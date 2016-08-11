8 منازل صغيره ذات شرفات مُبهره !

هناك الكثير من المنازل الضخمه التى تحتوى على شرفات أو تِراسات صغيره ، و هناك العديد من المنازل التى لا تؤمن بأهميه الشرفه و تستغلها لعمل غرفه إضافيه و زيادة مساحة المنزل . و كل هذا للأسف كان شائعاً و معتاداً لفتره كبيره ، أما الأمر الجديد هو أن يمتلك المنزل الصغير أو متوسط المساحه شرفه كبيره ، قد تساويه أحياناً في المساحه أو تزيد عنه ! . ولكن ذلك لم يعد غريباً في الآونه الأخيره بل لاقى رواجاً كبيراً ، و خاصة لمنازل العزاب أو منازل العطلات في حالة المساحات الصغيره، و منازل الأسر الشابه في حالة المساحات المتوسطه ، و ذلك لإيمان أصحابها بأهمية المساحه الخارجيه للمنزل ، حيث يمكنهم الإستمتاع بالهواء و الطبيعه أثناء القراءه و التأمل أو اللعب مع الأطفال.