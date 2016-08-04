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لدليلك لواجهة منزل أجمل

أميرة قاسم أميرة قاسم
Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG منازل
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واجهة منزلك هى رسالتك للعالم من حولك، فتصميم الواجهة بالخارج سوف يعطي فكرة للجميع عما يمكن أن يتوقعوه بعبورهم لباب منزلك، كما أنها مجال رائع ليظهر من خلاله جمال وسحر الفن المعماري، ورغم أهميتها الكبيرة في إضفاء اللمسات الأخيرة لجمال البيت، إلا أن الكثير يهملها ويقوم بتكرار ما يفعله الآخرون من حوله. لذا أعددنا في هوميفاي كتاب الأفكار الجديد هذا لنلهمك بمجموعة من الأفكار التي ستحسن من مظهر واجهة منزلك، أما أولئك الذين يعتقدون  أن واجهات منازلهم بحالة جيدة تعالى لنساعدك لتكون بصورة اروع.

تغيير الإضاءة

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل رخام White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

إذا كنت ترى أن واجهة منزلك بأفضل حال، ولكن تريد أن تشعر ببعض التغير، ما رأيك في تغيير الإضاءة؟ فشكل منزلك من الخارج قد يتغير تماما مع إضافة عدد قليل من وحدات الإضاءة. يمكنك وضع بعض المصابيح على جانبي المدخل ذات الإضاءة الخافتة. إضاءات “الليد” أيضا تعد اختيار ممتاز للأماكن المفتوحة

واجهة زجاجية

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção منازل
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

إذا كان تصميم منزلك يميل للنمط الحداثي، يمكنك إضافة لمسة زجاجية للواجهة، وهو ما يعبر عن جدا عن الحداثة والاعتماد على التكنولوجيا في بناء تأسيس المنزل. يمكنك تغير سور البلكونة ليصبح زجاجي، كما هو في الصورة هنا، أيضا الاستغناء عن الدرابزين التقليدي والاعتماد على الحوائط الزجاجية المدعومة، وهو ما سيمنح منزلك من الداخل مزيد من الحيوية بسبب أشعة الشمس التي ستكسو المكان.

إضافة سياج أو سور

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados منازل
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

هناك أيضا طريقة بسيطة جدا لتغيير شكل الواجهة لتبدو مذهلة وذلك ببناء سور او سياج أنيق حول المنزل بتصميم يتناسب مع تصميم المبنى. في الصورة هنا مثلا استعان المصمم بأكثر من خامة في بناء السياج (الزجاج، البناء الأسمنتي، والخشب) وهو ما يخلق تناغم بين الحداثة والتقليدية والعراقة. لكن لا تنس أن تضيف لمسات جمالية للسور كوحدات إضاءة، أو لمسة خضراء كما في الصورة.

جرب ألوان جريئة

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يميل الكثير لاختيار الأبيض كلون شائع في تصميمات واجهات المنازل، في الحقيقة لا شيء يعيب الأبيض ..فالأبيض يمنح مزيد من الضوء وأنيق للغاية ويتناغم مع كافة الخامات، لكن ربما حان وقت التغيير.عناصر

استجمع شجاعتك، واذهب لأقرب متجر دهانات وتأمل لوحة الألوان واختر لونا جريئا لواجهة منزلك يعبر عنك فعليان كل ما عليه فعله أن تتبع الإرشادات في اختيار من عجلة الألوان وستستمتع بمنزل بلونك المفضل.

عناصر متنوعة

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

لمظهر عصري ومميز يمكنك مزيج أكثر من خامة لتشكيل واجهة المنزل، في الصورة هنا تم المزج بين الخشب والبناء الأسمنتي التقليدي والطوب الحجري الذي يضفي مزيد من الأناقة والفخامة للواجهة، فتداخل هذه العناصر يمنح منزلك حيوية وشخصية متفردة. ولتحقيق ذلك نقترح عليك الاطلاع على عجلة الألوان، لاختيار الألوان المناسبة التي ستسلط الضوء على تفاصيل الواجهة المتنوعة.

زجاج ملون

Casa Estúdio MC, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura منازل
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

البعض يفضل التصميمات الفريدة والغير اعتيادية لواجهات المنازل، والتي تخطف الأنظار بجمالها. الزجاج الملون سيكون اختيار مثالي لتشكيل واجهة تملؤها الحيوية والجمال، فالزجاج الملون لم يعد حكرا على المباني العتيقة أو المباني الدينية، وجماله لا يظهر من الخارج فقط، بل أن لمسته الجمالية على الداخل أكبر، فقط تخيل أشعة الشمس وهى تخترق تلك النوافذ الملونة لتكسو منزلك بالبهجة كل صباح. يمكنك الاطلاع ايضا على : أفضل 10 واجهات مودرن ملونة

أناقة وغموض

Exterior TG Studio منازل
TG Studio

Exterior

TG Studio
TG Studio
TG Studio

أما إذا كنت ممن يهربون من صخب الألوان وحدتها، فالأبيض الناصع سيكون ملاذك، وكلما قلت التفاصيل على الواجهة مع اللون الأبيض كلما زاد غموض وأناقة التصميم، يمكنك إضافة لمسة جمالية بزراعة الأشجار حول المنزل لتخفف من حدة الحرارة وتوفر أيضا الظلال للمنزل.

اسس منزلك بجودة عالية وميزانية أقل
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