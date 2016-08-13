5 واجهات قبل وبعد إعادة تصميمها

نحن في هوميفاي مغرمون بالتجديدات المعمارية والتغييرات الجذرية التي يقوم بها المصممون المحترفون للمنازل والمباني بشكل يعكس خبرتهم وإبداعهم بأقل الإمكانيات أو حتى الكثير منها، في النهاية النتائج تكون دائمًا مذهلة. في الصور التالية لن تجد مجرد تجديدات للواجهة ولكن في بعضهم ستجد توسعة للمساحة وإيجاد فرصة جديدة لوجود غرف إضافية. هيا نبدأ جولتنا مع هذه التغيرات المذهلة!
هذا منزل موجود بالأرجنتين، في الصورة التي أمامكم تجدون واجهة المنزل الخلفية، أي أنه ليس المدخل ولكن الواجهة المطلة على الفناء الخلفي. تصميم هذه الواجهة يهدر الكثير من المساحة ولا يدعو أحدًا حقًا للمكوث في الحديقة لقضاء بعض الوقت والاسترخاء على الإطلاق. فمنظرها قديم وممل ولا يوجد بها حتى شرفة أو سطح مناسب للاستمتاع بالجو الجميل والإطلالة حوله. الواجهة بهذا الشكل حجبت ضوء الشمس عن الدخول إلى المنزل ولا نعلم سبب لوجود هذا السلم الذي لا يؤدي إلى أي مكان فالسطح خالٍ إلا من بعض العوارض المعدنية عديمة الفائدة.
الواجهة بعد التصميم رائعة حقًا! أول ما لفت انتباهي هو كثرة النوافذ التي تبعث على النشاط و الحيوية بسبب سماحها لدخول أشعة الشمس ورؤية الحديقة من الداخل. السلم الآن له معنى حيث أنه يؤدي للدور العلوي الذي تم استغلاله لبناء غرف إضافية يمكن استخدامها للضيوف أو في أي شيء يريده السكان، اقرأ أيضًا 7 طرق لاستخدام الغرف الإضافية. إذا لاحظتم فقد تم تقفيل الجانب الأيمن من المنزل ووضع نوافذ كبيرة لاستخدامها كممر داخلي يصل بين طوابق المنزل.
نأخذكم الآن لجولة في هذا المنزل الفنزويلي، الذي ظُلم بتلك الواجهة المملة التي من الممكن أن تمر بجانبها يوميًا دون أن يلاحظها أحد! بالرغم من وجود حديقة رائعة يمكن استغلالها في أفكار لا حصر لها. ولكن مؤسف حقًا هذا الإهدار للموارد. التصميم باهت جدًا ولا يوجد به شيء جذاب على الإطلاق.
اقرأ 12 فكرة مذهلة لحديقتك للحصول على مزيد من الأفكار.
ولكن لا داعي للأسف بعد الآن! هذه الواجهة من المستحيل أن تمر أمامها بدون أن تتأمل جمالها. الآن لدى هذا المنزل وادهة من الطوب الأحمر مع إضافة برجولة جميلة فوق الشرفة للاستمتاع بالجلوس أمام الحديقة واللون الأخضرالمنعش في الأيام المشمسة. النوافذ ذات الإطارات الخشبية والأسقف المائلة، كلها لمسات فارقة في هذا التصميم المذهل.
هذا المسكن الكبير في فيراكروز يوجد به بالفعل الكثير من المساحات الواسعة والغرف الكبيرة والحدائق ولكن بواجهة سيئة. ألوانها مملة ولا يعكس الذوق الرفيع لدى ساكنيه. لهذا كان قرارًا صائبًا أن يتم تجديده.
بالرغم أنه لم يتم إضافة غرف لهذا المنزل ولكن التجديد يظهر في إضافة شرفات وبلكونات يمكن من خلالها الاستمتاع بالجو وبغروب الشمس. استخدام الأحجار الفاتحة مع اللون الأسود القاتم كان اختيارًا رائعًا أضفى تباينًا في الألوان وأناقة مذهلة للتصميم.
بالرغم من كون هذا المنزل صقلية في إيطاليا وعدم اختلافه كثيرًا عن المنازل القديمة في المدن التاريخية إلا أنه لا عذر لإهمال البنايات والكفّ عن صيانتها الذي من شأنه الحفاظ على هذا التاريخ. دعونا نرى كيف تغير هذا المنزل بعد التجديد.
صحيح أنه ما زال تصميمه قديمًا لأنه بالفعل قديم وقابع في صقلية! إلا أنه يبدو وكأنه أُعيد للحياة مرة أخرى من التاريخ. التجديد راعى ألا تكون الألوان والتجديدات بعيدة عن البيئة المحيطة له والبنايات حتى لا يبدو وكأنه مختلف وغريب عن المكان. جدد المصممون الشيش والشرفة العليا بالكامل وتم توسعتها لتضفي منظرًا منعشًا. تجديد مذهل حقًا!
منزل تقليدي في بوينس آيرس. كما ترون المنزل كان مهمُلا للغاية وواجهته تحملت كل عوامل الزمن والمناخ وقد آن الأوان لإنقاذ تلك البناية الجميلة التي أُهملت إلى حد يسيئ للناظرين.
تجديد هذا المنزل تضمّن ليس فقط إعادة طلاؤه ولكن إعادة التصميم بالكامل وتوسيع المساحة. كما ترون أبقى المصممون على فكرة الحجر الموجود في الشرفة بالدور الأرضي ولكن تم التخلي عن بعض التفاصيل من الخشب والحديد والبلاط وتجديد تصميمها. وضع المصممون أيضًا في ركن المنزل نوافذ كبيرة لإعطاء الفرصة لضوء الشمس للدخول وإنارة المنزل بالداخل، حيث كان قبل ذلك كئيبًا ولا يوجد به كثير من النوافذ وحتى نوافذه كانت مقفلة! اللون الأبيض اختيار رائع ينبض بالحياة وكأن المنزل رجع عاد شابًا مرة أخرى.