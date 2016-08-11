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8 تِراسات مُختاره ، لكل تِراس قصه !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Battersea Basement & Full Refurbishment, Gullaksen Architects Gullaksen Architects حديقة
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يمكن للتراس المصمم بعنايه و اهتمام ، أن يغنيك عن الخروج من المنزل للتخفيف عن النفس . لذا سنعرض عليك اليوم مجموعه منتقاه من التراسات الرائعه ، التى يمكنك تقليدها في منزلك ، حتى تتمكن من تقضية أوقات سعيده بمفردك أو مع الأسرة .

1- تراس المغرب العربي

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

اعتماد طابع الجلسات الفلكلوريه من المغرب العربي ، يضمن لك الحصول على تراس حميمي و لافت . و يمكنك عمل ذلك بالإستعانه بالوسائد الأرضيه مع الجلسه القريبه من الأرض ، و اعتماد كليم يدوي مميز بألوان زاهيه .

2- تراس البار المميز

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

المفكر الذكي هو من يستخدم العقبات في صالحه ، حتى و إن تعلق الأمر بشيء هام مثل ضيق المساحه . و نرى هنا أن تثبيت بار من الرخام الأنيق في سور المنزل ووضع كراسي بسيطه ، حوّل التراس الضيق إلى مكان مثالي لتناول المشروب اليومي في الهواء الطلق .

3- تراس الباركيه

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS حديقة
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

من أجمل الأرضيات التى يمكنك اختيارها للتراس و الشرفه ، الأرضيه من الباركيه . حيث يمكنك اللعب في طريقة وضعه ، بطريقه مائله أو مستقيمه أو بعمل أشكال هندسيه . فضلاً عن  خامته الخشبيه التى تجعله منسجماً مع الطبيعه من حوله .

4- التراس الغني

Snack Club Casablanca, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos حديقة
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

هذا التراس من تصميم vg-vm-arquitectos ، نجد فيه التقسيم المحترف للأرضيه باستخدام خامات متنوعه . حيث توجد مناطق من الرمال الصفراء و الحشائش الخضراء ، و مناطق أخرى من الحصى و الحجر تحيط بالأشجار لتعطي تناقض مثمر .

5- تراس الممر الأخضر

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

ممرمن اللافندرالمبهج  يربط بين التراس و المنزل ، مُعبد بمجموعة من الأحجار الغير متساوية الشكل المثبته وسط الحشائش الخضراء ، لتعطي مظهر أنيق و مريح للعين . 

6- تراس البرجوله الخشبيه

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura بلكونة أو شرفة
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

البرجوله الخشبيه تعطي المظهر المميز لأي تراس ، قد تكون من ألواح خشبيه متقاربه لمزيد من الظل . أو بترتيب متباعد لتعطي المظهر الجمالي فقط  ، و في هذه الحاله يتم تغطية الألواح بالزجاج مثل هذه البرجوله ، لحجب أي رذاذ يسقط من أعلى .

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7- تراس البحر المتوسط

Cobertura na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

الخشب يسيطر على المكان سواء باللون الطبيعي ، أو باللون الأزرق المنعش . و التراس مزود بسقف و أسوار من الزجاج تسمح بالإستمتاع بزرقة السماء أثناء الجلوس و تناول الطعام .

8- تراس سيعجب الجميع

Реконструкция дома , Rash_studio Rash_studio بلكونة أو شرفة
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

التراس يعتبر مزيج ساحر من عدة أنماط ، بالرغم من أنه في الأصل نمط بحر متوسط ، لكنك تشعر بأنه ذو طابع ريفي أحيانا بسبب اللون الكريمي و البني و تصميم المدفأه . و قد تعتقد أنه كلاسيك بسبب السفره أو حديث بسبب الأريكه و اللون الأبيض و الرمادي . مما يجعل كل شخص يراه بالطريقه التى تناسبه فينال إعجابه ! .

8 منازل صغيره ذات شرفات مُبهره !
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