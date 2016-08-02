ولادة جديدة لمنزل متهالك مساحته 88 متر مربع

مشروع تجدد منزل قديم يتكون من طابقين الأول للآباء والثاني للأبناء في مدينة بوسان، استمر عمل الخبراء من مهندسي الديكور والمعماريين لمدة ثلاثة أشهر وقسموا وقتهم في العمل داخل وخارج المنزل حتى يتمكنوا من جعل هذا المنزل ينبض بالحياة مجددًا ويصبح ملائم للحياة المعاصرة، دعنا نعرض لك من خلال هذا الموضوع ما حدث للمنزل .
الطابق الثاني من المنزل مخصص للأطفال عبارة عن مساحة مفتوحة من غرفة المعيشة والمطبخ، ولكن كما نرى من حلال هذه الصورة أن مساحة المطبخ قلصت من مساحة غرفة المعيشة .
مبنى قديم مُقام على أرض مساحتها 131.83 متر مربع، المنطقة السكنية به مساحتها تصل إلى 77.95 متر مربع، مكون من طابقين الأول للآباء والثاني للأبناء في أحد المناطق الحضرية في كوريا يحتاج إلى توسيع حتى يصبح منزل أنيق،
المساحة بين المنزل والباب الأمامي له الذي يوصل إلى الشارع عارة عن زقاق ضيق يرغب الخبراء في تحويلها لمساحة مريحة ودافئة للجلوس في الهواء الطلق.
الطابق الأول من المنزل كان مخصص لسكن الآباء، والذي يشمل غرفة نوم، معيشة، حمام، ومطبخ، هناك عدة عناصر في الديكور جعلت طراز هذا المنزل يبدو قديم مثل السقف المنخفض الذي جعل المساحة تبدو ضيقة ومكتظة، وأصبح الجو العام للمساحة مظلم وقديم.
الرطوبة فعلت أفاعيلها في غرفة الحمام هذه خاصة الأرضية التي عفا عليها الزمن، وأصبح الحمام غير نظيف وغير صحي .
إذا تم تمديد المنزل للخارج فهذا امر خطر جدًا سواء على الجانب القانوني فهو غير مسموح بذلك، لأنك ستتعدى على مساحة من الشارع أو على جانب السلامة والأمان لأن المبني قديم يمكن أن ينهار .
كما نجد المنزل بعد التجديد، الشكل الخارجي له حديث وبسيط للغاية خالي من كل عناصر التجميل الزخرفة مريح للنظر، وتم تدعيم المبني بكتل من الخرسانة والإطار الخارجي صنع من الزنك والنحاس.
شرفة جميلة لليالي رومانسية سعيدة، أرضيتها من الخشب وكأنك على سطح سفينة، بأبواب زجاجية منزلقة تحفظ خصوصية الغرف الداخلية للمنزل، وطاولة قهوة وكرسيين صغيرين، شرفة بسيطة وجذابة للغاية.
يمكن الاستفادة من النبات الصناعي لخلق مساحة مريحة للنظر خارج المساحة الداخلية للمنزل مثلما فعل الخبراء في هذه المساحة والتي اعطت مشهد من الجمال الطبيعي .
بعد إزالة الجدران الخارجية للمنزل خرج المنزل من ثوبه القديم لتظهر الحديثة في مظهر مشرق بعدما كانت مظلمة وكئيبة ويرجع الفضل في ذلك لشجر البرسيمون المزروع في الحديقة أضاف إليها حيوية .
هل تتذكر الطابق الأول من المنزل ، الخاص بالآباء، هكذا أصبح بعد التعديل دعنا نخبرك بما تم إنجازه به، الجدران البيضاء مع الإضاءة الساطعة والأرضية الملساء جعلت المساحة واضحة ونظيفة، جمال طبيعي هاديء بعيدًا عن الفوضى العارمة التي كانت تحتل المساحة سابقًا .
هذه هي غرفة المطبخ الموجودة في الطابق الأول، مطبخ رمادي بخزانات بيضاء ونافذة كبيرة تمده بالمزيد من الضوء الطبيعي مما جعله أكثر إشراقًا، والمطبخ هنا أصبح مشترك بين الطابقين الأول والثاني لتوفير مساحة المطبخ في الطابق الثاني لغرفة المعيشة .
غرفة النوم الرئيسية مساحتها محدودة إلى حد ما، ولذلك اعتمدت على الرف الكبير المعلق على الحائط بمثابة منضدة يمكن وضع عليها مرآة أو تخزين عليها بعض الأشياء.
إذا كنت تتذكرغرفة الحمام قبل التجديد كانت في حالة يرثى لها، الآن وبعد التجديد بتصميم بسيط يمكن أن نقول أنه ولد من جديد .
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