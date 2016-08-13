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5 واجهات قبل وبعد إعادة تصميمها

ريم عوض ريم عوض
Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
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نحن في هوميفاي مغرمون بالتجديدات المعمارية والتغييرات الجذرية التي يقوم بها المصممون المحترفون  للمنازل والمباني بشكل يعكس خبرتهم وإبداعهم بأقل الإمكانيات أو حتى الكثير منها، في النهاية النتائج تكون دائمًا مذهلة. في الصور التالية لن تجد مجرد تجديدات للواجهة ولكن في بعضهم ستجد توسعة للمساحة وإيجاد فرصة جديدة لوجود غرف إضافية. هيا نبدأ جولتنا مع هذه التغيرات المذهلة! 

قبل: مساحة مهدرة

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

هذا منزل موجود بالأرجنتين، في الصورة التي أمامكم تجدون واجهة المنزل الخلفية، أي أنه ليس المدخل ولكن الواجهة المطلة على الفناء الخلفي. تصميم هذه الواجهة يهدر الكثير من المساحة ولا يدعو أحدًا حقًا للمكوث في الحديقة لقضاء بعض الوقت والاسترخاء على الإطلاق. فمنظرها قديم وممل ولا يوجد بها حتى شرفة أو سطح مناسب للاستمتاع بالجو الجميل والإطلالة حوله. الواجهة بهذا الشكل حجبت ضوء الشمس عن الدخول إلى المنزل ولا نعلم سبب لوجود هذا السلم الذي لا يؤدي إلى أي مكان فالسطح خالٍ إلا من بعض العوارض المعدنية عديمة الفائدة.

بعد: دورين ونوافذ كبيرة

Casa Jufré | Ampliación + Remodelación., Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura منازل
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura

Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch – Juana Grichener – Iris Grosserohde Arquitectura
Paula Mariasch - Juana Grichener - Iris Grosserohde Arquitectura

الواجهة بعد التصميم رائعة حقًا! أول ما لفت انتباهي هو كثرة النوافذ التي تبعث على النشاط و الحيوية بسبب سماحها لدخول أشعة الشمس ورؤية الحديقة من الداخل. السلم الآن له معنى حيث أنه يؤدي للدور العلوي الذي تم استغلاله لبناء غرف إضافية يمكن استخدامها للضيوف أو في أي شيء يريده السكان، اقرأ أيضًا 7 طرق لاستخدام الغرف الإضافية. إذا لاحظتم فقد تم تقفيل الجانب الأيمن من المنزل ووضع نوافذ كبيرة لاستخدامها كممر داخلي يصل بين طوابق المنزل.

قبل: باهت وممل

Kurumbo house, Odart Graterol Arquitecto Odart Graterol Arquitecto منازل
Odart Graterol Arquitecto

Odart Graterol Arquitecto
Odart Graterol Arquitecto
Odart Graterol Arquitecto

نأخذكم الآن لجولة في هذا المنزل الفنزويلي، الذي ظُلم بتلك الواجهة المملة التي من الممكن أن تمر بجانبها يوميًا دون أن يلاحظها أحد! بالرغم من وجود حديقة رائعة يمكن استغلالها في أفكار لا حصر لها. ولكن مؤسف حقًا هذا الإهدار للموارد. التصميم باهت جدًا ولا يوجد به شيء جذاب على الإطلاق.

اقرأ 12 فكرة مذهلة لحديقتك للحصول على مزيد من الأفكار.

بعد: دور آخر واتساع

Kurumbo house, Odart Graterol Arquitecto Odart Graterol Arquitecto منازل طوب Brown
Odart Graterol Arquitecto

Odart Graterol Arquitecto
Odart Graterol Arquitecto
Odart Graterol Arquitecto

ولكن لا داعي للأسف بعد الآن! هذه الواجهة من المستحيل أن تمر أمامها بدون أن تتأمل جمالها. الآن لدى هذا المنزل وادهة من الطوب الأحمر مع إضافة برجولة جميلة فوق الشرفة للاستمتاع بالجلوس أمام الحديقة واللون الأخضرالمنعش في الأيام المشمسة. النوافذ ذات الإطارات الخشبية والأسقف المائلة، كلها لمسات فارقة في هذا التصميم المذهل.

قبل: عادي وممل

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

هذا المسكن الكبير في فيراكروز يوجد به بالفعل الكثير من المساحات الواسعة والغرف الكبيرة والحدائق ولكن بواجهة سيئة. ألوانها مملة ولا يعكس الذوق الرفيع لدى ساكنيه. لهذا كان قرارًا صائبًا أن يتم تجديده.

بعد: عصري وجذاب

Remodelación Casa ACV, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

بالرغم أنه لم يتم إضافة غرف لهذا المنزل ولكن التجديد يظهر في إضافة شرفات وبلكونات يمكن من خلالها الاستمتاع بالجو وبغروب الشمس. استخدام الأحجار الفاتحة مع اللون الأسود القاتم كان اختيارًا رائعًا أضفى تباينًا في الألوان وأناقة مذهلة للتصميم.

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قبل: منزل مهجور

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

بالرغم من كون هذا المنزل صقلية في إيطاليا وعدم اختلافه كثيرًا عن المنازل القديمة في المدن التاريخية إلا أنه لا عذر لإهمال البنايات والكفّ عن صيانتها الذي من شأنه الحفاظ على هذا التاريخ. دعونا نرى كيف تغير هذا المنزل بعد التجديد.

بعد: قديم ولكنه جميل

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

صحيح أنه ما زال تصميمه قديمًا لأنه بالفعل قديم وقابع في صقلية! إلا أنه يبدو وكأنه أُعيد للحياة مرة أخرى من التاريخ. التجديد راعى ألا تكون الألوان والتجديدات بعيدة عن البيئة المحيطة له والبنايات حتى لا يبدو وكأنه مختلف وغريب عن المكان. جدد المصممون الشيش والشرفة العليا بالكامل وتم توسعتها لتضفي منظرًا منعشًا. تجديد مذهل حقًا!

Para los fans del Antes y Despues, Verde Urbano Arquitectura Verde Urbano Arquitectura
Verde Urbano Arquitectura

Verde Urbano Arquitectura
Verde Urbano Arquitectura
Verde Urbano Arquitectura

منزل تقليدي في بوينس آيرس. كما ترون المنزل كان مهمُلا للغاية وواجهته تحملت كل عوامل الزمن والمناخ وقد آن الأوان لإنقاذ تلك البناية الجميلة التي أُهملت إلى حد يسيئ للناظرين. 

تجديد هذا المنزل تضمّن ليس فقط إعادة طلاؤه ولكن إعادة التصميم بالكامل وتوسيع المساحة. كما ترون أبقى المصممون على فكرة الحجر الموجود في الشرفة بالدور الأرضي ولكن تم التخلي عن بعض التفاصيل من الخشب والحديد والبلاط وتجديد تصميمها. وضع المصممون أيضًا في ركن المنزل نوافذ كبيرة لإعطاء الفرصة لضوء الشمس للدخول وإنارة المنزل بالداخل، حيث كان قبل ذلك كئيبًا ولا يوجد به كثير من النوافذ وحتى نوافذه كانت مقفلة! اللون الأبيض اختيار رائع ينبض بالحياة وكأن المنزل رجع عاد شابًا مرة أخرى.

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