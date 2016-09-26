8 ديكورات مميزه للشرفات

الورود و الأشجار من أكثر ديكورات الشرفات شيوعاً ، فهي تضفى على المكان بهجة و روح الطبيعه . و لكن هناك ما هو أكثر من ذلك في عالم الديكورات ، تستطيع أن تقدمة لشرفتك . حيث توجد العديد من قطع الأثاث الراقيه ، و الوسائل العمليه التى تضمن لك أجواء من الإستجمام و الراحه التى تنشدها خلال تواجدك في المنزل . و سنقدم لك اليوم مجموعة ديكورات مميزه ، لتحصل على شرفة مبهرة لضيوفك و ممتعه لأسرتك .
يمكنك شراء مجموعة صناديق خشبيه ملونه ، أو تصنع بنفسك عدداً منها و تلونها أو تغطيها بورق الكرتون الملون ، و ترصها فوق بعضها و إلى جانب بعضها البعض . و تضع فيها عدد من التحف الصغيره و الأواني الخزفيه الملونه و بعض قصاري الزرع الصغيره ، لتنسيق النباتات بشكل جديد بدلاً من وضعهم في صف واحد تقليدي .
ثبت رف أو أكثر على سور البلكون حسب حاجتك ، يمكنك جعل الرف لداخل الشرفه لتستخدمه كمسند أو منضده للشاي و البسكوت ، أو يمكنك جعله للخارج لتوفير مكان و استخدامه في حمل أصص النباتات التى لا غني عنها في أي شرفه .
الشموع وسيله زهيدة الثمن و ثمينة المنفعه ، و يمكنك وضعها في أطباق خزفيه صغيره ملونه في جوانب الشرفه لديكور جذاب . أو استخدام أقفاص معدنيه مزخرفه بمظهر عتيق لتضعها فيه ، فتحصل على جو حالم بدون تكاليف تٌذكر .
تريد الحصول على مظهر أنيق و كاجوال في آن واحد ، انثر عدداً من الوسائد الكبيره التى يمكن الجلوس أو الإتكاء عليها ، و احرص على جعلها بألوان متعدده و زاهيه لكسر الرتابه و الرسميه بهذا النمط . و لتكمل الحاله العامه اعتمد أرضيه من النجيل الصناعي لتحاكي فكرة الجلوس في الحديقه وسط الأشجار ، أو سجاد بسيط وملون .
وجود أرجوحه في شرفتك يطغى على كل ما حوله ، و خاصة إذا كانت أرجوحة ملونه بألوان زاهيه و مريحه مثل الصوره . احصل على أرجوحه كهذه لشرفتك ، و استعد للتنافس عليها من أجل الجلوس مع أفراد أسرتك وسط جو عائلي من المرح .
لتكتمل عناصر الإبهار في شرفتك ، قم بتعليق بيت للعصفور مثل الذي في الصوره مليء بالحبوب و فتات الخبر .أو استبدل بيت العصفور بطبق من الحبوب و إناء صغير للمياه على رف مثبت بسور الحديقه كما ذكرنا من قبل ، لتجذب العصافير إلى شرفتك ، و تدخل عليها البهجه بتغريداتها العذبه.
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المدفأه لا غنى عنها في الشرفات و الحدائق ، لتتمكن من الإستمتاع مع العائله في المواسم الشتويه . و خاصة إذا كانت الشرفه مجهزه بجلسه من الخشب الفاخر ، الذي يشعرك بدفء الطبيعه .
الإضاءه عنصر هام لتعطي شكل مميز للشرفه ، فيمكنك من خلالها تسليط الضوء على أماكن دون غيرها ، و صنع بعض الظلال و النور الخافت لجو رومانسي . أو يمكنك الحصول على إضاءه حديثه و عصريه ، مثل هذه المصابيح من تصميم HYDROPONIKA – WNĘTRZ I ZIELEŃ ، لتجعل شرفتك تبدو متألقه كنجوم السماء !.