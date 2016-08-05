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منزل أم قصر؟

هنادى موسى هنادى موسى
자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 منازل
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ما أجمل أن نبعد عن صخب المدينة بحثًا عن الهدوء والسكينة فى أحضان الطبيعة الخلابة، فهناك يمكننا إنشاء منزل بمساحة أفضل من مثيلاتها فى المدن وبإختيار تصميم محترف يمكننا أن نستمتع بوجود المنزل فى الطبيعة من كل أركانه، مثل هذا المنزل الذى تحاوطه الأشجار والأعشاب من كل الإتجاهات، فيصبح مكان يملأه الدفء للإسترخاء والشفاء من كل ضغوطات الحياة المستمرة.

مدخل المنزل

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

يتبع النمط الداخلى للمنزل نفس النمط المعمارى لواجهة المنزل فاختيرت قطع أثاث ديكور للمدخل على ذوق نمط البحر الأبيض المتوسط، كما زينت الأرضية بنقشات ملفتة وتتناسق فى نفس الوقت مع ألوان الطلاء.

غرفة معيشة واسعة

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 غرفة المعيشة
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

تتميز غرفة المعيشة بإتساع مساحتها الأفقية والرأسية وتطل على مشهد طبيعى جذاب عبر نوافذ عريضة مما يضىء الغرفة بالإضاءة الطبيعة خلال النهار، ويساعد اتساع الغرفة على الاستمتاع بالحديقة من كل زوايا الغرفة.

مطبخ فنى

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 مطبخ
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

تم تصميم ديكور المطبخ بألوان زاهية تملًا المطبخ بالطاقة والحيوية، كما اختير التصميم بأناقة ملائمة للنمط المعمارى للمنزل كما يضفى اللون الأخضر من النافذة انتعاش داخل الغرفة.

غرفة العشاء

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 غرفة السفرة
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

تملأ الغرفة الإضاءة الطبيعة من كل الجدران وتزينها بألوان خضراء باهية كما تتسم الستائر البيضاء بتناغمها مع ديكور الغرفة ولا تعيق توصيل الإضاءة داخل المكان، لتستمتع بتناول الطعام فى غرفة مريحة ومنعشة تطل على الطبيعة.

وأخيرًا الحمام

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 حمام
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

صمم الحمام بذوق شخصى فى كل تفاصيله من مرايا متعددة الأشكال والأحجام واكسسوارات الديكور ويصبح اللون الأبيض هو العنصر الأول لخلق جو مريح ومنعش بداخل الغرف وفيما بينهم الحمام!

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غرفة النوم

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 غرفة نوم
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

تقع غرفة النوم بالطابق الثانى،ويتسم أثاث غرفة النوم بالكلاسيكية وتتناسق ألوان الستائر البيضاء مع اللون البنى للأثاث كذلك مفرش السريرالمزين بنقوش ملونة.

وتملأ النافذة الغرفة بنور الطبيعة المشرق كما تصبح الشجيرات الخضراء هى أول ماتقع عليه عيناك عند الإستيقاظ صباحًا.

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واجهة المنزل

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 منازل
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

صمم المنزل على النمط المعمارى لمنازل البحر الأبيض المتوسط من أسقف ثلاثية الأبعاد من الطوب الأحمر.كما تم بناء سور خشبى حول المنزل ليحميه من العوامل الجوية المتقلبة مثل الامطاروالثلج، واختير اللون الأبيض كطلاء من الخارج ليضفى حيوية للمنزل تتناسب مع وجوده فى الطبيعة ووتناغم مع اللون الأخضر المحيط به من كل الأركان والزوايا فنحصل على لوحة فنية حقيقية ذات ألوان مبهجة.

شرفة ملحقة بالمنزل

자연 속 힐링의 공간(원주 성남리 주택), 윤성하우징 윤성하우징 حديقة
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

صممت شرفة بجوار المنزل كإمتداد له يربط داخل المنزل بخارجه، واستخدمت المواد الخشبيه فى سلالمه وقطع الأثاث ليسهل تنظيفه نتيجة تعرض للعوامل الخارجية. وتتميز الشرفة بنفس النمط المعمارى للمنزل مما يضفى عليها أناقة فريدة.وكان الحرص على بناء سقف قوى حتى تحمى المكان من الأمطار وتوفر مكان مظلل بالخارج أثناء وجود الشمس.

تحتوى الشرفة على أثاث يوفر جلسة مريحة لمناسبات متعددة فيمكن للأسرة تناول الفطار فى الهواء الطلق، كما يمكن استقبال الزائرين بها أيضًا.
كما تم إضافة أرجوحة معلقة للحظات الإسترخاء والإستمتاع بالطبيعة الخلابة.

جولة مثيرة للاهتمام بين الكثير من الألوان!
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