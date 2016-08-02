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حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة السفرة
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يعد تنظيف المنزل من الغبار من المهام اليومية الثقيلة لتكرارها، فمهما حرصنا على تجنب دخول الغبار إلى المنزل فدائمًا مايجد طريقه للغرف، ولكن يمكننا مساعدتك على قضاء وقت أقل فى تنظيف المنزل بإتباع الخطوات التالية:

مهام صغيرة ولكنها فعالة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تجهيز قائمة بالمهام الصغيرة لتنفيذها كروتين يومى، يسهل عملية التنظيف كما يوفر الكثير من الوقت المهدر فى التفكير بماذا بعد؟ 

أيضًا يمكنك تقسيم التنظيف العميق للغرف على مدار الأيام لتجنب الإرهاق وزيادة الوقت خلال التنظيف.

ضع كل شىء فى غرفته

Mamma, c'è una tigre nella mia cameretta!, LeoStickers® LeoStickers® غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
LeoStickers®

LeoStickers®
LeoStickers®
LeoStickers®

الخطوة الاولى عند التنظيف نقوم بجمع الأشياء المبعثره ونضعها فى مكانها الخاص.

وقت محدد لكل مهمة

Sirocco Wall & Floor Tiles The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Sirocco Wall & Floor Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

 تحديد وقت محدد لكل مهمة للتركيز على إنجازها بدون مشتتات، وضع لكل مهمة 10 دقائق فقط للإنجاز السريع.

تعدد المهام فى وقت واحد

Union Wall & Floor Tiles The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Union Wall & Floor Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

لابد أن نفكر دائمًا بإستغلال وقت التنظيف لتنفيذ أكثر من مهمة فمثًلا إن كان هناك بقع فى أرضية الحمام سنضع عليها المنظفات ونتركها حتى ننتهى من تنضيف الاحواض ثم نعود إليها فى النهاية فلا نستغرق وقت أكبر لتنضيفها.

السجاد وتخزين الغبار

Bespoke Rugs, Anna V Rugs Anna V Rugs غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Anna V Rugs

Bespoke Rugs

Anna V Rugs
Anna V Rugs
Anna V Rugs

يقوم السجاد بإمتصاص الغبار الموجود بالمنزل لذلك لابد من تنظيفه دوريًا للتخلص من التراب المخزن به، حتى لا تكن مصدر للغبار بداخل المنزل.

استخدم المكنسة أولًا

Napoli Beige Floor Porcelain Tiles The London Tile Co. جدران وأرضياتبلاط
The London Tile Co.

Napoli Beige Floor Porcelain Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

ننضف الأرضيًا من التراب أولًا باستخدام المكنسة ثم يعد ذلك يمكننا مسحها بالماء للتخلص من أى بقايا غبار.

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طاولة الطعام

Dining Table with enamel lamp shades homify غرفة السفرة
homify

Dining Table with enamel lamp shades

homify
homify
homify

تنظيف الطاولات بعد الإنتهاء من الطعام يوفر علينا الكثير من الوقت خلال تنظيف المنزل، فلن توجد بقع يصعب إزالتها فقط القليل من الغبار يمكننا مسحه بكل سهولة.

أسطح عمل المطبخ

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

 كذلك أسطح العمل بالمطبخ نحرص على مسحها وغسيلها بعد الإنتهاء من الطهى مما يجعل متابعة تنظيفها لا ستغرق أكثر من دقيقتين بإستخدام قطعة من القماش.

الستائر تحمى المنزل

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

وأخيرًا وجود ستائر داخل المنزل يحميه من تسلل الغبار عبر النوافذ، فعند فتح النوافذ لتهوية المنزل ستعمل الستائر على تقليل الغبار ويمكننا أن ننظفها من وقت لآخر للحفاظ علي ألوانها الزاهية ورائحتها المنعشة.

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