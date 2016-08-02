حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة

لابد أن نفكر دائمًا بإستغلال وقت التنظيف لتنفيذ أكثر من مهمة فمثًلا إن كان هناك بقع فى أرضية الحمام سنضع عليها المنظفات ونتركها حتى ننتهى من تنضيف الاحواض ثم نعود إليها فى النهاية فلا نستغرق وقت أكبر لتنضيفها.