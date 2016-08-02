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ولادة جديدة لمنزل متهالك مساحته 88 متر مربع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حديقة
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مشروع تجدد منزل قديم يتكون من طابقين الأول للآباء والثاني للأبناء في مدينة بوسان، استمر عمل الخبراء من مهندسي الديكور والمعماريين لمدة ثلاثة أشهر وقسموا وقتهم في العمل داخل وخارج المنزل حتى يتمكنوا من جعل هذا المنزل ينبض بالحياة مجددًا ويصبح ملائم للحياة المعاصرة، دعنا نعرض لك من خلال هذا الموضوع ما حدث للمنزل .  

الطابق الثاني قبل التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الطابق الثاني من المنزل مخصص للأطفال عبارة عن مساحة مفتوحة من غرفة المعيشة والمطبخ، ولكن كما نرى من حلال هذه الصورة أن مساحة المطبخ قلصت من مساحة غرفة المعيشة . 

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

مبنى قديم مُقام على أرض مساحتها 131.83 متر مربع، المنطقة السكنية به مساحتها تصل إلى 77.95 متر مربع، مكون من طابقين الأول للآباء والثاني للأبناء في أحد  المناطق الحضرية في كوريا يحتاج إلى توسيع حتى يصبح منزل أنيق، 

مظهر غير فعال

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

المساحة بين المنزل والباب الأمامي له الذي يوصل إلى الشارع عارة عن زقاق ضيق يرغب الخبراء في تحويلها لمساحة مريحة ودافئة للجلوس في الهواء الطلق. 

الطابق الأول قبل التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الطابق الأول من المنزل كان مخصص لسكن الآباء، والذي يشمل غرفة نوم، معيشة، حمام، ومطبخ، هناك عدة عناصر في الديكور جعلت طراز هذا المنزل يبدو قديم مثل السقف المنخفض الذي جعل المساحة تبدو ضيقة ومكتظة، وأصبح الجو العام للمساحة مظلم وقديم. 

الحمام قديمًا

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

الرطوبة فعلت أفاعيلها في غرفة الحمام هذه خاصة الأرضية التي عفا عليها الزمن، وأصبح الحمام غير نظيف وغير صحي . 

المنزل من الخارج قبل التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

إذا تم تمديد المنزل للخارج فهذا امر خطر جدًا سواء على الجانب القانوني فهو غير مسموح بذلك، لأنك ستتعدى على مساحة من الشارع أو على جانب السلامة والأمان لأن المبني قديم يمكن أن ينهار .  

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المنزل من الخارج بعد التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 منازل
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

كما نجد المنزل بعد التجديد، الشكل الخارجي له حديث وبسيط للغاية خالي من كل عناصر التجميل الزخرفة مريح للنظر،  وتم تدعيم المبني بكتل من الخرسانة والإطار الخارجي صنع من الزنك والنحاس. 

شرفة لليالي الرومانسية

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 بلكونة أو شرفة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

شرفة جميلة لليالي رومانسية سعيدة، أرضيتها من الخشب وكأنك على سطح سفينة، بأبواب زجاجية منزلقة تحفظ خصوصية الغرف الداخلية للمنزل، وطاولة قهوة وكرسيين صغيرين، شرفة بسيطة وجذابة للغاية. 

النبات الصناعي

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حديقة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

يمكن الاستفادة من النبات الصناعي لخلق مساحة مريحة للنظر خارج المساحة الداخلية للمنزل مثلما فعل الخبراء في هذه المساحة والتي اعطت مشهد من الجمال الطبيعي . 

الجلوس في الهواء الطلق

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حديقة
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

بعد إزالة الجدران الخارجية للمنزل خرج المنزل من ثوبه القديم لتظهر الحديثة في مظهر مشرق بعدما كانت مظلمة وكئيبة ويرجع الفضل في ذلك لشجر البرسيمون المزروع في الحديقة أضاف إليها حيوية . 

الطابق الأول بعد التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 غرفة المعيشة Beige
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

هل تتذكر الطابق الأول من المنزل ، الخاص بالآباء، هكذا أصبح بعد التعديل دعنا نخبرك بما تم إنجازه به، الجدران البيضاء مع الإضاءة الساطعة والأرضية الملساء جعلت المساحة واضحة ونظيفة، جمال طبيعي هاديء بعيدًا عن الفوضى العارمة التي كانت تحتل المساحة سابقًا .

المطبخ بعد التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 غرفة السفرة White
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

هذه هي غرفة المطبخ الموجودة في الطابق الأول، مطبخ رمادي بخزانات بيضاء ونافذة كبيرة تمده بالمزيد من الضوء الطبيعي مما جعله أكثر إشراقًا، والمطبخ هنا أصبح مشترك بين الطابقين الأول والثاني لتوفير مساحة المطبخ في الطابق الثاني لغرفة المعيشة .  

غرفة النوم بعد التجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 غرفة نوم
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

غرفة النوم الرئيسية مساحتها محدودة إلى حد ما، ولذلك اعتمدت على الرف الكبير المعلق على الحائط بمثابة منضدة يمكن وضع عليها مرآة أو تخزين عليها بعض الأشياء.

الحمام في ثوبه الجديد

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 حمام
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

إذا كنت تتذكرغرفة الحمام قبل التجديد كانت في حالة يرثى لها، الآن وبعد التجديد بتصميم بسيط يمكن أن نقول أنه ولد من جديد .  

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