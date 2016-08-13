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منزل عائلي بسيط لكن مميز

ريم عوض ريم عوض
Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة المعيشة
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للضوء والمساحة عامل كبير في إضفاء البهجة على أي تصميم. فيمكن للبيت ان يكون كبيرًا جدًا ولكن بسبب كثيرة الأبواب والفواصل والحوائط تشعر بضيق المساحة كأنك تسكن في غرفة واحدة. في هذا المنزل القابع في قلب مدريد، قام المصممون ماروتو وإبانيز بتصميم هذا المنزل باحترافيه فائقة تجعلك تقع في حب هذا المكان من أول نظرة. دعونا نأخذ جولة في هذا المنزل المشرق.

انتشار الضوء

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة المعيشة
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

يذهب معظم المصممون الآن لفكرة إزالة الحواجز والحوائط والدمج بين الغرف، لجعلها كلها مساحة واحدة مفتوحة على بعضها البعض. هذا المسلك له أسباب عدة منها إضافة مساحة أوسع للمكان حيث لا يوجد ما يحجز النظر أمام عينيك، وأيضًا يوفر تواصل أفضل بين الجالسين في الغرف المختلفة من المنزل ، وبالطبع يجعل المنزل برّاقًا أكثر! خاصة إذا كانت أحد الغرف تشرق منها الشمس ولديها نافذة كبيرة فتشارك باقي الغرف بنورها.

في هذا التصميم اختار المصمم فصل بسيط بين مدخل المنزل وغرفة المعيشة عن طريق باب جرّار مصنوع من الزجاج.

مساحة واسعة للعين

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة المعيشة
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

إزالة الحواجز الغير ضرورية والحوائط يعطيك فرصة لتركز أكثر على الديكور والتفاصيل بسبب المساحة الواسعة التي أتيحت وهذا الأشياء التي ستلاحظها عادة لا نعير لها انتباه إذا كان المنزل عبارة عن غرف مقفلة ولا يوجد مساحة كافية للإبداع. في هذه الصورة يتجلى التصميم الرائع للعامود الخرساني الذي يعتبر أكثر ما يلفت النظر في الغرفة ويعطي حسًا فنيًا للتصميم. التصميم الدائري لهذا الحائط راقي جدًا ويعطي شعورًا بالوسع أيضًا.

استغلال المساحة

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة السفرة
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

المساحة الجديدة التي أتيحت بسبب إزالة الحواجز غير الضرورية يمكن استغلالها بطرق كثيرة جدًا لا حصر لها. المصمم هنا اختار أن يستغلها كغرفة سفرة مطلة على النافذة التي تمﻷ المكان بضوء الشمس. الطاولة المستديرة والكراسي المعدنية والمصباح تتماشي مع نمط العواميد الخرسانية.

غرفة معيشة مريحة

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة المعيشة
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

غرفة المعيشة مصممة بشكل مريح جدًا بلا أية تعقيدات وتعطي شعورًا بالدفئ مع استخدام الأخشاب والألوان المحايدة التي تهدئ الأعصاب وتجعلها مكانًا مناسبا للاسترخاء بعد يوم عمل طويل. النافذة الموجودة أيضًا سمحت لضوء الشمس بالدخول حيث احتار المصمم نافذة بسيطة بلا ستائر تحجب ما وراءها.

الشرفة

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos بلكونة أو شرفة
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

استخدم المصمم نوافذ جرّارة كبيرة تفصل بين المنزل من الداخل والشرفة التي تحيط المنزل بأكمله. في هذه المنطقة تحديدًا نجد كاولة بسيطة لتناول بعض الوجبات في الأيام ذات الجو الجميل أو الجلوس كعائلة والاستمتاع ببعض الدردشة والألعاب العائلية أو لمجرد الاسترخاء ومشاهدة الغروب.

غرفة النوم الرئيسية

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة نوم
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

صحيح أن الباب الزجاجيّ الكبير يفصل بين غرفة النوم والشرفة ولكن الميزة الحقيقية أنه يمكنك أن تفتح الباب وتستمتع بالمنظر وبدمج الغرفتين معًا. تصميم هذه الغرفة به أنماط مختلفة فيمكننا الفول أنها انتقائية، فوحدة الأدراج تميل للكلاسيكية وبجانبها كرسي أبيض بالنمط المودرن أو الحداثي والصورة المعلقة فرعونية! مع استخدام سجاد يدوي يعود بنا إلى النمط البسيط.

انتقائية التصميم

Paseo de la Habana, Maroto e Ibañez Arquitectos Maroto e Ibañez Arquitectos غرفة نوم
Maroto e Ibañez Arquitectos

Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos
Maroto e Ibañez Arquitectos

العامل المشترك بين جميع الغرف هو الضوء الذي يملأهم جميعًا! حيث أن الشرفة تحيط بالمنزل من كل جانب بأبوابها الزجاجية الكبيرة. هذه المساحة من المنزل هي الواصلة بين غرفة النوم وغرفة المعيشة، نقطة فاصلة تضفي دفئًا ويمكن استغلالها في القراءة أو الجلوس لتأمل وإراحة الأعصاب. القطعة الميزة حقًا في هذه الغرفة هي النجفة الرائعة زيتل من تصميم إنجو مورير عام 1998

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