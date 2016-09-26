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8 ديكورات مميزه للشرفات

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Decoración del Hogar, Sílice - almacén de diseño - Sílice - almacén de diseño - بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
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الورود و الأشجار من أكثر ديكورات الشرفات شيوعاً ، فهي تضفى على المكان بهجة و روح الطبيعه . و لكن هناك ما هو أكثر من ذلك في عالم الديكورات ، تستطيع أن تقدمة لشرفتك . حيث توجد العديد من قطع الأثاث الراقيه ، و الوسائل العمليه التى تضمن لك أجواء من الإستجمام و الراحه التى تنشدها خلال تواجدك في المنزل . و سنقدم لك اليوم مجموعة ديكورات مميزه ، لتحصل على شرفة مبهرة لضيوفك و ممتعه لأسرتك .

1- صناديق خشبيه ملونه

Arredo pallet, interiordave interiordave بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

يمكنك شراء مجموعة صناديق خشبيه ملونه ، أو تصنع بنفسك عدداً منها و تلونها أو تغطيها بورق الكرتون الملون ، و ترصها فوق بعضها و إلى جانب بعضها البعض . و تضع فيها عدد من التحف الصغيره و الأواني الخزفيه الملونه و بعض قصاري الزرع الصغيره ، لتنسيق النباتات بشكل جديد بدلاً من وضعهم في صف واحد تقليدي .

2- استخدم سور البلكون

homify بلكونات وشرفاتأثاث
homify

homify
homify
homify

ثبت رف أو أكثر على سور البلكون حسب حاجتك ، يمكنك جعل الرف لداخل الشرفه لتستخدمه كمسند أو منضده للشاي و البسكوت ، أو يمكنك جعله للخارج لتوفير مكان و استخدامه في حمل أصص النباتات التى لا غني عنها في أي شرفه .

3- شموع حالمه

homify بلكونات وشرفاتإضاءة خشب
homify

homify
homify
homify

الشموع وسيله زهيدة الثمن و ثمينة المنفعه ، و يمكنك وضعها في أطباق خزفيه صغيره ملونه في جوانب الشرفه لديكور جذاب . أو استخدام أقفاص معدنيه مزخرفه بمظهر عتيق لتضعها فيه ، فتحصل على جو حالم بدون تكاليف تٌذكر .

4- وسائد أرضيه

Des tapis pour colorer votre terrasse, ITAO ITAO بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
ITAO

ITAO
ITAO
ITAO

تريد الحصول على مظهر أنيق و كاجوال في آن واحد ، انثر عدداً من الوسائد الكبيره التى يمكن الجلوس أو الإتكاء عليها ، و احرص على جعلها بألوان متعدده و زاهيه لكسر الرتابه و الرسميه بهذا النمط . و لتكمل الحاله العامه اعتمد أرضيه من النجيل الصناعي لتحاكي فكرة الجلوس في الحديقه وسط الأشجار ، أو سجاد بسيط وملون .

5- الأرجوحة

Prepara la casa para el Verano con Brasilchic, Brasilchic Brasilchic بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Brasilchic

Brasilchic
Brasilchic
Brasilchic

وجود أرجوحه في شرفتك يطغى على كل ما حوله ، و خاصة إذا كانت أرجوحة ملونه بألوان زاهيه و مريحه مثل الصوره . احصل على أرجوحه كهذه لشرفتك ، و استعد للتنافس عليها من أجل الجلوس مع أفراد أسرتك وسط جو عائلي من المرح .

6- بيت للعصفور

BIRD-HOUSE , ARREDI MARZIANI ARREDI MARZIANI حدائقإضاءة مواد مُصنعة White
ARREDI MARZIANI

ARREDI MARZIANI
ARREDI MARZIANI
ARREDI MARZIANI

لتكتمل عناصر الإبهار في شرفتك ، قم بتعليق بيت للعصفور مثل الذي في الصوره مليء بالحبوب و فتات الخبر .أو استبدل بيت العصفور بطبق من الحبوب و إناء صغير للمياه على رف مثبت بسور الحديقه كما ذكرنا من قبل ، لتجذب العصافير إلى شرفتك ، و تدخل عليها البهجه بتغريداتها العذبه.

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7- مدفأه عصريه

Charnwood SLX20 Free Standing Multifuel Stove Direct Stoves غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Direct Stoves

Charnwood SLX20 Free Standing Multifuel Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

المدفأه لا غنى عنها في الشرفات و الحدائق ، لتتمكن من الإستمتاع مع العائله في المواسم الشتويه . و خاصة إذا كانت الشرفه مجهزه بجلسه من الخشب الفاخر ، الذي يشعرك بدفء الطبيعه .

8-إضاءه ساحره

Donice podświetlane, Hydroponika - Wnętrz i zieleń Hydroponika - Wnętrz i zieleń بلكونات وشرفاتإضاءة
Hydroponika – Wnętrz i zieleń

Hydroponika - Wnętrz i zieleń
Hydroponika – Wnętrz i zieleń
Hydroponika - Wnętrz i zieleń

الإضاءه عنصر هام لتعطي شكل مميز للشرفه ، فيمكنك من خلالها تسليط الضوء على أماكن دون غيرها ، و صنع بعض الظلال و النور الخافت لجو رومانسي . أو يمكنك الحصول على إضاءه حديثه و عصريه ، مثل هذه المصابيح  من تصميم HYDROPONIKA – WNĘTRZ I ZIELEŃ ، لتجعل شرفتك تبدو متألقه كنجوم السماء !.

7 تصميمات مذهلة.. لأنك تستحق أروع سفرة!
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