاصيل من الخشب والحديد والبلاط وتجديد تصميمها. وضع المصممون أيضًا في ركن المنزل نوافذ كبيرة لإعطاء الفرصة لضوء الشمس للدخول وإنارة المنزل بالداخل، حيث كان قبل ذلك كئيبًا ولا يوجد به كثير من النوافذ وحتى نوافذه كانت مقفلة! اللون الأبيض اختيار رائع ينبض بالحياة وكأن المنزل رجع عاد شابًا مرة أخرى.