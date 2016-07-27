عودة الأناقة مع قطع الأثاث الكلاسيكي المذهب

الأثاث الكلاسيكي المذهب.. لم تعد تلك القطع الأنيقة ذات الطابع الملوكي، قديمة الطراز، بل أن مصممي الأثاث، قد استطاعوا ادخال التعديلات على تصميماتها لجعلها تواكب الأثاث المودرن، بل وتنافسه، عندما يتعلق الأمر بتجديد منازل محبي الأناقة والتميز، كما أنها لم تعد قصرًا على الصالوان المهذب الذي اعتدنا رؤيته في المنازل الفاهرة والقصور، بل إنها أصبحت تنتشر في المنزل بأكمله، فقد تتجسد في غرفة نوم، أو إطار مرآة، وربما خزانة أحذية، وأيضًا الكونسول الذي يستقبلنا عند مدخل المنزل.

تتميز قطع الأثاث المذهبة، التي يتم تزيينها وتطعيمها بالذهب الحقيقي، بطول عمرها، وعدم انطفاء لمعانها مع مرور الوقت، ولكن يُعيبها ارتفاع أسعارها، لذا قد يلجأ البعض إلى النوع الثاني من الأثاث المذهب، وهو النوع المستخدم فيه قشرة وطلاء الذهب، والذي على الرغم من انخفاض سعره، إلا أنه يعيبه انطفاء اللمعان، وتأكسده نتيجة درجات الحرارة.

وإليكم قائمة بـ 10 قطع مذهبة ملكية، من تصميم شركة PACO ESCRIVÁ للأثاث..