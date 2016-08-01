أثاث بلاستيكى أم معدنى؟

يستخدم الأثاث البلاستيكى بكثرة فى الأماكن المفتوحة وذلك لتمتعة بمزايا متعددة على رأسها سهولة تنظيفه، فاستخدامه فى أماكن مفتوحة يعرضه للإتساخ سريعًا بجانب أنه يتحمل العوامل الجوية المختلفة كتعرضه للشمس أو الأمطار مما يزيد من عمره الإفتراضى وأخيرًا يوفر جلسة هادئه فالكراسى البلاستيكية مريحة عند الجلوس عليها لفترات طويلة.

وهنا تم انتقاء الطاولة والكراسى البلاستيكية بألوان متناغمة مع المنزل مما يجعلها ركن أنيق يتكامل مع الديكور الداخلى للمنزل.