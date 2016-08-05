منزل أم قصر؟

صممت شرفة بجوار المنزل كإمتداد له يربط داخل المنزل بخارجه، واستخدمت المواد الخشبيه فى سلالمه وقطع الأثاث ليسهل تنظيفه نتيجة تعرض للعوامل الخارجية. وتتميز الشرفة بنفس النمط المعمارى للمنزل مما يضفى عليها أناقة فريدة.وكان الحرص على بناء سقف قوى حتى تحمى المكان من الأمطار وتوفر مكان مظلل بالخارج أثناء وجود الشمس.

تحتوى الشرفة على أثاث يوفر جلسة مريحة لمناسبات متعددة فيمكن للأسرة تناول الفطار فى الهواء الطلق، كما يمكن استقبال الزائرين بها أيضًا.

كما تم إضافة أرجوحة معلقة للحظات الإسترخاء والإستمتاع بالطبيعة الخلابة.