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تجديد مدهش لشقة صغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS غرفة المعيشة
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هذا الموضوع من ضمن سلسلة مواضيع قبل وبعد والتي غالبًا ماتكون ملهمة وممتعة وتلفت انتباهك لتجديد منزلك، اليوم نصحبك إلى اليابان لترى ما حدث لمنزل قديم في أحد المدن اليابانية الكبيرة دعنا نعرض لك ما أنجزه الخبراء في هذا المنزل. 

المنزل قديمًا

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

ليس هناك الكثير من الكلمات لوصف ما يبدو عليه هذا المنزل الذي اتعبه الزمن، تبدو جدرانه وكأنها مطلية من 40 عام، مما يتطلب عمل شاق من الخبراء لإعادة تجديد هذا المنزل .

زاوية واضحة

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

من خلال هذه الزاوية تبدو لنا مساحة غرفة المعيشة واضحة تمامًا، وهي مناسبة جدًا بالنسبة للمنازل التي توجد في المدن الكبيرة، لكن يلزمها الكثير لجعلها غرفة جميلة منها تغيير السجاد القديم وجعل المصابيح المدلاة من السقف مبهرة، دعونا نرى ما تمكن الخبراء من فعله في هذه الغرفة .   

غرفة مشرقة

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS غرفة المعيشة
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

تبدو غرفة المعيشة بعد التجديد مشرقة جدًا وذلك بفضل النوافذ الكبيرة التي منحت الغرفة قدر كبير من الضوء الطبيعي، وعلى الرغم من أن الأريكة واسعة إلا أنها لم تأخذ مساحة كبيرة من الغرفة بل تعد قطعة أثاث جميلة بها، عُلق على الجدار المواجه لها شاشة تليفزيون لتوفر لك الراحة أثناء متابعتك أفلامك وبرامجك المفضلة. 

الفضاء المرتب

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS غرفة المعيشة
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

تقسيم المساحة إلى مربعات  كما نجد في هذه الصورة نجد المساحة مقسمة جزء خاص بغرفة المعيشة والآخر بالسفرة، يجعل المساحة مرتبة ومتعددة الوظائف غير مقصورة على ممارسة نشاط واحد فقط. 

الاسترخاء

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS حمام
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

كثير من الناس يفضلون الاسترخاء في المساء تحت الدش، ففي هذا الحمام الياباني الحديث يمكنك فعل ذلك ببساطة، وذلك لما خلقه البلاط الصغير والخشب الذي يحيط بالمرآة من ديكو هاديء وبسيط، في النهاية لا يمكن وصف هذا التجديد الذي حدث في هذا المنزل الياباني سوى إنه مدهش .  

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Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS مطبخ
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

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Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS غرفة المعيشة
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS حمام
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
من مكان مهجور إلى منزل مدهش !
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تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
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