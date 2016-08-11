8 منازل صغيره ذات شرفات مُبهره !

هناك الكثير من المنازل الضخمه التى تحتوى على شرفات أو تِراسات صغيره ، و هناك العديد من المنازل التى لا تؤمن بأهميه الشرفه و تستغلها لعمل غرفه إضافيه و زيادة مساحة المنزل . و كل هذا للأسف كان شائعاً و معتاداً لفتره كبيره ، أما الأمر الجديد هو أن يمتلك المنزل الصغير أو متوسط المساحه شرفه كبيره ، قد تساويه أحياناً في المساحه أو تزيد عنه ! . ولكن ذلك لم يعد غريباً في الآونه الأخيره بل لاقى رواجاً كبيراً ، و خاصة لمنازل العزاب أو منازل العطلات في حالة المساحات الصغيره، و منازل الأسر الشابه في حالة المساحات المتوسطه ، و ذلك لإيمان أصحابها بأهمية المساحه الخارجيه للمنزل ، حيث يمكنهم الإستمتاع بالهواء و الطبيعه أثناء القراءه و التأمل أو اللعب مع الأطفال.
يتضح أن هذه الشرفه ترفيهيه بإمتياز ، فهي متكاملة و مثاليه لأوقات مرح الأسره . نجد فيها أرائك بألوان حيويه مبهجه و كراسي شازلونج لإستجمام مضاعف ، و لم يكتفى المصمم بكل هذا بل أضاف ركناً خاصاً لحفلات الشواء و تناول الطعام أثناء الإستمتاع بأجواء المدينه الصاخبه .
المنزل ذو التصميم العجيب مفتوح على الطبيعه ببلكون كبير في الطابق الثاني ، و شرفة نصف دائريه بأرضيه رخاميه تحيط بالمنزل متصله بالطابق الأول ذو الواجهات الزجاجيه . كل هذا وسط مساحات خضراء مذهله تبعث على الراحه و السعاده .
منزل خشبي صغير يلائم محبي الصيد و السفاري ، يتسع للنوم فقط ، أما تناول الطعام و تحضيره على اللهب فيتم على الرمال الذهبيه من حوله حيث تم وضع منضده لتناول الطعام لجو مليء بالمغامره .
المنزل متوسط المساحه بواجهة زجاجيه تكشفه للخارج و تسمح للطبيعه بالتخلل داخل جنبات المنزل . و يحتوى على شرفه مرتفعه عن الحديقه بعدة درجات ، لجو مثالي مع العائله ، أو جو رومانسي حالم مع شريك حياتك .
تم تحويل الفناء الخلفي لتراس مميز ، مليء بالورود الحمراء و النباتات الخضراء . و الأرضيه تنقسم إلى عدة خامات منها الخشب و الحشائش ،و أخيراً السيراميك الأبيض لفصل مكان الجلسه الأنيقه المحجوبه عن آشعة الشمس ، للإستمتاع بالظل و الهواء أثناء الجلوس على الكراسي الخشبيه ذات الوسائد الفيروزيه الجذابه .
هنا أيضاً تم تحويل الفناء الخلفى للمنزل إلى شرفه رائعه ، و تحويل سور المنزل إلى لوحة جماليه خالده بواسطة بيوت النور على شكل مربعات مضيئه تتخلل السور ، فتزينة إنارتها الدافئه المنسجمه مع دفء الخشب في الأرضية الفاخره للتراس .
تصميم هذا المنزل فريد من نوعه ، فمساحته الداخليه صغيره للغايه تشتمل على حمام و سرير و غرفة معيشه فقط ، وكل محتوياته مكشوفه من الخارج بفضل الواجهةة الزجاجيه الشفافه ، التى اكسبت المنزل عصريه لا تقارن . و قد تم تحويل سقف المنزل بأكمله إلى شرفه فريدة من نوعها ، و مزوده بسور زجاجي أيضاً .
منزل متوسط المساحه تم تجديده بواسطة pedro quintela studio و تحويله إلى منزل باللون الأبيض الناصع ، و تزويده بحديقه حجريه و شرفة تطير العقل!. الشرفه مزودة بأثاث خشبي بمظهر طبيعي بسيط ، و وسائد مريحه باللون الأحمر الذي يدفع بالرسميه بعيداً . و أرجوحه لافته مثبته على عريشه خشبيه ، وسط أجواء ريفيه تجعلك على سجيتك و تشعرك بالألفه .