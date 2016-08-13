منزل عائلي بسيط لكن مميز

يذهب معظم المصممون الآن لفكرة إزالة الحواجز والحوائط والدمج بين الغرف، لجعلها كلها مساحة واحدة مفتوحة على بعضها البعض. هذا المسلك له أسباب عدة منها إضافة مساحة أوسع للمكان حيث لا يوجد ما يحجز النظر أمام عينيك، وأيضًا يوفر تواصل أفضل بين الجالسين في الغرف المختلفة من المنزل ، وبالطبع يجعل المنزل برّاقًا أكثر! خاصة إذا كانت أحد الغرف تشرق منها الشمس ولديها نافذة كبيرة فتشارك باقي الغرف بنورها.

في هذا التصميم اختار المصمم فصل بسيط بين مدخل المنزل وغرفة المعيشة عن طريق باب جرّار مصنوع من الزجاج.