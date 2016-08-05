تجديد مدهش لشقة صغيرة

من خلال هذه الزاوية تبدو لنا مساحة غرفة المعيشة واضحة تمامًا، وهي مناسبة جدًا بالنسبة للمنازل التي توجد في المدن الكبيرة، لكن يلزمها الكثير لجعلها غرفة جميلة منها تغيير السجاد القديم وجعل المصابيح المدلاة من السقف مبهرة، دعونا نرى ما تمكن الخبراء من فعله في هذه الغرفة .