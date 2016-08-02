حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة

يعد تنظيف المنزل من الغبار من المهام اليومية الثقيلة لتكرارها، فمهما حرصنا على تجنب دخول الغبار إلى المنزل فدائمًا مايجد طريقه للغرف، ولكن يمكننا مساعدتك على قضاء وقت أقل فى تنظيف المنزل بإتباع الخطوات التالية:
تجهيز قائمة بالمهام الصغيرة لتنفيذها كروتين يومى، يسهل عملية التنظيف كما يوفر الكثير من الوقت المهدر فى التفكير بماذا بعد؟
أيضًا يمكنك تقسيم التنظيف العميق للغرف على مدار الأيام لتجنب الإرهاق وزيادة الوقت خلال التنظيف.
الخطوة الاولى عند التنظيف نقوم بجمع الأشياء المبعثره ونضعها فى مكانها الخاص.
تحديد وقت محدد لكل مهمة للتركيز على إنجازها بدون مشتتات، وضع لكل مهمة 10 دقائق فقط للإنجاز السريع.
لابد أن نفكر دائمًا بإستغلال وقت التنظيف لتنفيذ أكثر من مهمة فمثًلا إن كان هناك بقع فى أرضية الحمام سنضع عليها المنظفات ونتركها حتى ننتهى من تنضيف الاحواض ثم نعود إليها فى النهاية فلا نستغرق وقت أكبر لتنضيفها.
يقوم السجاد بإمتصاص الغبار الموجود بالمنزل لذلك لابد من تنظيفه دوريًا للتخلص من التراب المخزن به، حتى لا تكن مصدر للغبار بداخل المنزل.
ننضف الأرضيًا من التراب أولًا باستخدام المكنسة ثم يعد ذلك يمكننا مسحها بالماء للتخلص من أى بقايا غبار.
تنظيف الطاولات بعد الإنتهاء من الطعام يوفر علينا الكثير من الوقت خلال تنظيف المنزل، فلن توجد بقع يصعب إزالتها فقط القليل من الغبار يمكننا مسحه بكل سهولة.
كذلك أسطح العمل بالمطبخ نحرص على مسحها وغسيلها بعد الإنتهاء من الطهى مما يجعل متابعة تنظيفها لا ستغرق أكثر من دقيقتين بإستخدام قطعة من القماش.
وأخيرًا وجود ستائر داخل المنزل يحميه من تسلل الغبار عبر النوافذ، فعند فتح النوافذ لتهوية المنزل ستعمل الستائر على تقليل الغبار ويمكننا أن ننظفها من وقت لآخر للحفاظ علي ألوانها الزاهية ورائحتها المنعشة.
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