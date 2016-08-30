غرفة الرضيع بإشراقة بيضاء ناعمة

عندما ننتظر مولودًا جديدًا، تتكاثر الخطط في أذهاننا ونتشتت بين عدة اختيارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحضير غرفة الوافد الجديد، واختيار ألوان الجدران، وقطع الأثاث، والرغبة في تزينها بقطع من الديكور البسيط دون مبالغة.

لذا، نأخذكم اليوم في جولة داخل غرفة تليق بالحياة الجديدة لمولودكم، من تصميم OLGA AYSINA، حيث الإشراقة والنعومة، والترحيب الحار. لنبدأ جولتنا..