8 تِراسات مُختاره ، لكل تِراس قصه !

التراس يعتبر مزيج ساحر من عدة أنماط ، بالرغم من أنه في الأصل نمط بحر متوسط ، لكنك تشعر بأنه ذو طابع ريفي أحيانا بسبب اللون الكريمي و البني و تصميم المدفأه . و قد تعتقد أنه كلاسيك بسبب السفره أو حديث بسبب الأريكه و اللون الأبيض و الرمادي . مما يجعل كل شخص يراه بالطريقه التى تناسبه فينال إعجابه ! .