ديكورات رائعة في شقة العائلة العصرية

تأسيس شقة العائلة يتطلب الكثير والكثير من التفكير، واختيار الأجواء المطلوب نشرها في أنحاء المنزل، وتظل الأجواء المريحة الحميمية، هي المتصدرة على رأس القائمة، حيث الالوان المحايدة، والتصميم الأنيق، وبعض من اللمسات المرحة في غرفة الأطفال، دون إغفال اشراقة الشرفة، التي تجمع العائلة لتناول كوب من القهوة والاستمتاع بالحديث أثناء العطلات الأسبوعية.

نأخذكم اليوم في جولة داخل نموذج لمنزل العائلة المريح والدافء، من تصميم مهندسو شركة TRAÇO MAGENTA، المتخصصة في التصميم الداخلي والديكورات، والتي أبدعت في لمساتها الفنية واختياراتها الموفقة لقطع الديكور المزينة لأرجاء المنزل، لنبدأ جولتنا..