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ديكورات رائعة في شقة العائلة العصرية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
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تأسيس شقة العائلة يتطلب الكثير والكثير من التفكير، واختيار الأجواء المطلوب نشرها في أنحاء المنزل، وتظل الأجواء المريحة الحميمية، هي المتصدرة على رأس القائمة، حيث الالوان المحايدة، والتصميم الأنيق، وبعض من اللمسات المرحة في غرفة الأطفال، دون إغفال اشراقة الشرفة، التي تجمع العائلة لتناول كوب من القهوة والاستمتاع بالحديث أثناء العطلات الأسبوعية.

نأخذكم اليوم في جولة داخل نموذج لمنزل العائلة المريح والدافء، من تصميم مهندسو شركة TRAÇO MAGENTA، المتخصصة في التصميم الداخلي والديكورات، والتي أبدعت في لمساتها الفنية واختياراتها الموفقة لقطع الديكور المزينة لأرجاء المنزل، لنبدأ جولتنا..

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

1- مدخل يختصر أجواء المنزل

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

لأن المدخل هو عنوان كل شقة، اهتم المصممون بإضفاء لمسات مختصرة للأجواء الداخلية، حيث الألوان المحايدة، الأبيض والكافيه، مع قطع الأاثاث الخشبية التي تُضفي لمسة دافئة على تصميم الشقة، مع قطع ديكور تعبر عن حب أصحابها للمسات القديمة، كما يعبر المدخل عن حبهم للمسات البسيطة غير المبالغ فيها.

2- مظهر عملي يحمل عبق الماضي

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

يحمل المدخل في تصميمه الكثير والكثير من الأناقة العتيقة، حيث المنضدة الشخبية، بمظهرها الطبيعي غير المتجمل، وقد اعتلت الجدار فوقها، ساعة مفرغة كبيرة، مع تروس متداخلة، قد أضفت على الجدار مظهرًا عمليًا يحمل عبق الماضي.

3- بين الحداثة والماضي

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

حتى يكتمل المظهر العملي العتيق لمدخل المنزل، وضعت تلك الصناديق الخشبية الكبيرة أسفل المنضدة الزجاجية الحديثة التصميم، فيما تزين سطح المنضدة بمزهرية معدنية لامعة، وإطار يحمل في داخله معاني الحميمية وتقديس العائلة.

4- غرفة معيشة بأسلوب هادئ راقي

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

أول شيء ملحوظ في غرفة المعيشة أنها تقع ضمن مساحة مفتوحة تتضمن أيضًا طاولة الطعام، وهو الاتجاه الحديث في التصميم الداخلي.

تتمتع غرفة المعيشة بأسلوب راقي وهادء، حيث استمرار الألوان المحايدة، مع الأريكة الجلدية، والوسائد المنقوشة، فيما تزينت الأرضية الباركيه بسجادة بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته، بينما وضعت فوقها منضدة خشبية، وقد انعكست الغرفة بأكملها في الجدار الزجاجي.

كذلك تمتعت المساحة بأكملها، بإشراقة طبيعية نتيجة الضوء المتسلل من النافذة الممتدة بعرض الحائط، من السقف وحتى الأرض، والتي اختبأت خلف الستائر البيضاء الشفافة.

5- الإبداع في اختيار قطع الديكور

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

من تلك الزاوية يمكننا رؤية الإبداع في اختيار قطع الديكور، فعلى الطاولة الخشبية، وضعت مزهرية من الفخار الأزرق المنقوش تزيد الزهور الموضوعة بداخلها جمالًا. أما إذا نظرنا في الخلف، إلى جانب النافذة الزجاجية، سنجد تلك الخزانة البيضاء، وقد تزين سطحها بمزهريتين بنفس اللون الأزرق، مع وحدة إضاءة أنيقة التصميم تعكس ضوئها في السقف، وإلى جانبها تماثيل خشبية متوسطة الحجم.

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6- المزهريات في كل مكان!

