عودة الأناقة مع قطع الأثاث الكلاسيكي المذهب

الأثاث الكلاسيكي المذهب.. لم تعد تلك القطع الأنيقة ذات الطابع الملوكي، قديمة الطراز، بل أن مصممي الأثاث، قد استطاعوا ادخال التعديلات على تصميماتها لجعلها تواكب الأثاث المودرن، بل وتنافسه، عندما يتعلق الأمر بتجديد منازل محبي الأناقة والتميز، كما أنها لم تعد قصرًا على الصالوان المهذب الذي اعتدنا رؤيته في المنازل الفاهرة والقصور، بل إنها أصبحت تنتشر في المنزل بأكمله، فقد تتجسد في غرفة نوم، أو إطار مرآة، وربما خزانة أحذية، وأيضًا الكونسول الذي يستقبلنا عند مدخل المنزل.
تتميز قطع الأثاث المذهبة، التي يتم تزيينها وتطعيمها بالذهب الحقيقي، بطول عمرها، وعدم انطفاء لمعانها مع مرور الوقت، ولكن يُعيبها ارتفاع أسعارها، لذا قد يلجأ البعض إلى النوع الثاني من الأثاث المذهب، وهو النوع المستخدم فيه قشرة وطلاء الذهب، والذي على الرغم من انخفاض سعره، إلا أنه يعيبه انطفاء اللمعان، وتأكسده نتيجة درجات الحرارة.
وإليكم قائمة بـ 10 قطع مذهبة ملكية، من تصميم شركة PACO ESCRIVÁ للأثاث..
ليس هناك أفضل من مدخل يستقبل زائريك بكلنسوة مطعمة بالزخارف الذهبية، حيث التصميم الكلاسيكي الأنيق ذات الأرجل الخشبية الرفيعة، مع مرآة مربعة ذات إطار عريض، وقد تزينت الكلنسوة بزخارف حفرية، مطعمه بالذهب الذي يبرز بقوة خاصة أمام الخلفية السوداء.
تصميم أخر أكثر بساطة لكلنسوة مطعمة بالذهب، وهي تجمع في تصميمها بين الحداثة والكلاسيكية، حيث الأدراج غير البارزة، وإطار المرآة الرفيع، والتصميم الانسيابي الرقيق، مع لمسات كلاسيكية في الأرجل المذهبة بالكامل، والنقوش المزينة لإطار المرآة وهيكل الكلنسوة.
ولمزيد من البريق، وضعت وحدتي إضاءة يمينًا ويسارًا، مع عناقيد من الكرات المذهبة المتدلية على الجدار ذات اللون الأزرق الغامق.
ملوكية المدخل لا تقتصر فقط على الكلنسوة المذهبة، بل يمكن وضع منضدة بسيطة، مع مرآة، وقد تم تطعيم كلاهما بالذهب، حيث إطار المرآة المذهب بالكامل، وأيضًا سطح المنضدة المذهب بالكامل.
إذا أردنا اللمسة الملوكية في غرفة النوم، فليس هناك أفضل من
التسريحة، ففي هذا التصميم تزين إطار المرآة بقطع مذهبة قليلة في الأعلى والاسفل، كما صُنعت بعض الخطوط في تصميم الخزانة السفلى مع مقابض مذهبة للأدراج.
لما لا ننقل الفخامة إلى غرفة المعيشة بعيدًا عن الصالون المذهب التقليدي؟! كما في تلك القطعة البسيطة، حيث اللمسات الرقيقة المهيبة تزين قطع الخشب البيضاء، وتتماشى مع الثريا الصغيرة المتدلية من السقف، وقد تطعمت أيضًا بلمسات ذهبية.
حتى الأحذية يمكن أن تحفظ بملكية! فخزانة الأحذية هي أحد أنسب القطع لوضع لمسات مذهبة في المنزل، كما في هذا التصميم الأنيق الذي جمع بين بساطة الأثاث المودرن، وبريق اللمسات المهبة الكلاسيكية، في النقوش المحفورة في الهيكل الخشبي الأبيض.
وليس بالضرورة أن تتجسد اللمسة المذهبة في قطعة أثاث، بل يمكن أن تتجسد في قطعة ديكور صغيرة، مثل تلك القطع البراقة التي تزين الطاولة الخشبية التي توسطت غرفة المعيشة البيضاء.
الستائر أيضًا يمكنها المشاركة في سباق الأناقة المذهب، خاصة وإن وضعت في غرفة تنعم بأثاث خشبي بني أصيل، فالستائر الذهبية تتلألأ وتلمع أمام أشعة الشمس المتسللة من النوافذ خلفها، لُتضفي بريقًا ملكيًا على الغرفة.
لنرتفع قليلًا بأماكن لمساتنا الذهبية، فنزين السقف بثريا مطعمة بالذهبي اللامع الذي يزداد لمعانًا كلما أضاءت المصابيح، تماما مثل هذا التصميم الكلاسيكي الفاخر، الذي تمتع بهيكل مذهب الكامل، فيما عدا أغطية المصابيح فقط.
أما عن تلك الثريا، فقد جمعت بين بريق الذهب في الأعمدة المعدنية الرفيعة، والرأس الذهبية التي تخرج منها الأذرع المتفرعة بالمصابيح، وبين إشراقة الأغطية البيضاء للمصابيح، والتي تزيد الذهب بريقًا عند إضاءتها.
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