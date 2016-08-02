بيت صغير لكن ستايل..

كل ما تحتاجه في مكان واحد! نعم هذا ما يلخص وصف ذلك المنزل المقام على هيئة استوديو صغير جدًا.. والذي رغم صغر حجمه إلا أن تصميمه الذكي لا يمكن أن يُشعرك ولو للحظة أنك تفتقد أيٍ من سُبل الراحة!
هنا ومن خلال هذا المشروع نستكشف معًا براعة خبراء التصميم وقدراتهم الرائعة على استغلال مساحة كهذه في إنشاء بيت كامل مكتمل الخدمات!
رغم أنه ليس من الطبيعي أن يكون التخت
السرير هو أول ما نلمحه بمدخل المنزل!، إلا أن مصممين شركة Ferlazzo Natoli الهندسية لم يأبهوا لذلك الأمر قدر ما اهتموا بالخروج عن النمطية واستغلال كل متر من المساحة جيدًا ليستوعب أغراض المنزل كافة مهما ضاقت المساحة!
واجهة المنزل الخارجية مصممة بألوان هادئة مزجت بين الأبيض والرمادي الفاتح بمساحة الثلث والثلثين، الثلث للرمادي بالجزء السفلي، والأبيض للمساحة الأكبر بالجزء العلوي، وإذا انتقلنا لتصميم كلًا من الباب والنافذة المطلة على الشارع سنجدهما بوضوح كلاسيكيان ولكن بلمسات عصرية!
من تلك الزاوية نرى قالب خشبي كبير خلف الباب متعدد الأرفف، نصفه الأول مخصص لدولاب أرففه مغلقة من الأسفل، فيما جاء نصفه الآخر على هيئة مكتبة تدنوها بعض الأدراج للأغراض شديدة الخصوصية، ويعلوه بالكامل كلمة HOME المصممة بعناية وبشكل مبتكر باللون الفضي كقطعة إكسسوار ضخمة أضافت الكثير لذلك الركن وجعلته فريدًا.
يقابل ذلك الدولاب المتلاحم بالمكتبة طاولة مستديرة صغيرة الحجم أسفل النافذة الزجاجية تناسب تلك المساحة وتتماشى معها جيدًا، يحاوطها فقط كرسيان فضيان بتصميم مميز. الأبيض يغلف أرجاء المنزل من الداخل حتى ألوان الباب والنافذة!، أما الأرضية فتكتسي بشرائح الباركية البنية المتناغمة تمامًا مع ألوان الحوائط والديكور.
من هذه الزاوية، نرى التخت بتفاصيله البسيطة، فهو مطلي باللون الأبيض مثله كمثل بقية أثاث المنزل، مكسي بفرش بسيط لكن أنيق في الوقت ذاته، ويميزه مجموعة من الوسائد متنوعة الألوان ما بين الأبيض والكاكي والبني الفاتح وأخرى منقوشة بدرجات جمعت كل الألوان السابقة. بجانب التخت طاولة بيضاء صغيرة تعلوها وحدة إضاءة أصغر حجمًا بجانبها قطعة إكسسوار راقية التصميم.
من هذه الزاوية نلاحظ عدة تفاصيل صغيرة، كشاشة التلفاز المقابلة للتخت بحجمها المتوسط والمناسب لمساحة المنزل، والسقف المستند إلى المكيف والمكون من شرائح خشبية تتدلى منها ثريا أنيقة بكرات بلورية بيضاء رائعة!
نظرة أقرب إلى المطبخ بكل محتوياته وأدواته المرتبة بدقة وعناية شديدة داخل وحدة بسيطة بحجم لا بأس به. الوحدة مقسمة على جزئين جزء سفلي مغلق بإحكام بيساره حوض صغير استالستيلي وبيمينه مساحة مناسبة لإعداد الطعام كتقطيع الفواكة والخضروات.
أما عن الجزء العلوي من الوحدة، فنلاحظ بسهولة مساحة مخصصة للفرن وبجانبه مساحة أخرى أكبر حجمًا مصممة خصيصًا لسلة ترتيب وتصفية الأطباق. نرى من هنا أيضًا بوضوح طاولة الطعام عن قرب وبمنتصفها سلة فواكة متنوعة في نفس مستوى سلة كبيرة بلون رمادي مميز في ركنٍ بعيد أسفل النافذة تمكن ساكن المنزل من وضع أغراض المطبخ المختلفة بها من خلال أرففها الثلاثة.
وأخيرًا، من هذه الزاوية نجد حمام صغير أنيق بنقوش بنية فاتحة مقسم على قسمين، أحدهم للدُش بدون حاجز زجاجي!، والآخر للحوض بإحدى زوايا الحمام تعتليه مرآة بسيطة.
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