جولة مثيرة للاهتمام بين الكثير من الألوان!

اللون النيلي .. هو أحد الألوان المميزة قليلة الاستخدام في غرف النوم رغم كونه مناسبًا تمامًا لطبيعة تلك الغرف وخصوصًا الجناح الرئيسي للمنزل!، يرجع ذلك لما له من أثر إيجابي في نفس القاطنين وما يبثه في القلوب من شعورٍ بالراحة والطمأنينة، لمَ لا وهو لون السماء التي هي دومًا عنوانًا للتأمل والإبداع!

نرى هنا بوضوح غرفة هادئة ومنمقة عنوانًا للبساطة الممتزجة بروح النظام، عَلّ السبب في ذلك يكمن في إضافة لمسة اللون الأبيض لكلًا من الأثاث والديكور، والتي دعمت بجمالها جمال الغرفة وجعلتها متناسقة العناصر، حيث يظهر ذلك في تناغم لون التخت وما يحاوطه من طاولات أنيقة مع تلك النقوش البيضاء الصغيرة المنحوتة بدقة وبراعة على حوائط الغرفة.