الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 منازل صغيره ذات شرفات مُبهره !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

هناك الكثير من المنازل الضخمه التى تحتوى على شرفات أو تِراسات صغيره ، و هناك العديد من المنازل التى لا تؤمن بأهميه الشرفه و تستغلها لعمل غرفه إضافيه و زيادة مساحة المنزل . و كل هذا للأسف كان شائعاً و معتاداً لفتره كبيره ، أما الأمر الجديد هو أن يمتلك المنزل الصغير أو متوسط المساحه شرفه كبيره ، قد تساويه أحياناً في المساحه أو تزيد عنه ! . ولكن ذلك لم يعد غريباً في الآونه الأخيره بل لاقى رواجاً كبيراً ، و خاصة لمنازل العزاب أو منازل العطلات في حالة المساحات  الصغيره، و منازل الأسر الشابه في حالة المساحات المتوسطه ،  و ذلك لإيمان أصحابها بأهمية المساحه الخارجيه للمنزل ، حيث يمكنهم الإستمتاع بالهواء و الطبيعه أثناء القراءه و التأمل أو اللعب مع الأطفال.

1- رفاهية المدينه

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

يتضح أن هذه الشرفه ترفيهيه بإمتياز ، فهي متكاملة و مثاليه لأوقات مرح الأسره . نجد فيها أرائك بألوان حيويه مبهجه و كراسي شازلونج لإستجمام مضاعف ، و لم يكتفى المصمم بكل هذا بل أضاف ركناً خاصاً لحفلات الشواء و تناول الطعام أثناء الإستمتاع بأجواء المدينه الصاخبه .

2- منزل عجيب مفتوح على الطبيعه

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

المنزل ذو التصميم العجيب مفتوح على الطبيعه ببلكون كبير في الطابق الثاني ، و شرفة نصف دائريه بأرضيه رخاميه تحيط بالمنزل متصله بالطابق الأول ذو الواجهات الزجاجيه . كل هذا وسط مساحات خضراء مذهله تبعث على الراحه و السعاده .

3- اتخذ من الصحاري شرفه !

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

منزل خشبي صغير يلائم محبي الصيد و السفاري ، يتسع للنوم فقط ، أما تناول الطعام و تحضيره على اللهب فيتم على الرمال الذهبيه من حوله حيث تم وضع منضده لتناول الطعام لجو مليء بالمغامره .

4- شرفه مرتفعه تطل على المسبح

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño بلكونة أو شرفة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

المنزل متوسط المساحه بواجهة زجاجيه تكشفه للخارج و تسمح للطبيعه بالتخلل داخل جنبات المنزل . و يحتوى على شرفه مرتفعه عن الحديقه بعدة درجات ، لجو مثالي مع العائله ، أو جو رومانسي حالم مع شريك حياتك .

شاهد شرفات قديمه تحولت إلى أخرى مذهله !

5- في الفناء الخلفي

RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura بلكونة أو شرفة
Felipe Bueno Arquitetura

Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura

تم تحويل الفناء الخلفي لتراس مميز ، مليء بالورود الحمراء و النباتات الخضراء . و الأرضيه تنقسم إلى عدة خامات منها الخشب و الحشائش ،و أخيراً السيراميك الأبيض لفصل مكان الجلسه الأنيقه المحجوبه عن آشعة الشمس ، للإستمتاع بالظل و الهواء أثناء الجلوس على الكراسي الخشبيه  ذات الوسائد الفيروزيه الجذابه .

6- بيوت النور !

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. بلكونة أو شرفة
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

هنا أيضاً تم تحويل الفناء الخلفى للمنزل إلى شرفه رائعه ، و تحويل سور المنزل إلى لوحة جماليه خالده بواسطة بيوت النور على شكل مربعات مضيئه تتخلل السور ، فتزينة إنارتها الدافئه المنسجمه مع دفء الخشب في الأرضية الفاخره للتراس .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- منزل صغير و شرفه كبيره ..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا المنزل فريد من نوعه ، فمساحته الداخليه صغيره للغايه تشتمل على حمام و سرير و غرفة معيشه فقط ، وكل محتوياته مكشوفه من الخارج بفضل الواجهةة الزجاجيه الشفافه ، التى اكسبت المنزل عصريه لا تقارن . و قد تم تحويل سقف المنزل بأكمله إلى شرفه فريدة من نوعها ، و مزوده بسور زجاجي أيضاً .

8- قريبه إلى القلب ..

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio بلكونة أو شرفة White
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

منزل متوسط المساحه تم تجديده  بواسطة pedro quintela studio و تحويله إلى منزل باللون الأبيض الناصع ، و تزويده بحديقه حجريه و شرفة تطير العقل!. الشرفه مزودة بأثاث خشبي بمظهر طبيعي بسيط ، و وسائد مريحه باللون الأحمر الذي يدفع بالرسميه بعيداً . و أرجوحه لافته مثبته على عريشه خشبيه ، وسط أجواء ريفيه تجعلك على سجيتك و تشعرك بالألفه .

منزل العائله ، واسع و مليء بالمفاجآت !

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً