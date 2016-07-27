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عودة الأناقة مع قطع الأثاث الكلاسيكي المذهب

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Lámparas clásicas - Ámbar-Muebles.com, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة المعيشةإضاءة
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الأثاث الكلاسيكي المذهب.. لم تعد تلك القطع الأنيقة ذات الطابع الملوكي، قديمة الطراز، بل أن مصممي الأثاث، قد استطاعوا ادخال التعديلات على تصميماتها لجعلها تواكب الأثاث المودرن، بل وتنافسه، عندما يتعلق الأمر بتجديد منازل محبي الأناقة والتميز، كما أنها لم تعد قصرًا على الصالوان المهذب الذي اعتدنا رؤيته في المنازل الفاهرة والقصور، بل إنها أصبحت تنتشر في المنزل بأكمله، فقد تتجسد في غرفة نوم، أو إطار مرآة، وربما خزانة أحذية، وأيضًا الكونسول الذي يستقبلنا عند مدخل المنزل.

تتميز قطع الأثاث المذهبة، التي يتم تزيينها وتطعيمها بالذهب الحقيقي، بطول عمرها، وعدم انطفاء لمعانها مع مرور الوقت، ولكن يُعيبها ارتفاع أسعارها، لذا قد يلجأ البعض إلى النوع الثاني من الأثاث المذهب، وهو النوع المستخدم فيه قشرة وطلاء الذهب، والذي على الرغم من انخفاض سعره، إلا أنه يعيبه انطفاء اللمعان، وتأكسده نتيجة درجات الحرارة.

وإليكم قائمة بـ  10 قطع مذهبة ملكية، من تصميم شركة PACO ESCRIVÁ للأثاث..

استقبال ملكي بكلنسوة مذهبة

Muebles de baño en Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles حماممغاسل
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

ليس هناك أفضل من مدخل يستقبل زائريك بكلنسوة مطعمة بالزخارف الذهبية، حيث التصميم الكلاسيكي الأنيق ذات الأرجل الخشبية الرفيعة، مع مرآة مربعة ذات إطار عريض، وقد تزينت الكلنسوة بزخارف حفرية، مطعمه بالذهب الذي يبرز بقوة خاصة أمام الخلفية السوداء.

كلنسوة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية بلمعان الذهب

Muebles de baño en Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles حماممغاسل
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

تصميم أخر أكثر بساطة لكلنسوة مطعمة بالذهب، وهي تجمع في تصميمها بين الحداثة والكلاسيكية، حيث الأدراج غير البارزة، وإطار المرآة الرفيع، والتصميم الانسيابي الرقيق، مع لمسات كلاسيكية في الأرجل المذهبة بالكامل، والنقوش المزينة لإطار المرآة وهيكل الكلنسوة.

ولمزيد من البريق، وضعت وحدتي إضاءة يمينًا ويسارًا، مع عناقيد من الكرات المذهبة المتدلية على الجدار ذات اللون الأزرق الغامق.

فخامة المدخل مع بريق الذهب

Consolas Clásicas para Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

ملوكية المدخل لا تقتصر فقط على الكلنسوة المذهبة، بل يمكن وضع منضدة بسيطة، مع مرآة، وقد تم تطعيم كلاهما بالذهب، حيث إطار المرآة المذهب بالكامل، وأيضًا سطح المنضدة المذهب بالكامل.

بريق الذهب في غرفة النوم

Muebles tocador en Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة نومتسريحة
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

إذا أردنا اللمسة الملوكية في غرفة النوم، فليس هناك أفضل من التسريحة، ففي هذا التصميم تزين إطار المرآة بقطع مذهبة قليلة في الأعلى والاسفل، كما صُنعت بعض الخطوط في تصميم الخزانة السفلى مع مقابض مذهبة للأدراج.

لمسة مذهبة في غرفة المعيشة

Muebles de baño en Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles حماممغاسل
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

لما لا ننقل الفخامة إلى غرفة المعيشة بعيدًا عن الصالون المذهب التقليدي؟! كما في تلك القطعة البسيطة، حيث اللمسات الرقيقة المهيبة تزين قطع الخشب البيضاء، وتتماشى مع الثريا الصغيرة المتدلية من السقف، وقد تطعمت أيضًا بلمسات ذهبية.

خزانة أحذية ملكية

Muebles zapateros clásicos - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة الملابسمخزن
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

حتى الأحذية يمكن أن تحفظ بملكية! فخزانة الأحذية هي أحد أنسب القطع لوضع لمسات مذهبة في المنزل، كما في هذا التصميم الأنيق الذي جمع بين بساطة الأثاث المودرن، وبريق اللمسات المهبة الكلاسيكية، في النقوش المحفورة في الهيكل الخشبي الأبيض.

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قطع ديكور مذهبة

Mesas de centro modernas - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

وليس بالضرورة أن تتجسد اللمسة المذهبة في قطعة أثاث، بل يمكن أن تتجسد في قطعة ديكور صغيرة، مثل تلك القطع البراقة التي تزين الطاولة الخشبية التي توسطت غرفة  المعيشة البيضاء.

ستائر ذهبية

Muebles coloniales en Ámbar Muebles [Paco Escrivá Muebles], Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

الستائر أيضًا يمكنها المشاركة في سباق الأناقة المذهب، خاصة وإن وضعت في غرفة تنعم بأثاث خشبي بني أصيل، فالستائر الذهبية تتلألأ وتلمع أمام أشعة الشمس المتسللة من النوافذ خلفها، لُتضفي بريقًا ملكيًا على الغرفة.

ثريا مذهبة أنيقة

Lámparas clásicas - Ámbar-Muebles.com, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة المعيشةإضاءة
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

لنرتفع قليلًا بأماكن لمساتنا الذهبية، فنزين السقف بثريا مطعمة بالذهبي اللامع الذي يزداد لمعانًا كلما أضاءت المصابيح، تماما مثل هذا التصميم الكلاسيكي الفاخر، الذي تمتع بهيكل مذهب الكامل، فيما عدا أغطية المصابيح فقط.

بريق الذهب يتلألأ بالضوء

Lámparas clásicas - Ámbar-Muebles.com, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة المعيشةإضاءة
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

أما عن تلك الثريا، فقد جمعت بين بريق الذهب في الأعمدة المعدنية الرفيعة، والرأس الذهبية التي تخرج منها الأذرع المتفرعة بالمصابيح، وبين إشراقة الأغطية البيضاء للمصابيح، والتي تزيد الذهب بريقًا عند إضاءتها.

لمزيد من التصميمات المميزة لقطع الأثاث، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أثاث زجاجي.. لبريق مستمر.

تحول مذهل لشرفة صغيرة
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