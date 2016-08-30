غرفة الرضيع بإشراقة بيضاء ناعمة

عندما ننتظر مولودًا جديدًا، تتكاثر الخطط في أذهاننا ونتشتت بين عدة اختيارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحضير غرفة الوافد الجديد، واختيار ألوان الجدران، وقطع الأثاث، والرغبة في تزينها بقطع من الديكور البسيط دون مبالغة.
لذا، نأخذكم اليوم في جولة داخل غرفة تليق بالحياة الجديدة لمولودكم، من تصميم OLGA AYSINA، حيث الإشراقة والنعومة، والترحيب الحار. لنبدأ جولتنا..
عندما نصل إلى مرحلة اختيار قطع الاثاث، فإن أهم شيء في غرفة الرضيع، هو المهد، لذا يجب أن يكون بتصميم مُريح وآمن، وبارتفاع مناسب للأم، ومن أجل هدوء الطفل، يُفضل تضمينه تلك القطعة التي تتدلى منها الألعاب، لإلهاءه ومساعدته على النوم، ويمكن جعل المهد أكثر راحة من خلال المظلة لحمايته من الحشرات الطائرة ليلًا.
بداية، اللون الأبيض هو الأنسب لمولودك، أيًا كان نوعه، لذا إن كنت ترغب في تحضير الغرفة مبكرًا قبل التعرف على نوع الطفل، فاللون الأبيض هو الخيار المثالي، كما أنه يتمتع بإشراقة ناعمة وهادئة، لذا من الأفضل اختيار قطع الأثاث، وألوان الجدران بالأبيض.
ورق الحائط أكثر ملائمة لغرفة الرضيع من الطلاء، خاصة أنه يمكن اختيار ورق حائط مزين برسومات ناعمة، ونقوش رقيقة، تُضفي لمسة بريئة على غرفة الرضيع.
كما يجب الاحتفاظ بأسلوب الحد الأدنى من الأثاث، وترك فرغ مناسب في الغرفة، من أجل تحرك الأم برضيعها بحرية، ومن قطع الأثاث الهامة، وحدة الأدراج والخزانة، وأريكة لراحة الأم، وربما منضدة صغيرة لوضع مشروب للأم أثناء رعاية طفلها.
يجب أن تتمتع غرفة الرضيع بالتهوئة الجيدة، وكذلك إضاءة طبيعية، لذا فمن الأفضل أن تخصص له غرفة تحوي نافذة كبيرة، ويمكن تزيين تلك النافذة بطبقتين من الستائر، إحداهما رقيقة شفافة لإضاءة الغرفة وقت استيقاظه، وأخرى ثقيلة معتمة ولكن بلون فاتح، لمنح تسللل الضوء أثناء نومه.
ثاني أهم قطعة في غرفة الرضيع، هي الخزانة، أو وحدة الأدراج، فأشياء الرضيع كثيرة ومتعددة، ويجب أن تظل الغرفة نظيفة ومرتبة.
يمكن إضفاء لمسة مميزة على الغرفة، من خلال قطع الديكور الفريدة والبسيطة في الوقت ذاته، مثل ذلك الرف المعلق، وما تضمنه من ألعاب صغيرة ملونة، ومن الممكن الاستعانة بتصميمات تحمل اسم الرضيع بدلًا من كلمة Baby في التصميم في الصورة.
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