بيت صغير لكن ستايل..

كل ما تحتاجه في مكان واحد! نعم هذا ما يلخص وصف ذلك المنزل المقام على هيئة استوديو صغير جدًا.. والذي رغم صغر حجمه إلا أن تصميمه الذكي لا يمكن أن يُشعرك ولو للحظة أنك تفتقد أيٍ من سُبل الراحة!

هنا ومن خلال هذا المشروع نستكشف معًا براعة خبراء التصميم وقدراتهم الرائعة على استغلال مساحة كهذه في إنشاء بيت كامل مكتمل الخدمات!