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

خلف الأريكة المتمركزة في غرفة المعيشة، وضعت منضدة سوداء مستديرة، تشغل المساحة بينها وبين الأريكة الأصغر حجمًا، وقد تزينت بمزهريات صغيرة للغاية، بدخلها مزروعات خضراء بسيطة وجميلة، كما وضعت أباجورة بتصميم لامع، بلون بني فاتح للغابة.

7- طاولة طعام مودرن

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة السفرة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

خلف غرفة المعيشة، نجد تلك الطاولة الرائعة في ألوانها وبساطة تصميمها العصري، حيث المنضدة الزجاجية ذات الأرجل المعدنية، وقد التفت حولها كراسي باللون الأزرق الفولاذي، فيما تتدلى فوقها من السقف، ثريا كلاسيكية بتصميم فريد، تعكس ضوئها على الطاولة مباشرة.

8- تناغم قطع الديكور

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة السفرة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

إذا أمعنا النظر، سنجد أن الثريا المتدلية من السقف، تشكل سيمفونية رائعة مع تلك اللوحة المُعلقة على الجدار، بألوانها المتعددة المُشرقة، خاصة وأنها تحوي العديد من الزهور غير المنظمة، وقد اتخذت أيضًأ الثريا تصميمًا يشبه الوردة.

9- مطبخ على جانبي الرواق!

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores مطبخ
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

صمم المطبخ في رواق طويل، حيثوضعت الخزانات على الجانبين، بينما ترك ممرًا فسيحًا في المنصف، وقد اكتسى المطبخ بأكمله باللون الأبيض، مع لمسات أنيقة بالبيج في السجادة الصغيرة التي غطت الأرضية السيراميك البيضاء، بينما وضعت الإضاءة في خطوط خفية في السقف.

10 لمسات ديكورية بسيطة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores مطبخ
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

حصل المطبخ على لمسات ديكورية بسيطة، ولكنها أنيقة وكافية لتميزه، حيث تزين الجدار بلوحة حمراء تتحدث عن المطبخ، كما تزينت المنضدة أسفلها بقصرية زرع خشبية فريدة التصميم، وبداخلها أفرع خضراء زاهية، تتماشى مع حب الخضرة والطبيعة المسيطر على أرجاء المنزل.

11- غرفة أطفال بألوان الباستيل الهادئة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة الاطفال
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

إذا ما انتقلنا إلى غرفة الأطفال، سنجدها قد تلألأت بألوان الباستيل الهادئة، وخيمة الأطفال الصغيرة اتي وضعت فوق سجادة ناعمة مستديرة، وقد وضع كرسي مريح لتجلس عليه الأم أثناء رعايتها لطفلها، وتجسد الإبداع في اختيار ألعاب الطفل التي تزينت بها الغرفة، حيث تناسق الألوان والأحجام.

12- شرفة متسعة ومُشرقة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores بلكونة أو شرفة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

أما عن شرفة المنزل، فهي تتمتع بإشراقة رائعة، واتساع رحب، مع لمسات من أحضان الطبيعة، حيث المنضدة الخشبية، ومقعدها الذي يمكن تخزينه أسفلها لتوفير المساحة، وقد تزين سطحها بمزهريات معدنية فريدة، تبنض بداخلها المزروعات الخضراء بالحياة، لتكتمل اللوحة المُشرقة.

13 حمام أنيق مزين بالمزروعات الخضراء

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores حمام
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

حتى الحمام، لم يخلو من اللمسات الإبداعية الديكورية، فإلى جانب تصميمه الراقي بألوانه المحايدة، تزين سطح الخزانة التي ضمت حوض الاغتسال، بمزهريات بيضاء فخارية، بداخلها مزروعات خضراء، وإلى جانبها قطعة خشبية مميزة للتنظيم.

لمزيد من التصميمات المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، الاناقة في 100 متر مربع.

5 حمامات صغيرة لكن مميزة
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