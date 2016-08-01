أثاث بلاستيكى أم معدنى؟

تتعد خامات الأثاث المختلفة ويتفنن المصممين فى إنتاج أثاث مميز لجميع الخامات ويناسب كل الأذواق والانماط، مما يسبب حيرة لدينا عند تأثيث المنزل.
فنتيجة لوجود تشكيلة مميزة من كل الخامات، سنساعدك على معرفة المميزات الخاصة بأنواع الخامات المختلفة مثل الأثاث البلاستيكى والمعدنى، ومن ثم يمكنك الجمع بينهم تباعًا للغرض الذى يحققه الأثاث لكل غرفه.
يستخدم الأثاث البلاستيكى بكثرة فى الأماكن المفتوحة وذلك لتمتعة بمزايا متعددة على رأسها سهولة تنظيفه، فاستخدامه فى أماكن مفتوحة يعرضه للإتساخ سريعًا بجانب أنه يتحمل العوامل الجوية المختلفة كتعرضه للشمس أو الأمطار مما يزيد من عمره الإفتراضى وأخيرًا يوفر جلسة هادئه فالكراسى البلاستيكية مريحة عند الجلوس عليها لفترات طويلة.
وهنا تم انتقاء الطاولة والكراسى البلاستيكية بألوان متناغمة مع المنزل مما يجعلها ركن أنيق يتكامل مع الديكور الداخلى للمنزل.
بالطبع الأثاث البلاستيكى من أمن الخامات لأثاث الأطفال لذلك ستحتاج للإعتماد عليه فى قطع الأثاث التى يتعامل معها الاطفال بكثره مثل الكراسى والطاولات ووحدات التخزين الخاصة بهم.
فبجانب الأمان سيسهل تنظيفها دوريًا وسيستطيع الاطفال التعامل معها بسهولة أكبر فالمواد البلاستيكية ليست ثقيلة كالمعدن أو الخشب.
كما يمكن استخدام وحدات الديكور والإضاءة من البلاستيك مثل هذا التصميم المعتمد على وحدة إضاءة بلاستيكية مميزة تتناسق ألوانها مع طاولة العشاء، كما توزع الإضاءة بسهولة فالبلاستيك مادة شفافة.
أيضًا تم اختيار طاولة العشاء بدمج بين مادتى البلاستيك والمعدن لتحصل على مميزات متكاملة من متانة وأناقة وسهولة فى الإستخدام والتنظيف وعمر أطول أيضًا!.
كما تناسب قطع الأثاث البلاستيكية الديكور فتضيف لمسة فريدة وأنيقة لما يتميز به من ألوان باهية وملمس ناعم وتتنوع الأفكار التى يمكن تطويع البلاستيك لها، فتمكنا من تزيين المنزل بقطع مختلفة من الأثاث البلاستيكى الذى يهسل تحريكه وتنظيفه.
لا شك بأن الأثاث المعدنى يضفى رونق فريد فى ديكور منزلك، ويضفى لمسة من الفخامة على قطع الأثاث بجانب أنه يتميز بالمتانة وقوة الإستحمال خاصة فى قطع الأثاث التى لا غنى عن متانتها مثل الطاولات والكراسى لكثرة استخدامها ونقلها.
كما نحصل على تصميمات مميزة عند دمج المعدن مع الزجاج كما فى ذلك التصميم.
استخدم هذا التصميم المعدن فى مكونات متعددة للغرفة بداية من الطاولة والكراسى مرورًا بوحدات الإضاءة وإطارات حول الاسبوت الصغير بسقف المطبخ، مما يضفى على غرفة الطعام تميز فريد وتناغم مع باقى المواد المستخدمة سواء فى وحدات التخزين أم الأرضيات .
فالأثاث المعدنى يفتح المجال لك بالتنويع فى استخدام ألوان وخامات مختلفة فى الغرفة.
كما جرى استخدام هذه الأريكة فى الحدائق لتميزها بتحمل العوامل الخارجية طالما تم تصنيعها بخامات معدنية عالية مقاومة للصدأ، بجانب التصميمات الجمالية التى تنفذ بها.
كما يستخدم الأثاث المعدنىى فى الديكور كلمسات غير تقليدية مميزة.
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