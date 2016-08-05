تجديد مدهش لشقة صغيرة

هذا الموضوع من ضمن سلسلة مواضيع قبل وبعد والتي غالبًا ماتكون ملهمة وممتعة وتلفت انتباهك لتجديد منزلك، اليوم نصحبك إلى اليابان لترى ما حدث لمنزل قديم في أحد المدن اليابانية الكبيرة دعنا نعرض لك ما أنجزه الخبراء في هذا المنزل.
ليس هناك الكثير من الكلمات لوصف ما يبدو عليه هذا المنزل الذي اتعبه الزمن، تبدو جدرانه وكأنها مطلية من 40 عام، مما يتطلب عمل شاق من الخبراء لإعادة تجديد هذا المنزل .
من خلال هذه الزاوية تبدو لنا مساحة غرفة المعيشة واضحة تمامًا، وهي مناسبة جدًا بالنسبة للمنازل التي توجد في المدن الكبيرة، لكن يلزمها الكثير لجعلها غرفة جميلة منها تغيير السجاد القديم وجعل المصابيح المدلاة من السقف مبهرة، دعونا نرى ما تمكن الخبراء من فعله في هذه الغرفة .
تبدو غرفة المعيشة بعد التجديد مشرقة جدًا وذلك بفضل النوافذ الكبيرة التي منحت الغرفة قدر كبير من الضوء الطبيعي، وعلى الرغم من أن الأريكة واسعة إلا أنها لم تأخذ مساحة كبيرة من الغرفة بل تعد قطعة أثاث جميلة بها، عُلق على الجدار المواجه لها شاشة تليفزيون لتوفر لك الراحة أثناء متابعتك أفلامك وبرامجك المفضلة.
تقسيم المساحة إلى مربعات كما نجد في هذه الصورة نجد المساحة مقسمة جزء خاص بغرفة المعيشة والآخر بالسفرة، يجعل المساحة مرتبة ومتعددة الوظائف غير مقصورة على ممارسة نشاط واحد فقط.
كثير من الناس يفضلون الاسترخاء في المساء تحت الدش، ففي هذا الحمام الياباني الحديث يمكنك فعل ذلك ببساطة، وذلك لما خلقه البلاط الصغير والخشب الذي يحيط بالمرآة من ديكو هاديء وبسيط، في النهاية لا يمكن وصف هذا التجديد الذي حدث في هذا المنزل الياباني سوى إنه مدهش .
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