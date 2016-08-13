منزل عائلي بسيط لكن مميز

للضوء والمساحة عامل كبير في إضفاء البهجة على أي تصميم. فيمكن للبيت ان يكون كبيرًا جدًا ولكن بسبب كثيرة الأبواب والفواصل والحوائط تشعر بضيق المساحة كأنك تسكن في غرفة واحدة. في هذا المنزل القابع في قلب مدريد، قام المصممون ماروتو وإبانيز بتصميم هذا المنزل باحترافيه فائقة تجعلك تقع في حب هذا المكان من أول نظرة. دعونا نأخذ جولة في هذا المنزل المشرق.
يذهب معظم المصممون الآن لفكرة إزالة الحواجز والحوائط والدمج بين الغرف، لجعلها كلها مساحة واحدة مفتوحة على بعضها البعض. هذا المسلك له أسباب عدة منها إضافة مساحة أوسع للمكان حيث لا يوجد ما يحجز النظر أمام عينيك، وأيضًا يوفر تواصل أفضل بين الجالسين في الغرف المختلفة من المنزل ، وبالطبع يجعل المنزل برّاقًا أكثر! خاصة إذا كانت أحد الغرف تشرق منها الشمس ولديها نافذة كبيرة فتشارك باقي الغرف بنورها.
في هذا التصميم اختار المصمم فصل بسيط بين مدخل المنزل وغرفة المعيشة عن طريق باب جرّار مصنوع من الزجاج.
إزالة الحواجز الغير ضرورية والحوائط يعطيك فرصة لتركز أكثر على الديكور والتفاصيل بسبب المساحة الواسعة التي أتيحت وهذا الأشياء التي ستلاحظها عادة لا نعير لها انتباه إذا كان المنزل عبارة عن غرف مقفلة ولا يوجد مساحة كافية للإبداع. في هذه الصورة يتجلى التصميم الرائع للعامود الخرساني الذي يعتبر أكثر ما يلفت النظر في الغرفة ويعطي حسًا فنيًا للتصميم. التصميم الدائري لهذا الحائط راقي جدًا ويعطي شعورًا بالوسع أيضًا.
المساحة الجديدة التي أتيحت بسبب إزالة الحواجز غير الضرورية يمكن استغلالها بطرق كثيرة جدًا لا حصر لها. المصمم هنا اختار أن يستغلها كغرفة سفرة مطلة على النافذة التي تمﻷ المكان بضوء الشمس. الطاولة المستديرة والكراسي المعدنية والمصباح تتماشي مع نمط العواميد الخرسانية.
غرفة المعيشة مصممة بشكل مريح جدًا بلا أية تعقيدات وتعطي شعورًا بالدفئ مع استخدام الأخشاب والألوان المحايدة التي تهدئ الأعصاب وتجعلها مكانًا مناسبا للاسترخاء بعد يوم عمل طويل. النافذة الموجودة أيضًا سمحت لضوء الشمس بالدخول حيث احتار المصمم نافذة بسيطة بلا ستائر تحجب ما وراءها.
استخدم المصمم نوافذ جرّارة كبيرة تفصل بين المنزل من الداخل والشرفة التي تحيط المنزل بأكمله. في هذه المنطقة تحديدًا نجد كاولة بسيطة لتناول بعض الوجبات في الأيام ذات الجو الجميل أو الجلوس كعائلة والاستمتاع ببعض الدردشة والألعاب العائلية أو لمجرد الاسترخاء ومشاهدة الغروب.
صحيح أن الباب الزجاجيّ الكبير يفصل بين غرفة النوم والشرفة ولكن الميزة الحقيقية أنه يمكنك أن تفتح الباب وتستمتع بالمنظر وبدمج الغرفتين معًا. تصميم هذه الغرفة به أنماط مختلفة فيمكننا الفول أنها انتقائية، فوحدة الأدراج تميل للكلاسيكية وبجانبها كرسي أبيض بالنمط المودرن أو الحداثي والصورة المعلقة فرعونية! مع استخدام سجاد يدوي يعود بنا إلى النمط البسيط.
العامل المشترك بين جميع الغرف هو الضوء الذي يملأهم جميعًا! حيث أن الشرفة تحيط بالمنزل من كل جانب بأبوابها الزجاجية الكبيرة. هذه المساحة من المنزل هي الواصلة بين غرفة النوم وغرفة المعيشة، نقطة فاصلة تضفي دفئًا ويمكن استغلالها في القراءة أو الجلوس لتأمل وإراحة الأعصاب. القطعة الميزة حقًا في هذه الغرفة هي النجفة الرائعة
زيتل من تصميم إنجو مورير عام 1998
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