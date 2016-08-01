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أثاث بلاستيكى أم معدنى؟

هنادى موسى هنادى موسى
JAVA ROUND EXT. GLASS TABLE , Furniture Italia Furniture Italia غرفة السفرةطاولات
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تتعد خامات الأثاث المختلفة ويتفنن المصممين فى إنتاج أثاث مميز لجميع الخامات ويناسب كل الأذواق والانماط، مما يسبب حيرة لدينا عند تأثيث المنزل.

فنتيجة لوجود تشكيلة مميزة من كل الخامات، سنساعدك على معرفة المميزات الخاصة بأنواع الخامات المختلفة مثل الأثاث البلاستيكى والمعدنى، ومن ثم يمكنك الجمع بينهم تباعًا للغرض الذى يحققه الأثاث لكل غرفه.

الطاولات البلاستيك فى الأماكن المفتوحة

Plust, Distrito 55 Distrito 55 بلكونات وشرفاتأثاث بلاستيك Multicolored
Distrito 55

Distrito 55
Distrito 55
Distrito 55

يستخدم الأثاث البلاستيكى بكثرة فى الأماكن المفتوحة وذلك لتمتعة بمزايا متعددة على رأسها سهولة تنظيفه، فاستخدامه فى أماكن مفتوحة يعرضه للإتساخ سريعًا بجانب أنه يتحمل العوامل الجوية المختلفة كتعرضه للشمس أو الأمطار مما يزيد من عمره الإفتراضى وأخيرًا يوفر جلسة هادئه فالكراسى البلاستيكية مريحة عند الجلوس عليها لفترات طويلة.

وهنا تم انتقاء الطاولة والكراسى البلاستيكية بألوان متناغمة مع المنزل مما يجعلها ركن أنيق يتكامل مع الديكور الداخلى للمنزل.

الأثاث البلاستيكى صديق الأطفال

FLIP for kids, Studio for Spatial Design Studio for Spatial Design غرفة الأطفالألعاب
Studio for Spatial Design

Studio for Spatial Design
Studio for Spatial Design
Studio for Spatial Design

بالطبع الأثاث البلاستيكى من أمن الخامات لأثاث الأطفال لذلك ستحتاج للإعتماد عليه فى قطع الأثاث التى يتعامل معها الاطفال بكثره مثل الكراسى والطاولات ووحدات التخزين الخاصة بهم.

فبجانب الأمان سيسهل تنظيفها دوريًا وسيستطيع الاطفال التعامل معها بسهولة أكبر فالمواد البلاستيكية ليست ثقيلة كالمعدن أو الخشب.

البلاستيك فى الإضاءة

JOSEPHINE, Pendelleuchte, koziol »ideas for friends GmbH koziol »ideas for friends GmbH غرفة المعيشةإضاءة
koziol »ideas for friends GmbH

koziol »ideas for friends GmbH
koziol »ideas for friends GmbH
koziol »ideas for friends GmbH

كما يمكن استخدام وحدات الديكور والإضاءة من البلاستيك مثل هذا التصميم المعتمد على وحدة إضاءة بلاستيكية مميزة تتناسق ألوانها مع طاولة العشاء، كما توزع الإضاءة بسهولة فالبلاستيك مادة شفافة.

أيضًا تم اختيار طاولة العشاء بدمج بين مادتى البلاستيك والمعدن لتحصل على مميزات متكاملة من متانة وأناقة وسهولة فى الإستخدام والتنظيف وعمر أطول أيضًا!.

ديكور مبهج

Plust, Distrito 55 Distrito 55 بلكونات وشرفاتأثاث بلاستيك Multicolored
Distrito 55

Distrito 55
Distrito 55
Distrito 55

كما تناسب قطع الأثاث البلاستيكية الديكور فتضيف لمسة فريدة وأنيقة لما يتميز به من ألوان باهية وملمس ناعم وتتنوع الأفكار التى يمكن تطويع البلاستيك لها، فتمكنا من تزيين المنزل بقطع مختلفة من الأثاث البلاستيكى الذى يهسل تحريكه وتنظيفه.

المعدن والأناقة

JAVA ROUND Black EXT. GLASS TABLE Furniture Italia غرفة السفرةطاولات
Furniture Italia

JAVA ROUND Black EXT. GLASS TABLE

Furniture Italia
Furniture Italia
Furniture Italia

لا شك بأن الأثاث المعدنى يضفى رونق فريد فى ديكور منزلك، ويضفى لمسة من الفخامة على قطع الأثاث بجانب أنه يتميز بالمتانة وقوة الإستحمال خاصة فى قطع الأثاث التى لا غنى عن متانتها مثل الطاولات والكراسى لكثرة استخدامها ونقلها.

كما نحصل على تصميمات مميزة عند دمج المعدن مع الزجاج كما فى ذلك التصميم.

استخدامات متنوعة للمعدن

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo مطبخ
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

استخدم هذا التصميم المعدن فى مكونات متعددة للغرفة بداية من الطاولة والكراسى مرورًا بوحدات الإضاءة وإطارات حول الاسبوت الصغير بسقف المطبخ، مما يضفى على غرفة الطعام تميز فريد وتناغم مع باقى المواد المستخدمة سواء فى وحدات التخزين أم الأرضيات .

فالأثاث المعدنى يفتح المجال لك بالتنويع فى استخدام ألوان وخامات مختلفة فى الغرفة.

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أريكة معدنية

Terraced Courtyard Garden Design homify حدائقأثاث
homify

Terraced Courtyard Garden Design

homify
homify
homify

كما جرى استخدام هذه الأريكة فى الحدائق لتميزها بتحمل العوامل الخارجية طالما تم تصنيعها بخامات معدنية عالية مقاومة للصدأ، بجانب التصميمات الجمالية التى تنفذ بها.

المعدن فى الديكور

Robot Side table &New غرفة نوممنضدة جانبية
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Robot Side table

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كما يستخدم الأثاث المعدنىى فى الديكور كلمسات غير تقليدية مميزة.

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