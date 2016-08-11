8 تِراسات مُختاره ، لكل تِراس قصه !

يمكن للتراس المصمم بعنايه و اهتمام ، أن يغنيك عن الخروج من المنزل للتخفيف عن النفس . لذا سنعرض عليك اليوم مجموعه منتقاه من التراسات الرائعه ، التى يمكنك تقليدها في منزلك ، حتى تتمكن من تقضية أوقات سعيده بمفردك أو مع الأسرة .
اعتماد طابع الجلسات الفلكلوريه من المغرب العربي ، يضمن لك الحصول على تراس حميمي و لافت . و يمكنك عمل ذلك بالإستعانه بالوسائد الأرضيه مع الجلسه القريبه من الأرض ، و اعتماد كليم يدوي مميز بألوان زاهيه .
المفكر الذكي هو من يستخدم العقبات في صالحه ، حتى و إن تعلق الأمر بشيء هام مثل ضيق المساحه . و نرى هنا أن تثبيت بار من الرخام الأنيق في سور المنزل ووضع كراسي بسيطه ، حوّل التراس الضيق إلى مكان مثالي لتناول المشروب اليومي في الهواء الطلق .
من أجمل الأرضيات التى يمكنك اختيارها للتراس و الشرفه ، الأرضيه من الباركيه . حيث يمكنك اللعب في طريقة وضعه ، بطريقه مائله أو مستقيمه أو بعمل أشكال هندسيه . فضلاً عن خامته الخشبيه التى تجعله منسجماً مع الطبيعه من حوله .
هذا التراس من تصميم vg-vm-arquitectos ، نجد فيه التقسيم المحترف للأرضيه باستخدام خامات متنوعه . حيث توجد مناطق من الرمال الصفراء و الحشائش الخضراء ، و مناطق أخرى من الحصى و الحجر تحيط بالأشجار لتعطي تناقض مثمر .
ممرمن اللافندرالمبهج يربط بين التراس و المنزل ، مُعبد بمجموعة من الأحجار الغير متساوية الشكل المثبته وسط الحشائش الخضراء ، لتعطي مظهر أنيق و مريح للعين .
البرجوله الخشبيه تعطي المظهر المميز لأي تراس ، قد تكون من ألواح خشبيه متقاربه لمزيد من الظل . أو بترتيب متباعد لتعطي المظهر الجمالي فقط ، و في هذه الحاله يتم تغطية الألواح بالزجاج مثل هذه البرجوله ، لحجب أي رذاذ يسقط من أعلى .
الخشب يسيطر على المكان سواء باللون الطبيعي ، أو باللون الأزرق المنعش . و التراس مزود بسقف و أسوار من الزجاج تسمح بالإستمتاع بزرقة السماء أثناء الجلوس و تناول الطعام .
التراس يعتبر مزيج ساحر من عدة أنماط ، بالرغم من أنه في الأصل نمط بحر متوسط ، لكنك تشعر بأنه ذو طابع ريفي أحيانا بسبب اللون الكريمي و البني و تصميم المدفأه . و قد تعتقد أنه كلاسيك بسبب السفره أو حديث بسبب الأريكه و اللون الأبيض و الرمادي . مما يجعل كل شخص يراه بالطريقه التى تناسبه فينال إعجابه ! .