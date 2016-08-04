لدليلك لواجهة منزل أجمل

واجهة منزلك هى رسالتك للعالم من حولك، فتصميم الواجهة بالخارج سوف يعطي فكرة للجميع عما يمكن أن يتوقعوه بعبورهم لباب منزلك، كما أنها مجال رائع ليظهر من خلاله جمال وسحر الفن المعماري، ورغم أهميتها الكبيرة في إضفاء اللمسات الأخيرة لجمال البيت، إلا أن الكثير يهملها ويقوم بتكرار ما يفعله الآخرون من حوله. لذا أعددنا في هوميفاي كتاب الأفكار الجديد هذا لنلهمك بمجموعة من الأفكار التي ستحسن من مظهر واجهة منزلك، أما أولئك الذين يعتقدون أن واجهات منازلهم بحالة جيدة تعالى لنساعدك لتكون بصورة اروع.
إذا كنت ترى أن واجهة منزلك بأفضل حال، ولكن تريد أن تشعر ببعض التغير، ما رأيك في تغيير الإضاءة؟ فشكل منزلك من الخارج قد يتغير تماما مع إضافة عدد قليل من وحدات الإضاءة. يمكنك وضع بعض المصابيح على جانبي المدخل ذات الإضاءة الخافتة. إضاءات “الليد” أيضا تعد اختيار ممتاز للأماكن المفتوحة
إذا كان تصميم منزلك يميل للنمط الحداثي، يمكنك إضافة لمسة زجاجية للواجهة، وهو ما يعبر عن جدا عن الحداثة والاعتماد على التكنولوجيا في بناء تأسيس المنزل. يمكنك تغير سور البلكونة ليصبح زجاجي، كما هو في الصورة هنا، أيضا الاستغناء عن الدرابزين التقليدي والاعتماد على الحوائط الزجاجية المدعومة، وهو ما سيمنح منزلك من الداخل مزيد من الحيوية بسبب أشعة الشمس التي ستكسو المكان.
هناك أيضا طريقة بسيطة جدا لتغيير شكل الواجهة لتبدو مذهلة وذلك ببناء سور او سياج أنيق حول المنزل بتصميم يتناسب مع تصميم المبنى. في الصورة هنا مثلا استعان المصمم بأكثر من خامة في بناء السياج (الزجاج، البناء الأسمنتي، والخشب) وهو ما يخلق تناغم بين الحداثة والتقليدية والعراقة. لكن لا تنس أن تضيف لمسات جمالية للسور كوحدات إضاءة، أو لمسة خضراء كما في الصورة.
يميل الكثير لاختيار الأبيض كلون شائع في تصميمات واجهات المنازل، في الحقيقة لا شيء يعيب الأبيض ..فالأبيض يمنح مزيد من الضوء وأنيق للغاية ويتناغم مع كافة الخامات، لكن ربما حان وقت التغيير.عناصر
استجمع شجاعتك، واذهب لأقرب متجر دهانات وتأمل لوحة الألوان واختر لونا جريئا لواجهة منزلك يعبر عنك فعليان كل ما عليه فعله أن تتبع الإرشادات في اختيار من عجلة الألوان وستستمتع بمنزل بلونك المفضل.
لمظهر عصري ومميز يمكنك مزيج أكثر من خامة لتشكيل واجهة المنزل، في الصورة هنا تم المزج بين الخشب والبناء الأسمنتي التقليدي والطوب الحجري الذي يضفي مزيد من الأناقة والفخامة للواجهة، فتداخل هذه العناصر يمنح منزلك حيوية وشخصية متفردة. ولتحقيق ذلك نقترح عليك الاطلاع على عجلة الألوان، لاختيار الألوان المناسبة التي ستسلط الضوء على تفاصيل الواجهة المتنوعة.
البعض يفضل التصميمات الفريدة والغير اعتيادية لواجهات المنازل، والتي تخطف الأنظار بجمالها. الزجاج الملون سيكون اختيار مثالي لتشكيل واجهة تملؤها الحيوية والجمال، فالزجاج الملون لم يعد حكرا على المباني العتيقة أو المباني الدينية، وجماله لا يظهر من الخارج فقط، بل أن لمسته الجمالية على الداخل أكبر، فقط تخيل أشعة الشمس وهى تخترق تلك النوافذ الملونة لتكسو منزلك بالبهجة كل صباح. يمكنك الاطلاع ايضا على : أفضل 10 واجهات مودرن ملونة