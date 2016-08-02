ولادة جديدة لمنزل متهالك مساحته 88 متر مربع

هل تتذكر الطابق الأول من المنزل ، الخاص بالآباء، هكذا أصبح بعد التعديل دعنا نخبرك بما تم إنجازه به، الجدران البيضاء مع الإضاءة الساطعة والأرضية الملساء جعلت المساحة واضحة ونظيفة، جمال طبيعي هاديء بعيدًا عن الفوضى العارمة التي كانت تحتل المساحة سابقًا .